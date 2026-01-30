Amikor a varázslat pereskedéssé fajul: nem majmolhatja tovább Harry Pottert a népszerű brazil rapper

Ha még nem hallottál a Harry O Bruxo nevű rapperről, engedd, hogy felzárkóztassunk: a brazil zenész zenei tehetsége mellett azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy jobban hasonlít Harry Potterre, mint maga Daniel Radcliffe, ám a Warner Brothers ezt egy cseppet sem nézi jó szemmel.

Harry Potter hasonmása is lehetne egy brazil rapper.

Jogi csapat támadta be a brazil Harry Pottert

Brazília egyi legnépszerűbb feltörekvő rappere Harry O Bruxo.

A fiatal tehetség leginkább azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy akár Harry Potter-hasonmásként is felléphetne.

A Warner Brothers azonban nemrég megtiltotta, hogy a Harry művésznevet használja.

Még 19 évvel az utolsó Harry Potter-könyv megjelenése után is töretlen népszerűségnek örvend a varázslótanoncokról szóló történet, olyannyira, hogy már az új sorozat is forgatása is nagyban zajlik. Nem meglepő hát, hogy mindenki szeretne egy szeletet a tortából és nincs ezzel másképp a brazil származású rapper, Harry O Bruxo sem.

A fiatal tehetség ugyanis eleve eléggé hasonlít J.K.Rowling bátor főhősére, de erre még rá is tesz egy jó nagy lapáttal: köpenyben mászkál és ugyanolyan szemüveget visel, mint Harry a filmekben.

Bár Daniel Radcliffe minden jövőbeli Potternek sok szerencsét kíván, úgy tűnik, a Worner Brothers nem ilyen jószívű: a Harry Potter-franchise jogi tulajdonosa ugyanis hivatalos felszólítást küldött az előadónak, amelyben megtiltotta számára a Harry név további használatát.

Bár a döntés furcsának tűnhet, valójában egyáltalán nem meglepő: a Harry Potter név ugyanis egy védjegy, amelyet kereskedelmi célokra csak és kizárólag a jogtulajdonos engedélyével lehet használni.

Hogy reagált minderre az énekes? Nos, sokkal jobban mint mi, amikor rájöttünk, hogy ki alakítja majd Dumbledore-t az új sorozatban: egyáltalán nem tagadta (na nem mintha tudta volna), hogy a karaktere tudatosan épített a világhírű túlélőt övező mítoszra, ám szerinte ebben semmi rosszindulat nem volt, csupán egyfajta tisztelgés volt J.K.Rowling munkássága előtt. Hogy mennyire hatotta meg ez az érvelés a Worner Bros.-t? Maradjunk annyiban, hogy a rapper azóta csak O Bruxo néven fut!