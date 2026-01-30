Elkapott a „nem akarok dolgozni” érzés? Kifogások, amelyekkel ellóghatsz a munkahelyedről, és nem leszel gyanús

Te is érezted már, hogy „nem akarok dolgozni”? A munkaadók általában megértéssel reagálnak, ha időben és korrekt módon kommunikáljuk, hogy miért nem megyünk be a munkahelyre, irodába. Hogy igaznak is kell-e lennie az indoknak? Dehogy! Csak arra kell figyelned, hogy olyan indokokat válassz, amelyek bevett, mindennapi élethelyzetekből fakadnak és alátámaszthatóak. Mutatjuk, mik ezek!

Te is érezted már, hogy "nem akarok dolgozni"? Íme néhány tipp, amely segít, hogy ne kelljen bemenned a munkahelyedre!

Indokok, amelyeket elfogadnak a munkahelyen, ha elkap a „nem akarok dolgozni érzés” Mindenkinek van olyan napja, hogy semmiképp sem akar dolgozni.

Ilyenkor több opció közül is választhatunk: szabadság vagy egy kis füllentés?

Mutatunk néhány indokot, amit a munkáltatók legtöbbször nem kérdőjeleznek meg.

Azért csak óvatosan! Egyiket sem érdemes túl sokszor kijátszani.

Ezekkel a betonbiztos kifogások, ha azt érzed ma: „nem akarok dolgozni”

A hazugságok hálójában sosem érdemes nyakig elmerülni, de azért egy-egy füllentés simán belefér. Így van ez a munkahelyi hiányzásokkal kapcsolatban is. Hogyha nincs már szabadságod vagy csak egyszerűen nem szeretnéd erre elpazarolni, de semmiképp nincs kedved dolgozni, akkor az alábbi kifogások szinte minden esetben működnek. Ezeket mondd, ha elfog a „nem akarok dolgozni menni” érzése.

Mit tegyek, ha nem akarok dolgozni?

Hirtelen betegség vagy rosszullét

Ez az aduász magától értetődik. Ha reggel úgy ébredsz, hogy rosszul érzed magad, azt a legtöbb munkaadó általában automatikusan elfogadja. A megfázás, influenzaszerű tünetek vagy migrén hirtelen jönnek, és senki sem szeretne beteg kollégával egy helyiségben dolgozni.

Családi vészhelyzet

Aki már szülő annál még jobban működik ez a vészhelyzet-kártya, hiszen egy édesanyának vagy édesapának nincs fontosabb a gyermekénél. Ha semmiképp nem akarsz bemenni, akor csak játszd ki a „szülőkártyát”. Azok, akiknek még nincs családja ne csüggedjenek: egy közeli családtag hirtelen rosszulléte vagy sürgős veszélyhelyzete szintén általános elfogadott ok arra, hogy ne menj be dolgozni.

A kamu orvosi vizsgálat

Hirtelen a semmiből egy sürgős orvosi vizsgálatra kell mennünk. Biztosan hallottad már ezt a kifogást többször is, de tényleg működik. Arról már nem te tehetsz, hogy ez a vizsgálat éppen a hét utolsó munkanapjára esett és rögtön ebéd után kell sietve távoznod...

A soha véget nem érő munkahelyi találkozó

Ez csak bizonyos munkakörök esetében működik, de ahol erre lehetőség van, ott könnyen kihasználhatod a külső helyszínen való üzleti meeting adta lehetőséget. Pontosan hogyan? Jelentsd be, hogy külső megbeszélésre mész egy partnerrel a közeli kávézóba – persze tedd hozzá, hogy könnyen elhúzódhat –, majd nemes egyszerűséggel ne menj vissza. A találkozót gyorsan zavard le, majd menj, és élvezd a délután többi részét.

Temetések

Vannak olyan témák, amik meghatnak minden embert. Ilyen az is, amikor valakinek egy hozzátartozója meghal. Ezzel az indokkal szinte bármikor elodázhatod a munkát, hiszen megértőek lesznek feléd. Arra azért ügyelj, hogyha egy év alatt harmadszor hal meg a nagynénid, vagy már minden létező rokonod temetésén jártál, akkor lehet, hogy gyanús leszel a főnöknek...