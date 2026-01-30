Ritka pillanat: közös fotón Sarah Jessica Parker, férje és három gyerekük

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick tudatosan óvja gyermekeit a nyilvánosságtól, ezért mindenki felkapja a fejét arra, ha mind az öten együtt állnak kamerák elé.

Forrás: Getty Images North America

Parker és Broderick 1997-ben házasodtak össze, fiuk 2002-ben született, ikerlányaik pedig 2009-ben

Sarah Jessica Parkert és férjét gyerekeik is elkísérték Manhattanbe

A 60 éves Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick január 26-án, hétfőn Marc Shaiman új könyve, a Never Mind the Happy bemutatóján jelentek meg a New York-i Sardi’s étteremben és mindhárom gyerekük velük tartott. A 23 éves James Wilkie, valamint a 16 éves ikrek, Tabitha Hodge és Marion Loretta Elwell szüleikkel Marc Shaiman íróval közös fotókat is készítettek. A színészpár az elmúlt években következetesen kerülte, hogy gyermekeiket nyilvános eseményekre vigyék, csupán egy-egy alkalommal lehetett őket közösen lencsevégre kapni, ezért a mostani megjelenés kifejezetten ritkának számít. Bár az ikerlányok áprilisban már feltűntek Parker mellett a Smash Broadway-premierjén, James Wilkie pedig több alkalommal is csatlakozott szüleihez vörös szőnyeges eseményeken – például az And Just Like That… 2021-es premierjén a New York-i Modern Művészetek Múzeumában –, az egész család közös szereplése továbbra is kivételesnek számít.

Az ikerlányok élete nem az öltözködés körül forog

Úgy tűnik, a Broderick–Parker gyerekek bizonyos szempontból követik híres szüleik példáját. Matthew Broderick korábban elárulta, hogy fiuk, James Wilkie próbálkozik a színészettel, míg az extrém szettjeiről is közismert Sarah Jessica Parker arról beszélt, hogy lányai időnként vesznek tőle stílusttanácsokat – igaz, már jóval kevesebbet, mint korábban. „A szomorú igazság az, hogy már nem illenek rájuk. Más a lábméretük, és ez már így is marad. Amúgy eddig sem igazán fosztogatták a szekrényemet vagy ilyesmi. Szeretik a ruhákat, de az öltözködés nem játszik túl fontos szerepet az életükben. Határozott elképzeléseik vannak arról, hogyan szeretnének érezni magukat és hogy akarnak kinézni, amikor kilépnek az ajtón, de nem ekörül forgog az életük. ” – idézi Parker nyilatkozatát a People.