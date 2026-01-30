Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ritka pillanat: közös fotón Sarah Jessica Parker, férje és három gyerekük

Az egész család részt vett Marc Shaiman új könyvének bemutatóján. Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick együtt pózolt három gyerekükkel.

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick tudatosan óvja gyermekeit a nyilvánosságtól, ezért mindenki felkapja a fejét arra, ha mind az öten együtt állnak kamerák elé.

Sarah Jessica Parker egész családja részt vett Marc Shaiman új könyvének, a Never Mind the Happynek a bemutatóján.
Forrás: Getty Images North America
  • Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick fiukkal, James Wilkie-vel és ikerlányaikkal, Tabitha Hodge-dzsal és Marion Loretta Elwellel együtt jelentek meg. 
  • Az öttagú család január 26-án, hétfőn részt vett Marc Shaiman új könyvének, a Never Mind the Happynek a bemutatóján a New York-i Sardi’s-ban.
  • Parker és Broderick 1997-ben házasodtak össze, fiuk 2002-ben született, ikerlányaik pedig 2009-ben

Sarah Jessica Parkert és férjét gyerekeik is elkísérték Manhattanbe

A 60 éves Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick január 26-án, hétfőn Marc Shaiman új könyve, a Never Mind the Happy bemutatóján jelentek meg a New York-i Sardi’s étteremben és mindhárom gyerekük velük tartott. A 23 éves James Wilkie, valamint a 16 éves ikrek, Tabitha Hodge és Marion Loretta Elwell szüleikkel Marc Shaiman íróval közös fotókat is készítettek. A színészpár az elmúlt években következetesen kerülte, hogy gyermekeiket nyilvános eseményekre vigyék, csupán egy-egy alkalommal lehetett őket közösen lencsevégre kapni, ezért a mostani megjelenés kifejezetten ritkának számít. Bár az ikerlányok áprilisban már feltűntek Parker mellett a Smash Broadway-premierjén, James Wilkie pedig több alkalommal is csatlakozott szüleihez vörös szőnyeges eseményeken – például az And Just Like That… 2021-es premierjén a New York-i Modern Művészetek Múzeumában –, az egész család közös szereplése továbbra is kivételesnek számít.

Az ikerlányok élete nem az öltözködés körül forog

Úgy tűnik, a Broderick–Parker gyerekek bizonyos szempontból követik híres szüleik példáját. Matthew Broderick korábban elárulta, hogy fiuk, James Wilkie próbálkozik a színészettel, míg az extrém szettjeiről is közismert Sarah Jessica Parker arról beszélt, hogy lányai időnként vesznek tőle stílusttanácsokat – igaz, már jóval kevesebbet, mint korábban. „A szomorú igazság az, hogy már nem illenek rájuk. Más a lábméretük, és ez már így is marad. Amúgy eddig sem igazán fosztogatták a szekrényemet vagy ilyesmi. Szeretik a ruhákat, de az öltözködés nem játszik túl fontos szerepet az életükben. Határozott elképzeléseik vannak arról, hogyan szeretnének érezni magukat és hogy akarnak kinézni, amikor kilépnek az ajtón, de nem ekörül forgog az életük. ” – idézi Parker nyilatkozatát a People

Önállóságra nevelik őket

A Szex és New York színésznője minden gyermekét önállóságra neveli, és nagyon élvezi, hogy az ikerlányai megtalálták a saját hangjukat. Az édesapjuk szerint is nagyon különböznek a lányok, korábban így nyilatkozott róluk: „Azt mondták, hogy nem akarnak ugyanabba a középiskolába járni. Ezt nagyon komolyan gondolták. Aztán amikor eljött a valódi döntés ideje, és közölték: Nem, ugyanabba a középiskolába megyünk! Nagyon közel állnak egymáshoz, de szeretnének saját teret is, saját barátokkal.”

