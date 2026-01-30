Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nicola Peltz a világ legcsodálatosabb embereinek nevezte David és Victoria Beckhamet

Brooklyn Beckham felesége a Lola 2024-es premierjén áradozott Victoriáról és Davidről. A 2024-es interjú szerint Nicola Peltz egyáltalán nem volt rossz véleménnyel férje családjáról.

Egyre több az ellentmondás a Beckham-viszályban. Amíg Brooklyn a nemrégiben közzétett Instagram nyilatkozatában az esküvőjükig, sőt az azt megelőző időszakig vezeti vissza a szüleivel kapcsolatos problémát, Nicola Peltz 2024-ben egészen másképp nyilatkozott. 

Nicola Peltz és Victoria Beckham 2024-ben a Lola premierjén.
Nicola Peltz 2024-ben arról beszélt, mennyit jelent számára Victoria Beckham támogatása a Lola premierjén.
  • Nicola Peltz 2024 februárjában a Today című műsor vendége volt.
  • Nicola szuperlatívuszokban beszélt Victoria és David Beckhamről.
  • Az interjú idején két éve volt házas Brooklyn Beckhammel.
  • Victoria Beckham részt vett a Lola premierjén.
  • Brooklyn Beckham 2025-ben nyilvános Instagram-sztorikban fogalmazta meg vádjait szülei ellen.

Nicola Peltz külön méltatta apósát és anyósát

Nicola Peltz a Lola című filmje népszerűsítése kapcsán – amelyet ő rendezett, írt, és amelyben a főszerepet is játszotta – beszélt a férje családjával való kapcsolatáról. A színésznő elmondta, hogy saját családi háttere miatt is érzi jól magát Beckhamékkel. „Nagy családból származom és mindannyian nagyon közel állunk egymáshoz, és most van egy még nagyobb családom” – fogalmazott. „Brooklyn is nagyon kötődik a családjához, szóval most, hogy mindannyian együtt lehetünk, nagyon szerencsésnek érzem magam” – tette hozzá. Peltz az interjú során külön is méltatta David és Victoria Beckhamet, akiket „a világ legcsodálatosabb embereinek” nevezett. Kiemelte, mennyit jelent neki, hogy Victoria Beckham ott volt a Lola bemutatóján: „Az a tény, hogy Victoria iderepült, hogy támogasson engem, nagyon sokat jelent nekem. Tényleg sokat” – idézi az interjút a Page Six

Brooklyn bejegyzése egészen másról árulkodik

Az interjú azután került újra köztudatba, hogy Brooklyn Beckham az Instagramon tette közzé álláspontját a családján belüli konfliktusokról. Azt írta, végre nyíltan beszélhet arról, miről évekig hallgatott. Brooklyn számos vádat fogalmazott meg szüleivel szemben, állítása szerint évek óta ők irányítják azt, mi jelenhet meg a sajtóban a családjukról és mi nem és leszögezte, nem akar kibékülni velük. Említette azt is, hogy Victoria az utolsó pillanatban mondta le Nicola esküvői ruhájának elkészítését, majd a nagy napon a táncukat is ellopta.  Brooklyn azt állította, testvérei, a 23 éves Romeo és a 20 éves Cruz is részei a családi játszmának. „A testvéreimet küldték, hogy támadjanak rám a közösségi médiában, mielőtt végül a semmiből letiltottak volna tavaly nyáron” – írta. A legújabb hírek szerint a Beckham szülők békülnének Brooklynnal, de Nicolával nem: úgy vélik, ő minden baj forrára. 

