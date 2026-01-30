20 év után újra színpadra állt és fergeteges koncertet adott Hilary Duff − Videó

Hilary Duff londoni koncertjén hétfő este a 2000 férőhelyes O2 Shepherd's Bush Empire stadionban életre keltette a 2000-es évek slágerei. Az énekesnő bemutatta legújabb dalait, a rajongók pedig egyenesen imádták.

Közel 20 év után ismét színpadra állt Hilary Duff.

Forrás: Getty Images

Hilary Duff elvarázsolta a közönségét

Bár Hilary Duff közel sem vonult vissza, sőt, a mai napig forgat, de fülbemászó, csajos dalaival már jó ideje nem állt színpadra. Egészen mostanáig: hétfőn este ugyanis Londonban adott koncertet 2000 ember előtt, ahol a legnagyobb 2000-es évekbeli slágereit énekelte, köztük a What Dreams Are Made Of című klasszikust is előadta. A show abból a szempontból is különleges volt, hogy az egykori Disney-sztár, Hilary itt mutatta be legújabb dalát is, amely a februárban megjelenő hatodik stúdióalbumáról, a Luck or Somethingról érkezik. A koncertről készült videók villámgyorsan bejárták a közösségimédia-felületeket, a rajongók pedig valósággal el voltak ájulva attól, hogy a négygyerekes édesanya még mindig ugyanolyan gyönyörű és bájos, mint 20 évvel ezelőtt.

@life.hu_official Közel 20 év után ismét színpadra állt Hilary Duff A 2000-es évek egyik legfelkapottabb énekesnője, Hilary Duff rendhagyó koncertet adott. #life #HilaryDuff #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

