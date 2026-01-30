Aurafarmolás: így vált a menőség mércéjévé az alfa generáció új trendje

A digitális világ folyamatosan új szavakkal és trendekkel gazdagítja a tinédzserek szókincsét, amelyek sokszor a szülők számára teljesen érthetetlenek. Az egyik legújabb kifejezés, amely az alfa generáció körében tarol, az aurafarmolás. De mit is jelent pontosan, és miért vált ilyen népszerűvé a fiatalok körében?

Aurafarmolás mindenhol: de vajon mit jelent az alfa generáció népszerű szlengszava

Forrás: Digital Vision

Az aurafarmolás kifejezésnek semmi köze az aurához

Az alfa generációt, vagyis az 2010 és 2025 között születetteket gyakran a technológia és a közösségi média világába született digitális bennszülötteknek nevezik. Számukra az aura szó nem a misztikus energiamezőkre utal, hanem a menőség mércéjeként szolgál. Valaki nagy aurával rendelkezik, ha könnyedén sugározza a vonzerejét, karizmatikus és látszólag erőfeszítés nélkül kelti fel mások figyelmét.

Az aurafarmolás ennél is tovább megy: tudatosan, apró lépésekben épít valaki egy menő imázst.

Ha valaki például a legtrendibb cipőben posztol egy Instagram-szelfit, látszólag erőfeszítés nélkül, de a cél mégis a figyelemfelkeltés, már aurafarmol. Ha azonban a próbálkozás túl erőltetetté válik, a kortársak könnyen felismerik, és a hatás éppen ellenkező lesz.

Honnan jön a kifejezés?

A jelenség nevét a videojátékok világából kölcsönözték: ott a farmolás az ismétlődő cselekvésekre utal, amellyel pontokat vagy jutalmakat lehet szerezni. Az aurafarmolás ezt az elvet a társadalmi interakciókra alkalmazza: a cél a társaság előtt gyűjtött aurapontok maximalizálása.

A jelenség világszerte az 11 éves indonéz Rayyan Arkan Dikha révén vált ismertté. A fiú 2025 nyarán egy tradicionális Pacu Jalur hajóversenyen állt a hajó orrában, és ritmikus, spontán mozdulatokkal motiválta csapatát. Egy TikTok-felhasználó a videót a megfelelő dallal párosítva terjesztette, és pillanatok alatt globális szenzáció lett belőle. Rayyan mozdulatait azóta hírességek, sportolók és influenszerek is utánozzák, így a tánc és az aurafarmolás fogalma világszerte ismertté vált.

A trend nem csupán szórakoztat, hanem kulturális jelentőséggel is bír. Rayyan története ráirányította a figyelmet Indonézia Pacu Jalur hagyományos hajóversenyeire, a régió kulturális örökségére, miközben milliókat inspirált az interneten. Az aurafarmolás így egy új generációs jelenség, amely a digitális kultúra, a kreativitás és a társadalmi státusz ötvözete: a menőség mércéje lett, amelyet a fiatalok tudatosan vagy spontán módon gyűjtenek.