Csak a lézerlátással rendelkezők tudják megtalálni a három hibát ebben az IQ-tesztben

A különbségkereső rejtvények és az IQ-tesztek szórakoztató módjai annak, hogy megmozgassuk az agyunkat. Ezekkel egyszerre dolgoztathatod meg a szemedet és az elmédet. Nézd meg alaposan ezt a két képet, amelyeken egy őzike látható egy fa mögött. Első ránézésre pontosan ugyanolyanoknak tűnhetnek, pedig a két kép között 3 apró különbség rejtőzik. A feladatod az, hogy mindet megtaláld mindössze 30 másodperc alatt!

Különbségkereső képes IQ-teszt.

Forrás: jagranjosh/Brain Quiz

Extrán nehéz őzikés IQ-teszt

A különbségkereső IQ-tesztek egyszerre dolgoztatják meg az agyadat és a szemedet. Fejleszti a koncentrációs képességeket, az apró különbségek észrevételét, sőt még a reakcióidődet is. Az IQ-tesztes képrejtvények minden korosztálynak kihívást jelenthetnek, és bármikor nehezíthetőek egy rövidebb időkorláttal. A feladatod, hogy az őzikés képen megtaláld a 3 elrejtett különbséget. Neked kivételes az intelligenciád? Bizonyítsd IQ-tesztünkkel!

Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre, és kezdődhet a kihívás!

Teszteld magad az IQ-tesztünkkel!

Vizsgáld meg a képet fentről lefelé, majd jobbról balra. Haladhatsz színenként vagy formánkként is. Nézd meg részletesen a tájat, mert a legapróbb helyeken lapulhat a különbség. Gyakran a körvonalakban van a hiba, így a szemeddel ezeket is fusd át. Pásztázd a szemedet a két kép között, és hallgass a megérzéseidre. Ez a különbségkereső rejtvény bár aranyosnak tűnik, de a legtöbbeken kifog.

IQ-teszt eredménye

Az IQ-teszt megoldását alább találod. Külön karikákkal jelölték a megfejtést. Ha sikerült megoldanod 30 másodperc alatt gratulálunk, bebizonyítottad, hogy kivételes az intelligenciád, és a szemed olyan éles, akár a sasé.

Az IQ-teszt megfejtése.

Ezt tanulhattad az IQ-tesztből

Az IQ-tesztek sokszor könnyűnek tűnnek, mégis kifognak a legtöbbeken. A vizuális befogadás, és az agy tornáztatásának gyakorlása kifejezetten fontos minden felnőtt és fiatal számára. Az időkorlát segít, hogy feszegethesd a határaidat, és megteremti a környezetet arra, hogy nyomás alatt is jól dolgozz. Az ehhez hasonló tesztek rendszeres megoldása növeli a koncentrációs képességeket, a kritikus gondolkozás készségét és az éleslátást is.