Jennifer Aniston párja megtörte a csendet: Jim Curtis elárulta, hogy kezdődött a kapcsolatuk

Lassan egy év telt el azóta, hogy szárnyra kaptak a pletykák, melyek szerint bepasizott a Jóbarátok sztárja, Jennifer Aniston. Ezt több hónapnyi titkolózás és bujkálás követte, azonban 2025 novemberében a színésznő a közösségi médiában egy romantikus közös képpel köszöntötte fel születésnapos szerelmét, ezzel pedig hivatalossá tette a kapcsolatukat. Ekkor derült ki, hogy Jennifer Aniston pasija nem más, mint Jim Curtis, aki egy életmód-tanácsadó, aki hipnózissal is foglalkozik.

Jennifer Aniston és Jim Curtis tavaly ezzel a szerelmes fotóval tették hivatalossá a kapcsolatukat

Forrás: Instagram

2025 elején derült ki, hogy randevúzik egymással Jennifer Aniston és Jim Curtis

Bár a páros hónapokig titkolta kapcsolatát, szinte nyílt titok volt Hollywoodban, hogy együtt vannak

Az 50 éves hipnoterapeuta nem ismeretlen a sztárvilágban, korábban számos hírességgel állt kapcsolatban romantikus és szakmai szálakon is

Jennifer Aniston barátai sokáig féltették a színésznőt, ugyanis Jim Curtis az önéletrajzi könyvében elárulta, hogy egy igazi szoknyavadász, aki nem sokáig tud megmaradni egy nő mellett

Most azonban Jim arról beszélt, hogy ez a kapcsolat más. Itt ugyanis egy erős barátság alakult át hosszú idő alatt szerelemmé.

Jim Curtis elérzékenyült, amikor a szerelméről kérdezték

A magára coachként és életvezetési tanácsadóként utaló férfi nemrég a Today Show vendége volt, ahol a könyve mellett a magánélete is szóba került. Jim Curtis most először beszélt arról, hogyan ismerkedtek meg Anistonnal, és hogyan alakult románccá a barátságuk.

„Nem titok, hogy a közös barátaink mutattak be minket egymásnak. Idővel rájöttünk, hogy rengeteg közös ismerősünk van, úgyhogy elkezdtünk rendszeresen találkozni és beszélgetni. Hosszú időbe telt, sokat beszélgettünk, de idővel egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Tudod, hogy megy ez kialakult közöttünk a kötelék" - nyilatkozta a hipnotizőr.

Az interjú ezen pontján Jim elérzékenyült és az beszélgetőpartnerével együtt elpirultak a magánéleti kérdésektől. Azt azonban elismerte, hogy igazak voltak a velük kapcsolatos pletykák, ugyanis tavaly év elején jöttek össze Anistonnal és amikor nyilvánosságra került a kapcsolatuk, akkor már javában dúlt közöttük a szerelem.