Harry Potter: mutatjuk, hogy fest majd John Lithgow Dumbledore szerepében

Ahogy megírtuk július 15-én hivatalosan is elkezdődött az új Harry Potter sorozat forgatása a Warner Bros. Leavesden-i stúdiójában. A sorozat az eredeti helyszíneken fog játszódni, így minden adott hozzá, hogy felidézze számunkra a régi filmek hangulatát. A készülő alkotásról egy-két információ már napvilágot látott, most pedig már azt is tudni lehet, hogyan fest majd John Lithgow Dumbledore szerepében.
Információk szerint a széria 2026-ban debütál majd, és már azt is lehet tudni, hogy a három főszereplőt, Harryt, Ront és Hermionét Dominic McLaughlin, Alastair Stout és Arabella Stanto alakítják. A Dumbledore-t John Lithgow formálja meg, és már azt is megnézhetjük miként fest az ikonikus karakter bőrébe. Mutatjuk.
Emlékszel?
Az első két filmben Richard Harris formálta meg az igazgatót. Halála után Michael Gambon vette át a szerepet. Dumbledore-t. Dumbledore fiatalkori énjét alakítja a Legendás állatok című előzménysorozat filmjeibe Jude Law alakította. John Lithgow pedig az HBO készülő, új Harry Potter-sorozatában játssza el Dumbledore szerepét.
Szeptember elején váratlan bejelentést tett Warwick Davis a Harry Potter filmek sztárja. A Filius Flitwick professzort, és a Gringotts bankárját, Ampókot megszemélyesítő színész ugyanis elárulta, hogy igent mondott a felkérésre, és szerepelni fog az HBO új Harry Potter sorozatában.
