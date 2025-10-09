Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 9., csütörtök Dénes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
HBO

Harry Potter: mutatjuk, hogy fest majd John Lithgow Dumbledore szerepében

HBO John Lithgow sorozat Harry Potter Albus Dumbledore
Minden hónapban kiderül egy-egy újabb információmorzsa a készülő sorozatból. Az új Harry Potter sorozatban John Lithgow bújik Dumbledore bőrébe.

Ahogy megírtuk július 15-én hivatalosan is elkezdődött az új Harry Potter sorozat forgatása a Warner Bros. Leavesden-i stúdiójában.  A sorozat az eredeti helyszíneken fog játszódni, így minden adott hozzá, hogy felidézze számunkra a régi filmek hangulatát. A készülő alkotásról egy-két információ már napvilágot látott, most pedig már azt is tudni lehet, hogyan fest majd John Lithgow Dumbledore szerepében.

John Lithgow bújik Dumbledore bőrébe az új Harry Potter sorozatban
John Lithgow bújik Dumbledore bőrébe az új Harry Potter sorozatban 
Forrás: Variety

Az új Harry Potterben John Lithgow bújik Dumbledore bőrébe 

Információk szerint a széria 2026-ban debütál majd, és már azt is lehet tudni, hogy a három főszereplőt, Harryt, Ront és Hermionét Dominic McLaughlin, Alastair Stout és Arabella Stanto alakítják. A Dumbledore-t John Lithgow formálja meg, és már azt is megnézhetjük miként fest az ikonikus karakter bőrébe. Mutatjuk.

@dailymailuk John Lithgow is seen as Dumbledore for the first time as he arrived on the Harry Potter TV series set in Cornwall on Wednesday morning. The American actor, 79, looked unrecognisable as he transformed into the iconic Professor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore as he started filming the Philosopher’s Stone for the upcoming HBO series. John looked worlds away from himself wearing the professor's long white hair, beard and moustache as well as his wizarding robes and glasses. #harrypotter #dumbledore #johnlithgow #harrypotterhbo #behindthescenes ♬ original sound - Daily Mail UK

Emlékszel? 

Az első két filmben Richard Harris formálta meg az igazgatót. Halála után Michael Gambon vette át a szerepet.  Dumbledore-t. Dumbledore fiatalkori énjét alakítja a Legendás állatok című előzménysorozat filmjeibe Jude Law alakította. John Lithgow pedig az HBO készülő, új Harry Potter-sorozatában játssza el Dumbledore szerepét. 

Warwick Davis is visszatér 

Szeptember elején váratlan bejelentést tett Warwick Davis a Harry Potter filmek sztárja. A Filius Flitwick professzort, és a Gringotts bankárját, Ampókot megszemélyesítő színész ugyanis elárulta, hogy igent mondott a felkérésre, és szerepelni fog az HBO új Harry Potter sorozatában.

Vele alszik együtt a Harry Potter sztárja – Emma Watson ágyába te is azonnal befeküdnél

Emma Watson otthona új szintre emeli a lakberendezést. A lila hálószoba színhasználata maga a visszafogott álom.

A Harry Potter filmek sztárja majdnem felhagyott a színészkedéssel a sorozat miatt

Rupert Grint bevallotta, hogy a filmek hatalmas sikere maga alá temette őt. A Harry Potter sztárja úgy érezte, hogy senkinek nem fog kelleni, ha egyszer kinövi a szerepét.

Hermione az egyetemen száguldozott – Emma Watson elbúcsúzott a jogsijától

Emma Watsonról most kiderült, hogy ő az angliai aszfalt egyik ördöge. Azonban nem ő az egyetlen női sztár, aki vezetés közben megszegett egy-két szabályt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu