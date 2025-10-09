Harry Potter: mutatjuk, hogy fest majd John Lithgow Dumbledore szerepében

Ahogy megírtuk július 15-én hivatalosan is elkezdődött az új Harry Potter sorozat forgatása a Warner Bros. Leavesden-i stúdiójában. A sorozat az eredeti helyszíneken fog játszódni, így minden adott hozzá, hogy felidézze számunkra a régi filmek hangulatát. A készülő alkotásról egy-két információ már napvilágot látott, most pedig már azt is tudni lehet, hogyan fest majd John Lithgow Dumbledore szerepében.

John Lithgow bújik Dumbledore bőrébe az új Harry Potter sorozatban

Forrás: Variety

Az új Harry Potterben John Lithgow bújik Dumbledore bőrébe

Információk szerint a széria 2026-ban debütál majd, és már azt is lehet tudni, hogy a három főszereplőt, Harryt, Ront és Hermionét Dominic McLaughlin, Alastair Stout és Arabella Stanto alakítják. A Dumbledore-t John Lithgow formálja meg, és már azt is megnézhetjük miként fest az ikonikus karakter bőrébe. Mutatjuk.

#dumbledore #johnlithgow #harrypotterhbo #behindthescenes ♬ original sound - Daily Mail UK @dailymailuk John Lithgow is seen as Dumbledore for the first time as he arrived on the Harry Potter TV series set in Cornwall on Wednesday morning. The American actor, 79, looked unrecognisable as he transformed into the iconic Professor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore as he started filming the Philosopher’s Stone for the upcoming HBO series. John looked worlds away from himself wearing the professor's long white hair, beard and moustache as well as his wizarding robes and glasses. #harrypotter

Emlékszel? Az első két filmben Richard Harris formálta meg az igazgatót. Halála után Michael Gambon vette át a szerepet. Dumbledore-t. Dumbledore fiatalkori énjét alakítja a Legendás állatok című előzménysorozat filmjeibe Jude Law alakította. John Lithgow pedig az HBO készülő, új Harry Potter-sorozatában játssza el Dumbledore szerepét.

Warwick Davis is visszatér

Szeptember elején váratlan bejelentést tett Warwick Davis a Harry Potter filmek sztárja. A Filius Flitwick professzort, és a Gringotts bankárját, Ampókot megszemélyesítő színész ugyanis elárulta, hogy igent mondott a felkérésre, és szerepelni fog az HBO új Harry Potter sorozatában.