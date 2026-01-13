"Urnában, a hátunkon hoztuk haza őket" – Egy éve keresi a válaszokat a Huszti ikrek gyászoló testvére

Egy éve tűntek el nyomtalanul a Huszti ikrek, ám a család ma sem fogadja el a hivatalos magyarázatot. Korábban Eliza és Henrietta édesapja, Huszti Miklós beszélt a lányairól, most pedig testvérük, Huszti József nyilatkozott.

A Huszti ikrek egy éve túntek el, a család máig keresi a válaszokat.

Forrás: SZON/KM

A Huszti ikrek tragédiája Huszti Eliza és Huszti Henrietta 2025 januárjában tűntek el Aberdeenben.

A hatóságok szerint öngyilkosság történt.

A család nem fogadja el a hivatalos verziót.

A lányokat végül hamvasztás után, urnában hozták haza.

Egy év elteltével is megválaszolatlan kérdések maradtak.

A Huszti ikrek testvére nem hisz abban, hogy a lányok öngyilkosok lettek

A tragédia évfordulóján a lányok testvére, Huszti József exkluzív interjút adott a Borsnak. Megtörten idézte fel az elmúlt tizenkét hónap történéseit. Elmondása szerint a gyász mellett az igazság hiánya jelenti a legnagyobb terhet a család számára. A hivatalos álláspont szerint a fiatal nők önkezükkel vetettek véget életüknek, ám a család szerint túl sok körülmény tisztázatlan. „Nagyon nehéz időszak ez nekünk, a család minden tagja megemlékezett, gyertyát gyújtottunk és kitettük a fényképüket. Ez az első évforduló, ami nagyon fáj, főleg azért, mert még mindig nem hisszük el, hogy a húgaim öngyilkosok lettek. Nem tudunk beletörődni abba, amit a Scotland Yard mondott, jó lenne tudni végre az igazságot” – nyilatkozta Huszti József a lapnak. A gyász mellett a családnak súlyos gyakorlati nehézségekkel is szembe kellett néznie. A testvérek holttestének hazaszállítása koporsóban olyan költséggel járt volna, amelyet nem tudtak vállalni. „A legnehezebb tavaly volt, miután ki kellett mennem a húgommal ügyeket intézni, el kellett mennünk a helyszínre, ahol megtalálták őket. A lakásukba, ahol ott voltak még a ruhájuk, a tárgyaik... El kellett intézni a hamvasztást, mert nem volt elég pénzünk, hogy koporsóban hozzuk haza őket. Közel 20 millió forint lett volna. Így urnában, a hátunkon hoztuk haza őket, azóta sem tudjuk ezt feldolgozni” – idézte fel.

Gyertyák égnek Monoron és Aberdeenben

Eliza és Henrietta hamvait végül júniusban helyezték örök nyugalomra édesanyjuk lakhelyén, Monoron, ahol az édesapjuk, aki szerint gyilkosság történt, nem volt jelen. Miklós később kereste meg a lányok sírját. A család szerint azóta sem találták meg a lelki egyensúlyt. A lányokról nem csak Magyarországon emlékeztek meg: Skóciában, Aberdeenben is gyertyát gyújtottak az ikrek emlékére. Legjobb barátnőjük, aki továbbra is ott él, szívszorító sorokkal emlékezett rájuk.