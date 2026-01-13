Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
"Urnában, a hátunkon hoztuk haza őket" – Egy éve keresi a válaszokat a Huszti ikrek gyászoló testvére

Egy év telt el azóta, hogy Huszti Eliza és Henrietta nyomtalanul eltűnt a skóciai Aberdeenben. Az ügy akkor a brit és a magyar közvéleményt is megrázta. Bár a hatóságok lezárták a nyomozást, a család számára a szenvedés nem ért véget: számukra a kérdések ma is megválaszolatlanok. Arra keresik a választ: mi történt valójában a Huszti ikrekkel

Egy éve tűntek el nyomtalanul a Huszti ikrek, ám a család ma sem fogadja el a hivatalos magyarázatot. Korábban Eliza és Henrietta édesapja, Huszti Miklós beszélt a lányairól, most pedig testvérük, Huszti József nyilatkozott. 

A Huszti ikrek tragédiája

  • Huszti Eliza és Huszti Henrietta 2025 januárjában tűntek el Aberdeenben.
  • A hatóságok szerint öngyilkosság történt.
  • A család nem fogadja el a hivatalos verziót.
  • A lányokat végül hamvasztás után, urnában hozták haza.
  • Egy év elteltével is megválaszolatlan kérdések maradtak.

A Huszti ikrek testvére nem hisz abban, hogy a lányok öngyilkosok lettek

A tragédia évfordulóján a lányok testvére, Huszti József exkluzív interjút adott a Borsnak. Megtörten idézte fel az elmúlt tizenkét hónap történéseit. Elmondása szerint a gyász mellett az igazság hiánya jelenti a legnagyobb terhet a család számára. A hivatalos álláspont szerint a fiatal nők önkezükkel vetettek véget életüknek, ám a család szerint túl sok körülmény tisztázatlan.  „Nagyon nehéz időszak ez nekünk, a család minden tagja megemlékezett, gyertyát gyújtottunk és kitettük a fényképüket. Ez az első évforduló, ami nagyon fáj, főleg azért, mert még mindig nem hisszük el, hogy a húgaim öngyilkosok lettek. Nem tudunk beletörődni abba, amit a Scotland Yard mondott,  jó lenne tudni végre az igazságot” – nyilatkozta Huszti József a lapnak. A gyász mellett a családnak súlyos gyakorlati nehézségekkel is szembe kellett néznie. A testvérek holttestének hazaszállítása koporsóban olyan költséggel járt volna, amelyet nem tudtak vállalni. „A legnehezebb tavaly volt, miután ki kellett mennem a húgommal ügyeket intézni, el kellett mennünk a helyszínre, ahol megtalálták őket. A lakásukba, ahol ott voltak még a ruhájuk, a tárgyaik... El kellett intézni a hamvasztást, mert nem volt elég pénzünk, hogy koporsóban hozzuk haza őket. Közel 20 millió forint lett volna. Így urnában, a hátunkon hoztuk haza őket, azóta sem tudjuk ezt feldolgozni” – idézte fel.

Gyertyák égnek Monoron és Aberdeenben

Eliza és Henrietta hamvait végül júniusban helyezték örök nyugalomra édesanyjuk lakhelyén, Monoron, ahol az édesapjuk, aki szerint gyilkosság történt, nem volt jelen. Miklós később kereste meg a lányok sírját. A család szerint azóta sem találták meg a lelki egyensúlyt. A lányokról nem csak Magyarországon emlékeztek meg: Skóciában, Aberdeenben is gyertyát gyújtottak az ikrek emlékére. Legjobb barátnőjük, aki továbbra is ott él, szívszorító sorokkal emlékezett rájuk.

„1 év telt el azóta, hogy egy hideg januári éjszakán elindultatok a folyópartra. Sokszor kívánom, hogy bárcsak felhívtalak volna aznap este és sokszor gondolkozok rajta, hogy hátha máshogy alakultak volna a dolgok. Nagyon hiányoztok és nem telik el olyan nap, hogy ne gondolnék rátok. Emléketek mindig a szívemben, szívünkben él” – fogalmazott.

A végzetes januári nap előtt a Huszti ikrek már jártak a Dee folyó elhagyatott partján, mintha szemlét tartottak volna. Hátizsákokkal érkeztek, ám máig nem tudni, mi volt bennük. Utolsó üzenetükben az albérletük felmondásáról értesítették főbérlőjüket, majd eltűntek. A folyó csak hetekkel később, január 31-én adta vissza a holttesteket. A család egy év elteltével sem tett le arról, hogy választ kapjon: megnyugvást és a teljes igazságot szeretnék.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

