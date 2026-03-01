Tudtad? Ezek a sztárok fehérneműben mutatták meg magukat először a nyilvánosság előtt

A divatvilág és a filmipar kapcsolata régóta szoros: sok színész először a kamera másik oldalán, fehérneműkampányokban tűnt fel. A sztárok fehérneműben készült képei gyakran új korszakot nyitottak a reklámok történetében, miközben a színészek számára ugródeszkát jelentettek Hollywood felé. Karizma, magabiztosság és egy jól időzített fotózás – néha ennyi is elég ahhoz, hogy valaki reflektorfénybe kerüljön.

Forrás: Shutterstock

Sztárok fehérneműben: amikor a modellvilág megnyitotta a kapukat

A sztárok fehérneműben kampányai sokszor többről szólnak, mint puszta provokációról. Ezek a fotózások segítettek felépíteni azt a magabiztos imázst, amely később a filmszerepekben is visszaköszönt. A divatipar így nemcsak trendeket, hanem karriereket is formált.

Brad Pitt

Brad Pitt formás testét színészként is többször megmutatta, gondoljunk csak a Trója című filmre, amikor teljesen meztelenül láthattuk őt.

Forrás: GC Images

„Bármit elvállaltam, hogy dolgozhassak. Ha kezdő vagy, azt teszed, amit kell vagy lehet” – fogalmazott Brad Pitt arról az időszakáról, amikor modellként kereste a kenyerét. A színész divatkampányokat vállalt el fiatalkorában, de igyekezett nem meztelenkedni. A jóképű, szőke fiatalemberre hamar felfigyeltek, és filmszerepet ajánlottak neki.

Theo James

Theo James tökéletes testét színészkarreirje előtt a modellszakma is felfedezte magának. És ezen ki csodálkozik?

Forrás: Variety

A merész fehérneműs fotózásoktól sem riadt vissza Theo James a karrierje elején. Karizmatikus megjelenése és atletikus alkata gyorsan felkeltette az ügynökségek figyelmét, mielőtt a Divergent-filmek romantikus hőseként világszerte ismertté vált volna. A kamera előtti magabiztosságát részben ezeknek a korai fotózásoknak köszönheti.

Jamie Dornan

Jamie Dornan Mr. Grey-ként mutatta meg magát teljesen meztelenül a filmvásznon, mi pedig nem takartuk el közben a szemünket.

Forrás: WireImage

A 2000-es években a Calvin Klein arca volt, ikonikus reklámjai világszerte ismertté tették. „Soha nem a modellkedés volt a célom, az csak egy munka volt. Megtanított a fegyelmezett munkára, de mindig is színészkedni akartam”– árulta el Jamie Dornan. A divatvilág sokkal hamarabb felfedezte férfias, mégis elegáns kisugárzását, mint hogy Christian Grey szerepében milliók sóhajtoztak utána.

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg karrierje kezdetén sokszor megmutatta tökéletesre gyúrt testét, és mostanában is többszor látható így a közösségi oldalain.

Forrás: Hulton Archive

„Egy gyerek voltam, fogalmam sem volt, milyen hatása lesz ezeknek a képeknek” – magyarázta Mark Wahlberg, mikor a fiatalkorában készült alsónadrágos fotózásokról kérdezték. A jóképű és jó testű férfiról készített fekete-fehér fotók új korszakot nyitottak a divatreklámok történetében, Wahlberg pedig egyik napról a másikra szexszimbólummá vált.