Tudtad? Ezek a sztárok fehérneműben mutatták meg magukat először a nyilvánosság előtt

A divatvilág és a filmipar kapcsolata régóta szoros: sok színész először a kamera másik oldalán, fehérneműkampányokban tűnt fel. A sztárok fehérneműben készült képei gyakran új korszakot nyitottak a reklámok történetében, miközben a színészek számára ugródeszkát jelentettek Hollywood felé. Karizma, magabiztosság és egy jól időzített fotózás – néha ennyi is elég ahhoz, hogy valaki reflektorfénybe kerüljön.
Sztárok fehérneműben: amikor a modellvilág megnyitotta a kapukat
A sztárok fehérneműben kampányai sokszor többről szólnak, mint puszta provokációról. Ezek a fotózások segítettek felépíteni azt a magabiztos imázst, amely később a filmszerepekben is visszaköszönt. A divatipar így nemcsak trendeket, hanem karriereket is formált.
Brad Pitt
„Bármit elvállaltam, hogy dolgozhassak. Ha kezdő vagy, azt teszed, amit kell vagy lehet” – fogalmazott Brad Pitt arról az időszakáról, amikor modellként kereste a kenyerét. A színész divatkampányokat vállalt el fiatalkorában, de igyekezett nem meztelenkedni. A jóképű, szőke fiatalemberre hamar felfigyeltek, és filmszerepet ajánlottak neki.
Theo James
A merész fehérneműs fotózásoktól sem riadt vissza Theo James a karrierje elején. Karizmatikus megjelenése és atletikus alkata gyorsan felkeltette az ügynökségek figyelmét, mielőtt a Divergent-filmek romantikus hőseként világszerte ismertté vált volna. A kamera előtti magabiztosságát részben ezeknek a korai fotózásoknak köszönheti.
Jamie Dornan
A 2000-es években a Calvin Klein arca volt, ikonikus reklámjai világszerte ismertté tették. „Soha nem a modellkedés volt a célom, az csak egy munka volt. Megtanított a fegyelmezett munkára, de mindig is színészkedni akartam”– árulta el Jamie Dornan. A divatvilág sokkal hamarabb felfedezte férfias, mégis elegáns kisugárzását, mint hogy Christian Grey szerepében milliók sóhajtoztak utána.
Mark Wahlberg
„Egy gyerek voltam, fogalmam sem volt, milyen hatása lesz ezeknek a képeknek” – magyarázta Mark Wahlberg, mikor a fiatalkorában készült alsónadrágos fotózásokról kérdezték. A jóképű és jó testű férfiról készített fekete-fehér fotók új korszakot nyitottak a divatreklámok történetében, Wahlberg pedig egyik napról a másikra szexszimbólummá vált.
Kellan Lutz
Az Alkonyat-filmekből ismert Kellan Lutz, aki egy szerep kedvéért 10 kilót hízott egyszer, pályája elején szintén modellkedéssel kereste a kenyerét, amiről azt gondolja, nagyszerű tapasztalatszerzés volt a számára. Hibátlan és erős alkatának, valamint markáns megjelenésének köszönhetően fehérneműkampányokban szerepelt, mielőtt Hollywoodban kapott volna komolyabb lehetőségeket.
Nem csak Hollywoodnak vannak szexi modelljei, gondoljunk csak Palvin Barbira, aki tizenéves kora elején hódította meg a kifutókat a világ minden táján és sikere azóta is töretlen. Ki tudja, talán egyszer ő is színészkedni fog.
A sztárok fehérneműben készült képei mögött gyakran egy tudatos karrierépítés első lépései állnak. A modellkedés sok színész számára ugródeszkát jelentett, amely megtanította őket a kamera előtti jelenlétre és a magabiztos fellépésre. Bár ma már világsztárok, akik meghódították Hollywoodot, ezek a korai kampányok fontos szerepet játszottak abban, hogy a reflektorfénybe kerüljenek.
További sztáros témákért kattints tovább!