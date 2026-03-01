Tudtad? Ezek a sztárok fehérneműben mutatták meg magukat először a nyilvánosság előtt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Több hollywoodi színész is modellként kezdte, és merész kampányokkal vált ismertté még a filmszerepek előtt. A sztárok fehérneműben készült fotói nemcsak a rajongók fantáziáját mozgatják meg, hanem sok esetben egy-egy karrier fontos állomását is jelentik.

A divatvilág és a filmipar kapcsolata régóta szoros: sok színész először a kamera másik oldalán, fehérneműkampányokban tűnt fel. A sztárok fehérneműben készült képei gyakran új korszakot nyitottak a reklámok történetében, miközben a színészek számára ugródeszkát jelentettek Hollywood felé. Karizma, magabiztosság és egy jól időzített fotózás – néha ennyi is elég ahhoz, hogy valaki reflektorfénybe kerüljön.

sztárok fehérneműben egy szexi modell pózol a kamerának
Szexi sztárok fehérneműben: így indult kedvenc hírességeink karrierje.
Forrás: Shutterstock

Sztárok fehérneműben: amikor a modellvilág megnyitotta a kapukat

A sztárok fehérneműben kampányai sokszor többről szólnak, mint puszta provokációról. Ezek a fotózások segítettek felépíteni azt a magabiztos imázst, amely később a filmszerepekben is visszaköszönt. A divatipar így nemcsak trendeket, hanem karriereket is formált.

Brad Pitt

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 16: Brad Pitt arrives to the "F1" World Premiere in Times Square on June 16, 2025 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)
Brad Pitt formás testét színészként is többször megmutatta, gondoljunk csak a Trója című filmre, amikor teljesen meztelenül láthattuk őt.
Forrás: GC Images

„Bármit elvállaltam, hogy dolgozhassak. Ha kezdő vagy, azt teszed, amit kell vagy lehet” – fogalmazott Brad Pitt arról az időszakáról, amikor modellként kereste a kenyerét. A színész divatkampányokat vállalt el fiatalkorában, de igyekezett nem meztelenkedni. A jóképű, szőke fiatalemberre hamar felfigyeltek, és filmszerepet ajánlottak neki.

Theo James

Theo James at Neon's "The Monkey" Los Angeles Premiere held at Immanuel Presbyterian Church on February 13, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Chad Salvador/Variety via Getty Images)
Theo James tökéletes testét színészkarreirje előtt a modellszakma is felfedezte magának. És ezen ki csodálkozik?
Forrás: Variety

A merész fehérneműs fotózásoktól sem riadt vissza Theo James a karrierje elején. Karizmatikus megjelenése és atletikus alkata gyorsan felkeltette az ügynökségek figyelmét, mielőtt a Divergent-filmek romantikus hőseként világszerte ismertté vált volna. A kamera előtti magabiztosságát részben ezeknek a korai fotózásoknak köszönheti.

Jamie Dornan

LONDON, ENGLAND - AUGUST 30: Jamie Dornan arrives for the UK Film premiere of "Anthropoid" at BFI Southbank on August 30, 2016 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)
Jamie Dornan Mr. Grey-ként mutatta meg magát teljesen meztelenül a filmvásznon, mi pedig nem takartuk el közben a szemünket.
Forrás: WireImage

A 2000-es években a Calvin Klein arca volt, ikonikus reklámjai világszerte ismertté tették. „Soha nem a modellkedés volt a célom, az csak egy munka volt. Megtanított a fegyelmezett munkára, de mindig is színészkedni akartam”– árulta el Jamie Dornan. A divatvilág sokkal hamarabb felfedezte férfias, mégis elegáns kisugárzását, mint hogy Christian Grey szerepében milliók sóhajtoztak utána.

Mark Wahlberg

American model, rapper and later actor Mark Wahlberg, aka Marky Mark, poses in his underwear, circa 1991. (Photo by Tim Roney/Getty Images)
Mark Wahlberg karrierje kezdetén sokszor megmutatta tökéletesre gyúrt testét, és mostanában is többszor látható így a közösségi oldalain.
Forrás: Hulton Archive

„Egy gyerek voltam, fogalmam sem volt, milyen hatása lesz ezeknek a képeknek” – magyarázta Mark Wahlberg, mikor a fiatalkorában készült alsónadrágos fotózásokról kérdezték. A jóképű és jó testű férfiról készített fekete-fehér fotók új korszakot nyitottak a divatreklámok történetében, Wahlberg pedig egyik napról a másikra szexszimbólummá vált.

Kellan Lutz

LAS VEGAS, NV - FEBRUARY 14: (EXCLUSIVE COVERAGE) Kellan Lutz celebrates the Dylan George & Abbot + Main Fall 2012 Collections at Chateau nightclub at Paris Las Vegas on February 14, 2012 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/WireImage)
Kellan Lutz hegyomlás teste renget nő szívét megdobogtatta már.
Forrás: WireImage

Az Alkonyat-filmekből ismert Kellan Lutz, aki egy szerep kedvéért 10 kilót hízott egyszer, pályája elején szintén modellkedéssel kereste a kenyerét, amiről azt gondolja, nagyszerű tapasztalatszerzés volt a számára. Hibátlan és erős alkatának, valamint markáns megjelenésének köszönhetően fehérneműkampányokban szerepelt, mielőtt Hollywoodban kapott volna komolyabb lehetőségeket.

Nem csak Hollywoodnak vannak szexi modelljei, gondoljunk csak Palvin Barbira, aki tizenéves kora elején hódította meg a kifutókat a világ minden táján és sikere azóta is töretlen. Ki tudja, talán egyszer ő is színészkedni fog.

A sztárok fehérneműben készült képei mögött gyakran egy tudatos karrierépítés első lépései állnak. A modellkedés sok színész számára ugródeszkát jelentett, amely megtanította őket a kamera előtti jelenlétre és a magabiztos fellépésre. Bár ma már világsztárok, akik meghódították Hollywoodot, ezek a korai kampányok fontos szerepet játszottak abban, hogy a reflektorfénybe kerüljenek.

