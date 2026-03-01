Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Selena Gomez mosdatlan férje élő adásban bizonygatta, hogy végre megfürdött - Videó

gusztustalan Selena Gomez Benny Blanco mosdatlan
Komáromi Bence
2026.03.01.
Néhány napja kiakasztotta a rajongókat, amikor Benny Blanco mosdatlanul és koszos lábakkal jelent meg egy interjún. Selena Gomez férje ezenfelül még gusztustalanul is viselkedett. Most élő adásban vette le a cipőjét, hogy bizonyítsa: szokott fürödni.

Korántsincs vége Benny Blanco botrányának. Selena Gomez férje néhány napja azzal került a címlapokra, hogy az új podcast-műsorában levette a cipőjét és a fél világ láthatta, hogy milyen koszos a talpa. Később még egy galambot is eleresztett a beszélgetés közben és többször is gusztustalanul viselkedett. A magatartása és a személyes higiéniája annyira kiakasztotta a rajongókat, hogy sokan már könyörögni kezdtek Selena Gomeznek, hogy hagyja el a férfit. Benny Blanco most mezítláb reagált a kritikákra.

Selena Gomez párja korábban arról beszélt, hogy nem szokott mindennap fürdeni
Forrás: Getty Images

Benny Blanco a mosdatlan sztárok sorát erősíti

  • Benny Blanco koszos lábbal heverészett a kanapén egy beszélgetesen.
  • Blanco korábban bevallotta, hogy nem zuhanyozik minden nap. Állítása szerint szereti, ha van egy kis szaga.
  • A podcastban gusztustalanul viselkedett.
  • A közösségi médiában több rajongó azt írta, undorító. 
  • Selena Gomeznek többen az javasolták, váljon el.
  • Pár nappal a botrány után egy interjúban levette a cipőjét, hogy bebizonyítsa, nem mindig mocskos a talpa.

Selena Gomez férje mezítláb reagált a kritikákra

Benny Blanco a héten Jimmy Kimmel vendége volt egy late night talkshow-ban, ahol szóba került a mosdatlanság témaköre is. A zenei producer erre magából kikelve reagált és megjegyezte, hogy nem az ő hibája, hogy koszos volt a talpa azon az elhíresült videón, hanem a házigazdáé.

„Azon a napon koszos volt a padló, mi pedig ki-be járkáltunk a házba mezítláb. Tudod, milyenek a padlók. Nézd meg most a lábam, tiszta ugye? Valaki közelítsen rá a lábamra" - mondta el az adásban Blanco. Mondanunk sem kell, hogy a rajongókat nem győzte meg a producer érvelése. Többen is szóvá tették a műsor Youtube-csatornájának kommentfalán, hogy nem a férfi lábai miatt akadtak ki, hanem az általános higiéniáján és a viselkedésén.

Benny Blanco egyébként maga is elismerte korábban, hogy a tisztálkodás nem a kedvenc időtöltése, úgy fogalmazott egy interjúban, hogy:

„Én nem fürdök mindennap. Ismerek embereket, akik naponta kétszer-háromszor zuhanyoznak, de úgy érzem, hogy a bőrükön lévő olajoknak nincs idejük megfiatalodni és megújulni. Én szeretem, ha a testszagom keveredik a környezetem illataival. A dohányéval, a vattacukoréval egyszerre. Azt akarom, hogy legyen egy jellegzetes illatom, ami egyszerre férfias és egy kicsit nőies."

- nyilatkozta korábban a sztár.

Benny Blanco mezítlábas interjúját itt tudjátok megtekinteni. Az ominózus cipőlevétel a 11. perctől látható:

