Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 1., vasárnap Albin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
család

Elolvadunk: Rod Stewart kétéves unokájával lépett színpadra – Fotó

család Sir Rod Stewart Rod Stewart fellépés
Rideg Léna
2026.03.01.
A brit legenda februári floridai koncertjén három generáció állt színpadra. Rod Stewart lányával, Rubyval együtt énekelte a Forever young című világslágert, és kétéves unokája, Otis is csatlakozott hozzájuk.

Rod Stewart egy különleges családi pillanatnak adott otthont a floridai koncertjén, amikor február 27-én, a Hard Rock Live színpadán lánya, Ruby Stewart és kétéves unokája, Otis csatlakozott hozzá a Forever Young című szám előadása közben.

Három generáció a színpadon: Rod Stewart lányával és unokájával lépett fel.
Három generáció a színpadon: Rod Stewart lányával és unokájával lépett fel.
Forrás: Getty Images Europe
  • Rod Stewart 81 évesen is aktívan koncertezik.
  • Floridában lánya, Ruby Stewart és unikája, Otis is színpadra állt.
  • A megható családi pillanatot Ruby osztotta meg az Instagramon.
  • Rod Stewart magánélete legalább olyan mozgalmas, mint pályafutása: nyolc gyermeke van, akiket öt különböző nővel nevelt fel.
  • Rod Stewart egészségét és fittségét tudatos életmóddal tartja fenn.

Rod Stewart lányával és unokájával együtt lépett színpadra

A különleges trió együtt lépett fel Floridában: Ruby duettet énekelt édesapjával, miközben Otis édesanyja lábához kapaszkodva hallgatta a zenét, zajszűrős fejhallgatót viselve. A dal instrumentális szünetében Ruby felkapta fiát, miközben Rod Stewart mosolyogva figyelte a megható családi pillanatot.

„Három Stewart-generáció egy színpadon” – írta Ruby az Instagramra feltöltött sztorijában, amelyen a megható előadás pillanatai is láthatóak. Ruby, aki maga is énekesnő, korábban a The Sisterhood countryzenei duó tagja volt, ma szólóelőadóként időnként csatlakozik édesapjához a fellépéseken. A megható felvételt itt lehet megnézni.

Rod Stewart lányával és unokájával.
Fotó: Instagram

Ruby rendszeresen oszt meg felvételeketa kis Otisról

Ruby Otist a vőlegényével, Jake Kalic-kal neveli; a pár 2023 elején jelentette be eljegyzését, és még ugyanabban az évben, anyák napján megszületett fiuk. Ruby gyakran enged betekintést a családi életükbe, és ezeken a felvételeken sokszor feltűnik a büszke nagypapa is unokájával.

Rod Stewart 81 évesen is aktívan koncertezik

Bár Rod Stewart már 81 éves, egészségét figyelemmel kíséri, és továbbra is aktívan lép fel a világ színpadain. A turnézás és a színpadi munka mellett rendszeresen sportol, odafigyel az étrendjére, és nagy hangsúlyt fektet a megfelelő pihenésre, hogy fenntartsa energiaszintjét. Stewart korábban beszélt arról is, hogy kisebb egészségügyi kihívásokkal szembesült az évek során, de ezek nem akadályozták abban, hogy továbbra is aktívan zenéljen, és generációkat szórakoztasson.

Rod Stewart családi élete épp olyan mozgalmas és sokszínű, mint zenei karrierje. Nyolc gyermeke van, akiket öt különböző nővel nevelt fel: lányai Sarah (62), Kimberly (46), Ruby (38) és Renee (33), fiai pedig Sean (45), Liam (31), Alastair Wallace (20) és Aiden Patrick (15). 

Ezek is érdekelhetnek:

Rod Stewart házassága majdnem összeomlott – felesége árulta el, mi sodorta őket a válás szélére

Penny Lancaster meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy majdnem elvált világsztár férjétől. A most 80 éves Rod Stewart ugyanis sokáig nem akart több gyereket, ez pedig majdnem szakításhoz vezetett.

Rod Stewart vallomása: „Túl sokat piáltunk és züllött szexpartikat tartottunk”

Rod Stewart, mielőtt a szólókarrier mellett tette le a voksát, a Faces tagja volt. A zenekar hírhedt volt a 70-es években, és a rossz hírért a bandatagok mindent meg is tettek.

Máig számontartja minden fillérjét a világ egyik legnagyobb rocksztárja

Skótnak számít több értelemben is, temetőben dolgozott, örökbe adta az első gyerekét a nyolc közül, és kétszer is legyőzte a rákot. 80. születésnapját ünnepli minden idők egyik leghíresebb énekese, Rod Stewart, akiről talán te sem tudtad a következőket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu