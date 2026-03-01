Elolvadunk: Rod Stewart kétéves unokájával lépett színpadra – Fotó

Rod Stewart egy különleges családi pillanatnak adott otthont a floridai koncertjén, amikor február 27-én, a Hard Rock Live színpadán lánya, Ruby Stewart és kétéves unokája, Otis csatlakozott hozzá a Forever Young című szám előadása közben.

Forrás: Getty Images Europe

Rod Stewart 81 évesen is aktívan koncertezik.

Floridában lánya, Ruby Stewart és unikája, Otis is színpadra állt.

A megható családi pillanatot Ruby osztotta meg az Instagramon.

Rod Stewart magánélete legalább olyan mozgalmas, mint pályafutása: nyolc gyermeke van, akiket öt különböző nővel nevelt fel.

Rod Stewart egészségét és fittségét tudatos életmóddal tartja fenn.

Rod Stewart lányával és unokájával együtt lépett színpadra

A különleges trió együtt lépett fel Floridában: Ruby duettet énekelt édesapjával, miközben Otis édesanyja lábához kapaszkodva hallgatta a zenét, zajszűrős fejhallgatót viselve. A dal instrumentális szünetében Ruby felkapta fiát, miközben Rod Stewart mosolyogva figyelte a megható családi pillanatot.

„Három Stewart-generáció egy színpadon” – írta Ruby az Instagramra feltöltött sztorijában, amelyen a megható előadás pillanatai is láthatóak. Ruby, aki maga is énekesnő, korábban a The Sisterhood countryzenei duó tagja volt, ma szólóelőadóként időnként csatlakozik édesapjához a fellépéseken. A megható felvételt itt lehet megnézni.

Rod Stewart lányával és unokájával.

Fotó: Instagram

Ruby rendszeresen oszt meg felvételeketa kis Otisról

Ruby Otist a vőlegényével, Jake Kalic-kal neveli; a pár 2023 elején jelentette be eljegyzését, és még ugyanabban az évben, anyák napján megszületett fiuk. Ruby gyakran enged betekintést a családi életükbe, és ezeken a felvételeken sokszor feltűnik a büszke nagypapa is unokájával.

Rod Stewart 81 évesen is aktívan koncertezik

Bár Rod Stewart már 81 éves, egészségét figyelemmel kíséri, és továbbra is aktívan lép fel a világ színpadain. A turnézás és a színpadi munka mellett rendszeresen sportol, odafigyel az étrendjére, és nagy hangsúlyt fektet a megfelelő pihenésre, hogy fenntartsa energiaszintjét. Stewart korábban beszélt arról is, hogy kisebb egészségügyi kihívásokkal szembesült az évek során, de ezek nem akadályozták abban, hogy továbbra is aktívan zenéljen, és generációkat szórakoztasson.