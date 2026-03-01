Legyen a tészta a szeretetnyelved: készíts krémes citromos spagettit

Ha al dente tészta, akkor csak a paradicsomszószos jöhet, vagy kipróbálnád ezt a tejszínes verziót is? Elsőre azt hihetnéd, hogy a citromos spagetti receptje nem igazán illeszkedik a klasszikus olasz konyha világába. Azonban minden egyes lépésében ott lüktet az ikonikus olasz citromligetek valamennyi zamata és története.
Miért fogod imádni ezt a citromos spagettit?
- Friss, üde és mégis selymesen krémes.
- Egyszerre elegáns és otthonos eredeti olasz recept.
- 30 perc alatt elkészül, így remek egyszerű vacsorarecept.
- Tökéletes választás, ha valakit le szeretnél venni a lábáról.
A tejszínes citromos spagetti receptjét annak az olasz-kanadai Lucinda Scala Quinn-nek köszönhetjük, aki nem kevesebb, mint nyolc szakácskönyvet írt. Lucinda édesanyja, Rose előtt tiszteleg ezzel a krémes tésztaétellel, akit különös élmény fűz az olasz citromhoz. Férjével több olaszországi régióban is jártak, de rá a legnagyobb hatással Ravello citromligetei voltak. Mindig úgy emlékezett vissza rá, mint az egyik legkedvesebb utazási élménye. Lucinda szakácsként számos ételt gondolt újra citrommal, hogy örömet szerezzen édesanyjának, visszaidézve a dél-olaszországi Campagna régió citromos üdeségét.
Családi történetből született citromos spagetti
Ha Olaszország és citrom, elsőre egészen biztosan nem egy tésztaétel villan be. Azonban ez a recept is kitűnően mutatja, hogy ennek a savanyú gyümölcsnek a limoncellón és az omlós aprósüteményeken túl is van létjogosultsága az olasz ihletésű gasztronómiában. A citrom ebben a gyors és egyszerű vacsorareceptben egyáltalán nem tolakodó, inkább finoman simul bele a tejszínes alapba. Az egyik legizgalmasabb trükk a főzővízhez adott citromhéj: így, miközben az al dente tészta pár perc alatt elkészül, enyhén átjárja az aromája. A végén hozzáadott friss citromlé pedig élénkíti az összhatást, így a krémesség és a savasság tökéletes egyensúlyba kerül.
Ha szeretnéd, hogy a vacsora ne csak egy rutinmozdulat legyen a nap végén, hanem egy apró, szeretettel teli gesztus, Lucinda Scala Quinn citromos spagetti receptje remek választás. Nem bonyolult, mégis különleges és emlékezetes. Ráadásul fél óra alatt elkészül.
A tejszínes citromos spagetti receptje
Hozzávalók:
- 2 citrom
- 500 g spagetti
- 240 ml habtejszín
- 1 friss bazsalikom szára
- 85 g sótlan vaj
- 1 tk só
- 50 g reszelt parmezán + a tálaláshoz
- frissen őrölt fekete bors
Elkészítés
Most még ne nyúlj a reszelőért! A citromokat zöldséghámozóval hámozd meg, a héjak egyik felét tedd egy edénybe, amiben elkezdheted forralni a tészta vízét. Közben facsard ki a citromokat, hogy körülbelül 60 ml citromlevet kapj. Miután a víz felforrt, sózd meg, és mehet bele a spagetti – mivel a cél a tökéletes al dente tészta, érdemes a csomagoláson jelzett főzési időnél két perccel rövidebb ideig a vízben hagyni. Mielőtt leöntöd róla a citromos főzővizet, merj ki belőle 240 ml-t.
Egy nagy serpenyőben melegítsd össze a tejszínt, a citromhéj másik részét és a bazsalikomot. 2-3 percig gyöngyöztesd, majd távolítsd el a héjakat és a bazsalikomot. Fokozatosan, evőkanalanként keverd hozzá a vajat, hogy a szósz szépen összeálljon. Sózd, majd adj hozzá 120 ml főzővizet. Forgasd bele a tésztát, közben add hozzá a parmezánt és a citromlevet. Ha nem érzed elég krémesnek, mehet még hozzá főzővíz.
Ez tipikusan az az étel, amit azonnal, forrón érdemes tálalni, frissen reszelt parmezánnal és egy kevés frissen őrölt borssal a tetején. Jó étvágyat hozzá!
