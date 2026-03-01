Legyen a tészta a szeretetnyelved: készíts krémes citromos spagettit

Ha al dente tészta, akkor csak a paradicsomszószos jöhet, vagy kipróbálnád ezt a tejszínes verziót is? Elsőre azt hihetnéd, hogy a citromos spagetti receptje nem igazán illeszkedik a klasszikus olasz konyha világába. Azonban minden egyes lépésében ott lüktet az ikonikus olasz citromligetek valamennyi zamata és története.

Tejszínes citromos spagetti, ahogy az olaszok szeretik.

Forrás: 123.rf.com

Miért fogod imádni ezt a citromos spagettit? Friss, üde és mégis selymesen krémes.

Egyszerre elegáns és otthonos eredeti olasz recept.

30 perc alatt elkészül, így remek egyszerű vacsorarecept.

Tökéletes választás, ha valakit le szeretnél venni a lábáról.

A tejszínes citromos spagetti receptjét annak az olasz-kanadai Lucinda Scala Quinn-nek köszönhetjük, aki nem kevesebb, mint nyolc szakácskönyvet írt. Lucinda édesanyja, Rose előtt tiszteleg ezzel a krémes tésztaétellel, akit különös élmény fűz az olasz citromhoz. Férjével több olaszországi régióban is jártak, de rá a legnagyobb hatással Ravello citromligetei voltak. Mindig úgy emlékezett vissza rá, mint az egyik legkedvesebb utazási élménye. Lucinda szakácsként számos ételt gondolt újra citrommal, hogy örömet szerezzen édesanyjának, visszaidézve a dél-olaszországi Campagna régió citromos üdeségét.

Családi történetből született citromos spagetti

Ha Olaszország és citrom, elsőre egészen biztosan nem egy tésztaétel villan be. Azonban ez a recept is kitűnően mutatja, hogy ennek a savanyú gyümölcsnek a limoncellón és az omlós aprósüteményeken túl is van létjogosultsága az olasz ihletésű gasztronómiában. A citrom ebben a gyors és egyszerű vacsorareceptben egyáltalán nem tolakodó, inkább finoman simul bele a tejszínes alapba. Az egyik legizgalmasabb trükk a főzővízhez adott citromhéj: így, miközben az al dente tészta pár perc alatt elkészül, enyhén átjárja az aromája. A végén hozzáadott friss citromlé pedig élénkíti az összhatást, így a krémesség és a savasság tökéletes egyensúlyba kerül.

Ha szeretnéd, hogy a vacsora ne csak egy rutinmozdulat legyen a nap végén, hanem egy apró, szeretettel teli gesztus, Lucinda Scala Quinn citromos spagetti receptje remek választás. Nem bonyolult, mégis különleges és emlékezetes. Ráadásul fél óra alatt elkészül.