Legyen a tészta a szeretetnyelved: készíts krémes citromos spagettit

Van, amikor egy tányér igazi al dente tészta többet mond minden szónál. Ez a krémes, tejszínes citromos spagetti nem csupán egy elegáns és egyszerű vacsorarecept, de egyben egy megható olasz családi történet is.

Ha al dente tészta, akkor csak a paradicsomszószos jöhet, vagy kipróbálnád ezt a tejszínes verziót is? Elsőre azt hihetnéd, hogy a citromos spagetti receptje nem igazán illeszkedik a klasszikus olasz konyha világába. Azonban minden egyes lépésében ott lüktet az ikonikus olasz citromligetek valamennyi zamata és története.

tejszínes citromos spagetti recept
Tejszínes citromos spagetti, ahogy az olaszok szeretik.
Miért fogod imádni ezt a citromos spagettit?

  • Friss, üde és mégis selymesen krémes.
  • Egyszerre elegáns és otthonos eredeti olasz recept.
  • 30 perc alatt elkészül, így remek egyszerű vacsorarecept.
  • Tökéletes választás, ha valakit le szeretnél venni a lábáról.

A tejszínes citromos spagetti receptjét annak az olasz-kanadai Lucinda Scala Quinn-nek köszönhetjük, aki nem kevesebb, mint nyolc szakácskönyvet írt. Lucinda édesanyja, Rose előtt tiszteleg ezzel a krémes tésztaétellel, akit különös élmény fűz az olasz citromhoz. Férjével több olaszországi régióban is jártak, de rá a legnagyobb hatással Ravello citromligetei voltak. Mindig úgy emlékezett vissza rá, mint az egyik legkedvesebb utazási élménye. Lucinda szakácsként számos ételt gondolt újra citrommal, hogy örömet szerezzen édesanyjának, visszaidézve a dél-olaszországi Campagna régió citromos üdeségét.

Családi történetből született citromos spagetti

Ha Olaszország és citrom, elsőre egészen biztosan nem egy tésztaétel villan be. Azonban ez a recept is kitűnően mutatja, hogy ennek a savanyú gyümölcsnek a limoncellón és az omlós aprósüteményeken túl is van létjogosultsága az olasz ihletésű gasztronómiában. A citrom ebben a gyors és egyszerű vacsorareceptben egyáltalán nem tolakodó, inkább finoman simul bele a tejszínes alapba. Az egyik legizgalmasabb trükk a főzővízhez adott citromhéj: így, miközben az al dente tészta pár perc alatt elkészül, enyhén átjárja az aromája. A végén hozzáadott friss citromlé pedig élénkíti az összhatást, így a krémesség és a savasság tökéletes egyensúlyba kerül.

Ha szeretnéd, hogy a vacsora ne csak egy rutinmozdulat legyen a nap végén, hanem egy apró, szeretettel teli gesztus, Lucinda Scala Quinn citromos spagetti receptje remek választás. Nem bonyolult, mégis különleges és emlékezetes. Ráadásul fél óra alatt elkészül.

Egyszerű vacsora recept: al dente tésztaétel
Egyszerű vacsorarecept: így készül az igazi olasz citromos spagetti.
A tejszínes citromos spagetti receptje

Hozzávalók:

  • 2 citrom
  • 500 g spagetti
  • 240 ml habtejszín
  • 1 friss bazsalikom szára
  • 85 g sótlan vaj
  • 1 tk só
  • 50 g reszelt parmezán + a tálaláshoz
  • frissen őrölt fekete bors

Elkészítés

Most még ne nyúlj a reszelőért! A citromokat zöldséghámozóval hámozd meg, a héjak egyik felét tedd egy edénybe, amiben elkezdheted forralni a tészta vízét. Közben facsard ki a citromokat, hogy körülbelül 60 ml citromlevet kapj. Miután a víz felforrt, sózd meg, és mehet bele a spagetti – mivel a cél a tökéletes al dente tészta, érdemes a csomagoláson jelzett főzési időnél két perccel rövidebb ideig a vízben hagyni. Mielőtt leöntöd róla a citromos főzővizet, merj ki belőle 240 ml-t.

Egy nagy serpenyőben melegítsd össze a tejszínt, a citromhéj másik részét és a bazsalikomot. 2-3 percig gyöngyöztesd, majd távolítsd el a héjakat és a bazsalikomot. Fokozatosan, evőkanalanként keverd hozzá a vajat, hogy a szósz szépen összeálljon. Sózd, majd adj hozzá 120 ml főzővizet. Forgasd bele a tésztát, közben add hozzá a parmezánt és a citromlevet. Ha nem érzed elég krémesnek, mehet még hozzá főzővíz.

Ez tipikusan az az étel, amit azonnal, forrón érdemes tálalni, frissen reszelt parmezánnal és egy kevés frissen őrölt borssal a tetején. Jó étvágyat hozzá!

