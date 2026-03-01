A mai modern világban a legtöbben már alkalmazásokkal és digitális jegyzetekkel szervezik a mindennapjaikat. Ám akadnak, akik a bevásárlólistát még mindig kézzel írják. Ez a látszólag apró szokás azonban a kutatások szerint nem véletlen: a toll és papír használata az agyműködésre, a döntéshozatalra és a személyiségre is hatással van.

A kézírás ma már lassan ritkaságszámba megy. Bevásárlólistát legtöbben a telefonjukba írnak, alkalmazásokkal terveznek, mégis vannak, akik máig ragaszkodnak a tollhoz és a papírhoz. Bár sokan ezt elavult vagy feleslegesen időigényes szokásnak tartják, a kutatások szerint ez a döntés valójában sokat elárul a személyiségről. Azok, akik kézzel írják a bevásárlólistájukat, gyakran az alábbi négy jellemzőben különböznek másoktól. Te is kézzel írod a bevásárlólistát? Többet elárul rólad, mint gondolnád

Forrás: E+ A kézírás összetettebb agyi folyamatokat indít el, mint a gépelés, és segíti a memóriát.

Akik papírra írják a listát, tudatosabban terveznek és fegyelmezettebbek a mindennapokban.

A kézzel írt bevásárlólista csökkenti az impulzusvásárlás esélyét.

Ezek az emberek gyakran előre gondolkodnak, nem a pillanatnyi vágyak vezérlik őket.

Jellemző rájuk az egyszerűbb, letisztultabb életfelfogás.

Nem a technológiától várják a megoldást mindenre, hanem arra támaszkodnak, ami bevált. Személyiségjegyek, amelyek azokra jellemzőek, akik még mindig kézzel írják a bevásárlólistát Aktívabban működik az agyuk

A kutatások szerint a kézírás egészen másképp hat az agyra, mint a gépelés. Audrey L. H. Van der Meer és Ruud Van der Weel norvég kutatók 2024-es tanulmánya kimutatta, hogy a kézzel írás összetettebb agyi kapcsolódási mintákat aktivál. Egy japán vizsgálat pedig arra jutott, hogy azoknál, akik papírra jegyzeteltek, erősebb aktivitás volt mérhető a memóriáért felelős agyterületeken, mint azoknál, akik okostelefont használtak. Amikor leírunk valamit, nem pusztán rögzítjük az információt, hanem értelmezzük is, így az agy fontosabbnak érzékeli és könnyebben megőrzi azt. Fegyelmezettebbek és tudatosabbak

A kézzel írt bevásárlólista időt és odafigyelést igényel. Azok, akik ezt választják, általában türelmesebbek, kevésbé kapkodnak, és hajlamosak előre tervezni. Átgondolják a hetüket, az étkezéseket, megnézik, mi van már otthon, így elkerülik a felesleges vásárlást. Ez a hozzáállás gyakran az élet más területein is megjelenik: jól tartják a rutinjaikat, kevésbé halogatnak, és akkor is kitartanak a terveik mellett, amikor épp nincs kedvük hozzá. Nem a tökéletességre törekednek, hanem a következetességre. Ritkábban vásárolnak impulzívan

A Drexel Egyetem LeBow Üzleti Főiskolájának kutatása szerint azok, akik kézzel írt listával mennek bevásárolni, sokkal ritkábban csábulnak el. Mivel már otthon végiggondolták, mire van szükségük, a boltban inkább ragaszkodnak a listához, és kevésbé bolyonganak céltalanul a polcok között. Ezek az emberek jellemzően hosszabb távon gondolkodnak: előre elképzelik az ételeket, a nassolnivalókat, a heti menüt, így nincs szükségük fölösleges termékekre. A listájukon általában valóban a legfontosabb dolgok szerepelnek.

Akik még mindig kézzel írják a bevásárlólistájukat, gyakran az élethez is egyszerűbben állnak hozzá. Nem érzik szükségét annak, hogy minden feladatot technológiával oldjanak meg, mert tudják, hogy a toll és a papír sokszor bőven elegendő. Ez a szemlélet gyakran nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb hozzáállást tükröz: nem a legújabb eszközökre támaszkodnak, hanem arra, ami bevált és működik.

