Egy 4 szavas mondat jelzi a párkapcsolat végét: ha meghallod, készülj a szakításra

Egy párkapcsolatban sok megoldandó kihívás és probléma van, amelyet kezelni kell. Van azonban néhány jel, amelyet érdemes tényleg komolyan venni, ugyanis akár a párkapcsolat végét is előrejelezhetik. Van egy 4 szavas mondat, amelyet érdemes komolyan venni.

Van egy 4 szavas mondat, ami rendszerint a párkapcsolat végét jelzi.

Forrás: Getty Images

Egyes mondatok a párkapcsolat végét is előre jelezhetik.

A szerelem sosem könnyű: egy párkapcsolat mindig munkát, energiabefektetést is igényel.

A tartós kapcsolatot a közös erőfeszítés és alkalmazkodás építi.

4 szavas mondat, amely legtöbbször a párkapcsolat végét jelenti

Vannak olyan mondatok, amelyek sokszor vezetnek azonnali szakításhoz. Nem feltétlenül káromkodások vagy sértések, hanem sokszor olyan mélyebb tartalommal bíró kifejezések, amelyek mély sebeket okoznak a másik lelkivilágában.

„Ez így volt megírva”

Hallottad már valaha ezt a mondatot? Louanne Ward ausztrál párkapcsolati szakértő szerint ez a négy szavas mondat sokszor többet árul el az illető hozzáállásáról, mint bármilyen durva káromkodás vagy sértés, és ezért gyakran a párkapcsolat végét jelzi – számolt be az Express.

Ward szerint azok, akik hosszabb ideje egyedül vannak és korábban is nehezen alakítottak ki tartós kapcsolatokat, gyakran ugyanígy jellemezték a korábbi kapcsolataikat: „Ez így volt megírva”. Bár sokan ezt a kifejezést a szívfájdalom enyhítésére használják, Ward szerint ha rendszeresen visszatér ez a narratíva, akkor az mélyebb problémára utal, mint a szerencse vagy a rossz választás.

Hit a sorsban vagy csak lustaság?

Ward szerint azok, akik a szerelmi kudarcokat, párkapcsolati válságokat vagy a konfliktusokat a sorsra hárítják, nem jó narratívát követnek. Ez a nézet azt sugallja, hogy a szerelemnek mindig könnyűnek kell lennie, és a kémia megold mindent, ezért nem kell dolgozni egy párkapcsolaton. Ez a gondolkodás általában szakításhoz vezet, majd a párkapcsolat végét sokan csak elütik azzal az unalomig ismételt mondattal, hogy „ez így volt megírva”.

„Nincs semmi baj a lélektársakban való hitben, de a probléma akkor jelentkezik, ha valaki azt várja, hogy a szerelem mindig könnyű legyen. Aki minden alkalommal elhagyja a kapcsolatot, amikor az erőfeszítést igényel, soha nem fogja megtalálni »az igazit«. Egyszerűen senki sem lesz elég számára, mert a szerelem, egy párkapcsolat mindig munkát is igényel” – állítja Ward, aki szerint a párkapcsolati problémák természetesek, de nagyon nem mindegy, hogyan reagálnak erre a szerelmesek.