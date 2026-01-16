A Kolumbusz-korabeli indiánok szexuális élete sokkoló volt a felfedezőknek

A történelemkönyvekből jól ismert, hogy Amerikát egy bizonyos Kolumbusz Kristóf fedezte fel 1492-ben, aki ekkor még nem tudta, hogy egy új kontinensre lépett. A korabeli konkvisztádor azt hitte, hogy Indiában ért partot, ezért a helyi őslakosokat is indiánnak nevezte el. Csak később, Amerigo Vespucci jött rá (1501-1502) tájékán, hogy egy új kontinesre bukkantak, amelyet végül róla neveztek el — így lett Amerika. Vespucci részleteiben is tanulmányozta az „új világ” őslakóit, és többek között az indiánok szexuális élete is egy olyan terület volt, amelyről részletes beszámolókat készített a feljegyzéseiben.

Az indiánok szexuális élete nem csak a sátrakban zajlott, hanem a természetben is.

Forrás: Getty Images

Az európai felfedezők tanulmányozták az indiánok szexuális életét is.

A konkvisztádorok nem értették, hogyan élhetik meg ennyire szabadon a szexualitást.

Az őslakosok poligám kapcsolatokban éltek és nem szégyellték nyilvánosan felfedni a testüket sem.

Az indiánok szexuális élete egészen megdöbbentő volt a Kolombusz-korabeli európaiaknak

Miután Amerigo Vespucci rájött, hogy egy új kontinenst fedeztek fel, tanulmányozni kezdte annak lakóit – többek között az amerikai őslakosok szexuális életét is. A korabeli európai szokásoktól merőben eltérő tapasztalatokat gyűjtött, amelyeket a feljegyzéseiben részletezett. Kiderítette, hogy az indián közösségek egészen más logika szerint élnek, mint ők: a biológiai nem, a család, a párkapcsolatok és a gyereknevelés nem feltétlenül köthetők az európai, patriarchális normákhoz. Teljesen elfogadottak voltak a poligám kapcsolatok és a szabadabb nemi viszonyok.

Az indián törzseknél nem úgy működött a házasság, mint az európai kultúrában. A férfiak és nők közti viszony, a párválasztás, a szexualitás rugalmas volt: egy férfi poligám kapcsolatban élhetett, azaz akár több nővel is lehetett kapcsolata, és mindegyiktől születhettek gyermekei is. Vespucci arról is beszámolt, hogy az indiánok sokszor meztelenül jártak a mindennapokban is. Az indián őslakosok kifejezetten szerettek nem az otthonaikban, hanem a természetben szeretkezni. Nem érezték kellemetlennek vagy kínosnak, ha a folyóparton vagy egy domb tövében élték ki a vágyaikat. Ez természetesen az európai szemlélőt sokkolta: a hiányzó ruházat, a másfajta test- és erkölcsfelfogás teljesen elítélendő volt.