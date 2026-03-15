Újabb kellemetlenséggel nézhet szembe Beatrix és Eugénia. Szüleik, Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson száműzetésével az is felmerült, hogy nem csak a társasági eseményen nem látják őket szívesen, de elveszíthetik a palotai lakásaikat.

Beatrix és Eugénia helyzete egyre rosszabb.

Kérdéses Beatrix és Eugénia palotai ingatlanjainak a sorsa.

A lakások használata egy korábbi, apjuk által kötött megállapodáson alapul.

Felmerült annak lehetősége is, hogy a hercegnőknek le kell mondaniuk londoni otthonaikról.

Mi lesz Beatrix és Eugénia londoni otthonainak a sorsa?

A 37 éves Beatrixnek a St. James-palotában van egy lakosztálya, a 35 éves Eugénia az Ivy Cottage nevű háromszobás lakrészben él a Kensington-palotában. Bár a hercegnők elsődleges lakóhelye nem Londonban van, egy korábban kötött megállapodás lehetővé teszi számukra, hogy ezeket az ingatlanokat második otthonukként használják. A megállapodás egykor a York család és a király között jött létre, a bérleti díja pedig nem nyilvános. „Az alkut az apjukkal kötötték, mivel ő azt akarta, hogy megvethessék a lábukat Londonban is” − nyilatkozta egy bennfentes és hozzátette, nem tudni, hogy a bérleti díjakat eddig a hercegnők fizették-e. Azt azonban tudni lehet, hogy ezek a bérleti díjak a királyi család hivatalos tevékenységeinek finanszírozását szolgálják.

Beatrix a férjével, Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztővel és gyermekeikkel – a négyéves Siennával, az egyéves Athenával, valamint Edoardo korábbi kapcsolatából született kilencéves fiával, Wolfie-val – egy hárommillió font értékű oxfordshire-i házban él. Eugenie férjével, Jack Brooksbank marketingvezetővel és két gyermekükkel – az ötéves Augusttal és a kétéves Ernesttel – jelenleg Portugáliában lakik.

Vilmos herceg kitagadná a yorki hercegnőket is

A legfrissebb sajtóhírek szerint a trónörökös, Vilmos herceg azt tervezi, hogy kitagadja a családból az unokatestvéreit, Eugénia és Beatrix hercegnőt. Egyetért a királyi szakértők állításaival, miszerint a lányok már felnőttek voltak, amikor anyjukkal Epsteinhez utaztak, tehát tudniuk kellett volna, hogy ez helytelen és rontja a királyi család renoméját. A yorki hercegnőket idén az Ascot Derbyre és más királyi rendezvényre se hívták meg, sőt Vilmos arra kérte a család tagjait, hogy ne fotózkodjanak András lányaival, ahogy a sandringhami királyi karácsonyon ő és Katalin is kerülte, hogy közös képre kerüljön Beatrixszel és Eugéniával.