Ropogós instant tésztás tavaszi tekercs: a csalónap csípős sztárja

Ha az internetnek van egy íratlan szabálya, az valószínűleg így hangzik: ha valami ropogós és csípős, akkor előbb-utóbb viralvideó lesz belőle. A koreai instant tészta már régóta a TikTok és a street food rajongók egyik kedvence, de most egy új formában kezdett el terjedni: tavaszi tekercsbe tekerve, olajban kisütve, mintha egy rántott hús lenne. Az eredmény? Egy ropogós, csípős, szinte bűnösen finom snack, ami pontosan arra a napra való, amikor a diétás szabályok szabadságra mennek.

Csalónapod van? Akkor próbáld ki a ropogós instant tészta tavaszi tekercset!

Forrás: 123RF

A csalónap sokaknál – nálunk is – egyfajta gasztronómiai ünnep. Ilyenkor előkerülnek azok az ételek, amik a hétköznapokban maximum csak álomként szerepelnek a napjaidban: sajtban tocsogó street foodok, extra desszertek vagy éppen valami brutálisan csípős, instant finomság.

Tökéletes filmnézős vagy bulis snack

A ropogós instant tekercsek egyik legjobb tulajdonsága, hogy igazi közösségi étel. Könnyen kézbe vehető, mártogatóssal tálalható, és garantáltan beszédtéma lesz az asztalnál. De ha éppen, nincs csalónap, de a filmezéshez nasiznátok valamit, arra vannak diétás változatok.

Egy apró figyelmeztetés: az instant tészta csípőssége legendás, hisz pár országban be is tiltották!

Ha valaki nem bírja a tüzes ételeket, érdemes sajttal, majonézzel vagy joghurtos szósszal enyhíteni a hatást. De csalónapon pontosan az a lényeg, hogy egy kicsit túlzásba vigyük a dolgokat – legalábbis az ízek terén. Mert nem lehet sikeres a diéta, ha nincsenek olyan napok, amikor megjutalmazod magad a sok „szenvedésért.” Sőt a csípős, fűszeres ételeknek számtalan pozitív hatása van a szervezetre és még fogyaszt is!

Recept: ropogós instant tavaszi tekercs

Hozzávalók:

1 csomag csípős instant tészta

4–6 rizslap

1 tojás, pankó morza és liszt (opcionális, a panírhoz)

reszelt sajt ízlés szerint

olaj a sütéshez

Elkészítés:

Főzd meg a instant tésztát a csomagolás szerint, majd keverd hozzá a csípős szószt. Ha szeretnéd, keverj hozzá egy kevés reszelt sajtot. A rizslapokat áztasd be rövid időre langyos vízbe, hogy megpuhuljanak. Tegyél egy adag tésztát a rizslap közepére, majd tekerd fel, mint egy tavaszi tekercset. Készítsd elő, mint egy hétvégi rántotthúst. Forró olajban süsd aranybarnára, amíg ropogós nem lesz. Papírtörlőn csepegtesd le, majd tálald mártogatóssal.

A végeredmény kívül ropogós, belül szaftos és csípős, ráadásul a textúra valahol félúton van egy tavaszi tekercs és egy rántott street food snack között.