A tiltólistáról a tavaszi divatba: Sarah Jessica Parker hivatalosan is visszahozta a háromnegyedes nadrágot

Sarah Jessica Parker New York utcáin sétálva hozta vissza a köztudatba a sokak által elfeledett háromnegyedes nadrágot, bebizonyítva, hogy a bokavillantó fazon és a kényelmes platform-papucs párosa az idei szezon legváratlanabb, mégis legstílusosabb választása. A megosztó farmerhossz sokakat sokkolt, de mi mást várhattunk a stílusikon Carrie Bradshaw-tól?

Ez a laza, de sikkes szett tökéletesen beleillik a szezonváltás időszakába.

Kapaszkodj meg, mert ezt a farmert már az utcai divatban is viselik!

Sarah Jessica Parker ismét bebizonyította, hogy ő a divatvilág egyik legnagyobb diktátora. A színésznő egy olyan trendet támasztott fel New York utcáin, amiről sokan azt hitték, a 2000-es évek elején ragadt: a háromnegyedes nadrágot, vagy más néven a bokavillantós nadrágot. A capri szabástól eltérően ez egy hosszabb fazon, amely sokszor úgy hat, mintha kinőtted volna a farmered.

Mint Carrie Bradshaw, SJP gyakran viselt capri- és háromnegyedes nadrágokat a Szex és New York franchise során. Azonban egy mesébe illő sorozat és a valóság között nagy az eltérés. Valljuk be, a legtöbb Carrie-outfitet nem hordanánk utcára, és sajnos ebbe a bokavillantós fazon is beletartozik. A színésznő meglepő lábbelivel párosította a farmert. A megszokott magassarkúját otthon hagyta, és platformos mamusszal egészítette ki az összeállítást. Megjelenése egyszerre volt sikkes és szabadidős hangulatú. Ráadásul nem Sarah az egyetlen, aki behódolt a nadrágtrendnek: számos stílusikon és divatinfluenszer esküszik a rövid fazonra.

Így viseld a háromnegyedes nadrágot

Ha te is kipróbálnád magad ebben a megosztó trendben, összegyűjtöttük a legjobb tippeket és trükköket hozzá.

A hossz a kulcs: A nadrág szára pont a vádli alatt végződjön, hogy megmaradjon a légies, bokavillantó hatás.

Ha elegánsabb megjelenést szeretnél, válassz hozzá kiscicás sarkú (kitten heel) cipőt vagy balerinát.

Ha viszont a modern városi stílust követnéd, jöhetnek a platformos papucsok vagy klumpák.

SJP egy bővebb inggel és blézerrel ellensúlyozza a szűkebb nadrágfazont, így az összhatás nem marad elavult. Válassz világosabb színt, mert az optikailag nyújtja a lábaidat.

Sarah Jessica Parker ezzel a szettel ismét megüzente: a divatban nincsenek örök szabályok, és néha a legváratlanabb darabok visszatérése hozza a legstílusosabb eredményt.