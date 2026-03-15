2026. márc. 15., vasárnap

A tiltólistáról a tavaszi divatba: Sarah Jessica Parker hivatalosan is visszahozta a háromnegyedes nadrágot

Vége a földig érő szárak uralkodásának? Sarah Jessica Parker ismét bebizonyította, hogy nincs az a divatbaki, amiből ne tudna pillanatok alatt globális trendet csinálni. Mutatjuk, a megosztó bokavillantós nadrágot!

Sarah Jessica Parker New York utcáin sétálva hozta vissza a köztudatba a sokak által elfeledett háromnegyedes nadrágot, bebizonyítva, hogy a bokavillantó fazon és a kényelmes platform-papucs párosa az idei szezon legváratlanabb, mégis legstílusosabb választása. A megosztó farmerhossz sokakat sokkolt, de mi mást várhattunk a stílusikon Carrie Bradshaw-tól?

Sarah Jessica Parker szerint a bokavillantós nadrág újra trendi.
Sarah Jessica Parker, aki sosem követ el divatbakit

  • A megosztó bokavillantós vagy háromnegyedes nadrág sokakat kikészít, pedig a legendás Carrie Bradshaw szerint ez 2026 tavaszi divatjának legmenőbb fazonja. 
  • Ez a laza, de sikkes szett tökéletesen beleillik a szezonváltás időszakába. 
  • Kapaszkodj meg, mert ezt a farmert már az utcai divatban is viselik!

Sarah Jessica Parker ismét bebizonyította, hogy ő a divatvilág egyik legnagyobb diktátora. A színésznő egy olyan trendet támasztott fel New York utcáin, amiről sokan azt hitték, a 2000-es évek elején ragadt: a háromnegyedes nadrágot, vagy más néven a bokavillantós nadrágot. A capri szabástól eltérően ez egy hosszabb fazon, amely sokszor úgy hat, mintha kinőtted volna a farmered. 

Sarah Jessica Parker ismét megosztó trendet viselt.
Mint Carrie Bradshaw, SJP gyakran viselt capri- és háromnegyedes nadrágokat a Szex és New York franchise során. Azonban egy mesébe illő sorozat és a valóság között nagy az eltérés. Valljuk be, a legtöbb Carrie-outfitet nem hordanánk utcára, és sajnos ebbe a bokavillantós fazon is beletartozik. A színésznő meglepő lábbelivel párosította a farmert. A megszokott magassarkúját otthon hagyta, és platformos mamusszal egészítette ki az összeállítást. Megjelenése egyszerre volt sikkes és szabadidős hangulatú. Ráadásul nem Sarah az egyetlen, aki behódolt a nadrágtrendnek: számos stílusikon és divatinfluenszer esküszik a rövid fazonra.

Ezt a szettet még Carrie Bradshaw is megirigyelné.
Így viseld a háromnegyedes nadrágot

Ha te is kipróbálnád magad ebben a megosztó trendben, összegyűjtöttük a legjobb tippeket és trükköket hozzá. 

  • A hossz a kulcs: A nadrág szára pont a vádli alatt végződjön, hogy megmaradjon a légies, bokavillantó hatás. 
  • Ha elegánsabb megjelenést szeretnél, válassz hozzá kiscicás sarkú (kitten heel) cipőt vagy balerinát. 
  • Ha viszont a modern városi stílust követnéd, jöhetnek a platformos papucsok vagy klumpák. 
  • SJP egy bővebb inggel és blézerrel ellensúlyozza a szűkebb nadrágfazont, így az összhatás nem marad elavult. Válassz világosabb színt, mert az optikailag nyújtja a lábaidat. 

Sarah Jessica Parker ezzel a szettel ismét megüzente: a divatban nincsenek örök szabályok, és néha a legváratlanabb darabok visszatérése hozza a legstílusosabb eredményt.

Tekintsd meg további sztárdivatos cikkeinket is:

Victoria Beckhamet nem lehet megtörni: rezzenéstelen arccal, tökéletes szettben vonult a párizsi divathéten

Csak pár nappal a Brooklyn Beckham botrány után, Victoria Beckham a párizsi divathéten vett részt. Victoria bebizonyította, hogy igazi profi, és senki sem törheti meg!

Margot Robbie 100 karátos nyaklánccal kápráztatta el rajongóit az Üvöltő szelek turnéján

Most mindenki ezekről a vörös szőnyeges eseményekről beszél. Margot Robbie igazi gótikus dívává alakult át, és ezt neked is látnod kell!

Dua Lipa randiszettjeit ünnepli a TikTok: így alkosd újra az outfitjeit

Egy filmbe illő romantikus randevú és korunk legnépszerűbb sztárpárosa különleges randiszettjeiről is híres. Nézd meg, hogyan alkothatod újra a mesésen szexi Dua Lipa outfitjeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
