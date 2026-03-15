Szárnyaszegett angyalok – 5 jel, hogy te voltál a problémamentes gyerek

Ki ne találkozott volna már iskolai vagy szülői pályafutása során kissé izgága, nehezen kezelhető gyerekekkel? Sokszor az ő árnyékukból képtelenek kilépni azok a gyerekek, akiknek viselkedése a szülők és felnőttek számára kedvező, ám kevésbé komfortos önmaguk számára. Minden tettükben a felnőttek világához akarnak igazodni, mélyen eltemetve valós személyiségüket. Ennek a sokszor elnyomó, hanyagoló gyereknevelésnek felnőttkorban is vannak jelei, melyek közül összeszedtük az 5 legismertebbet.
Problémamentes gyerek, problémamentes felnőtt?
- Az, hogy valaki gyerekként a felnőtteknek akar megfelelni, sokszor okoz személyiségtorzulást.
- A könnyű esetnek titulált gyerekek gyakran kevesebb figyelmet kapnak, elhanyagolják őket.
- Bizonyos viselkedésformák felnőttkorban is elárulják, hogy valakit ilyen gyereknevelésben részesítettek.
Gyereknevelés korlátokkal? A jógyerek-szindróma
A gyermekkor a világ megismeréséről, valamint a szociális normák elsajátításáról szól. Ennek óhatatlan része, hogy a gyerek olykor rosszalkodik, feszegeti a határokat. Ilyenkor különösen fontos, hogy a gyerek érezze, szeretik, még ha büntetést is kap. Csakhogy bizonyos gyerekek tudatosan elkezdik eltemetni és elfojtani azokat a viselkedésmintákat, személyiségjegyeket, melyet úgy ítélnek meg, hogy a szülőknek nem tetszik.
Belőlük lesznek a könnyű, jól nevelt gyerekek, akik valamennyi szülő, pedagógus álmai.
Csakhogy ha egy formálódó személyiség eltünteti azokat a részeket, amik meghatározzák, az a felnőtt személyiség torzulását okozza. Kizárólag a felnőttek elvárásai szerint élnek, miközben saját szükségleteiket háttérbe szorítják. Szülői rosszallás miatti félelem, feltételes szeretet, elhanyagolás lehet a fő kiváltó ok. Ilyenkor egy hamis én épül fel, amit csak hosszas terápia árán lehet újjáépíteni. A legrosszabb az egészben, hogy a jól viselkedő gyerekeket gyakran hanyagolják el, mondván: legalább velük nincs probléma.
5 jel, hogy te voltál a problémamentes gyerek
Hogyha magadra ismernél az alábbi lista valamelyik pontjában, az még csak egy hosszú folyamat kezdete, amihez nem árthat szakember segítségét igénybe venni.
1. Ha győzöl, akkor sem vagy elégedett
Akinél gyerekkorban az eredmény elvárás volt, nem pedig siker, az felnőttként gyakran érezheti azt, hogy soha nem lehet elég, amit csinál. A győzelem, előrelépés nem ünnepelendő, az „elég” szó nem szerepel a szótárukban, a sikerélményt szinte azonnal bűntudat váltja fel. Hajlamosak túlzott önkritikára, minden esetben túlteljesítenek, sokszor saját szükségleteik árán is, melyek a maximalizmus és megfelelési kényszer tünetei.
2. Képtelenek nemet mondani
Mivel egy illemtudó gyerek életét a másoknak való megfelelés határozta meg és hamar megtanulták, hogy határaik betartását tiszteletlenségnek nézik, felnőttként képtelenek lesznek nemet mondani. Ez azért komoly probléma, mert ha valaki nem tartja be saját határait, azt könnyen kihasználják, ráadásul az instabil személyiség jele.
3. Túlzott függetlenség
Azok, akik gyereknevelés során a könnyű eset kategóriájába estek és emiatt elhanyagolták őket, hiperfüggetlen felnőttek lettek. Még akkor sem kérnek segítséget, amikor katasztrófa közeleg, hisz a gyengeség jelének tarják. Jószerivel csapatban sem tanultak meg dolgozni, minden felelősséget a saját vállukra vesznek, gyakran saját maguk szülőjévé váltak. Ha együtt is dolgoznak másokkal, akkor is inkább érzik tehernek, mint segítségnek a másik közreműködését.
4. Konfliktuskerülő személyiség
Sok elhanyagolt, „jól nevelt” személy magán hordozza ezt a személyiségjegyet. Amikor gyerekként ellentmondtak a felnőtteknek, jószerivel szidást és bántást kaptak, így igen hamar azt tanulták meg, jobb, ha hallgatnak. Ezt a viselkedésmintát felnőttként is megőrizték, így minden esetben kerülik a konfliktust, attól való félelmükben, hogy kiközösítik őket.
5. Megszoktad a láthatatlanságot, kényelmetlen számukra a figyelem
Akik gyerekként állandóan háttérbe voltak szorítva és tudatosan fojtották el személyiségüket, felnőttként is az árnyékban érzik jól magukat. Hozzászoktak ahhoz, hogy nem számítanak, kritikától való félelmükben pedig nem is igen szeretnek átlépni saját árnyékukon. A figyelemtől való rettegés a gyerekkori elhanyagolás egyik fő bizonyítéka.
Jó gyerekek, rossz szülők?
Cikkünkkel nem azt állítjuk, hogy akinek jól viselkedik a gyereke, automatikusan rossz szülő lesz. A boldog gyerekkornak nem a rendetlenkedés a lakmuszpapírja, azonban fontos a személyiségfejlődés szempontából a határok feszegetése, a gyerek egyéniségének a kibontakozása és a szárnypróbálgatások.
