Szárnyaszegett angyalok – 5 jel, hogy te voltál a problémamentes gyerek

Ki ne találkozott volna már iskolai vagy szülői pályafutása során kissé izgága, nehezen kezelhető gyerekekkel? Sokszor az ő árnyékukból képtelenek kilépni azok a gyerekek, akiknek viselkedése a szülők és felnőttek számára kedvező, ám kevésbé komfortos önmaguk számára. Minden tettükben a felnőttek világához akarnak igazodni, mélyen eltemetve valós személyiségüket. Ennek a sokszor elnyomó, hanyagoló gyereknevelésnek felnőttkorban is vannak jelei, melyek közül összeszedtük az 5 legismertebbet.

Az, hogy egy gyerek illedelmes, nem feltétlen jelez mintaszerű gyereknevelést.

Problémamentes gyerek, problémamentes felnőtt? Az, hogy valaki gyerekként a felnőtteknek akar megfelelni, sokszor okoz személyiségtorzulást.

A könnyű esetnek titulált gyerekek gyakran kevesebb figyelmet kapnak, elhanyagolják őket.

Bizonyos viselkedésformák felnőttkorban is elárulják, hogy valakit ilyen gyereknevelésben részesítettek.

Gyereknevelés korlátokkal? A jógyerek-szindróma

A gyermekkor a világ megismeréséről, valamint a szociális normák elsajátításáról szól. Ennek óhatatlan része, hogy a gyerek olykor rosszalkodik, feszegeti a határokat. Ilyenkor különösen fontos, hogy a gyerek érezze, szeretik, még ha büntetést is kap. Csakhogy bizonyos gyerekek tudatosan elkezdik eltemetni és elfojtani azokat a viselkedésmintákat, személyiségjegyeket, melyet úgy ítélnek meg, hogy a szülőknek nem tetszik.

Belőlük lesznek a könnyű, jól nevelt gyerekek, akik valamennyi szülő, pedagógus álmai.

Csakhogy ha egy formálódó személyiség eltünteti azokat a részeket, amik meghatározzák, az a felnőtt személyiség torzulását okozza. Kizárólag a felnőttek elvárásai szerint élnek, miközben saját szükségleteiket háttérbe szorítják. Szülői rosszallás miatti félelem, feltételes szeretet, elhanyagolás lehet a fő kiváltó ok. Ilyenkor egy hamis én épül fel, amit csak hosszas terápia árán lehet újjáépíteni. A legrosszabb az egészben, hogy a jól viselkedő gyerekeket gyakran hanyagolják el, mondván: legalább velük nincs probléma.

5 jel, hogy te voltál a problémamentes gyerek

Hogyha magadra ismernél az alábbi lista valamelyik pontjában, az még csak egy hosszú folyamat kezdete, amihez nem árthat szakember segítségét igénybe venni.