„Ez már megszállottság” – Meghan és Harry szóvivője nekiment a róluk szóló könyv szerzőjének

A The Times március 13-án folytatásokban kezdte közölni Tom Bower Árulás: Hatalom, megtévesztés és a harc a királyi család jövőjéért című hamarosan megjelenő könyvet, amelyben Meghan Markle és Harry herceg a brit királyi családdal való konfliktusa is hangsúlyt kap.

Meghan Markle és Harry herceg nem hagyták szó nélkül a könyv állításait.

Harry herceg és Meghan Markle élesen bírálják Tom Bowert

A sussexi hercegi pár képviselője határozott hangvételben reagált Tom Bower könyvének eddig megismert részleteire, amelyek a pár házasságáról, pénzügyeiről és a királyi családdal való kapcsolatáról is szólnak. A szóvivő szerint Tom Bower munkája túllép a kritika határain és már-már megszállottságnak tűnik. „Ez a személy nyilvánosan kijelentette: »A monarchia jövője valójában attól függ, hogy kitörlik-e a sussexieket az életükből«, ez a stílus önmagáért beszél” − idézi a szóvivőt a People. Harryék képviselője szerint az író állításai megalapozatlanok, és inkább szenzációhajhász összeesküvés-elméletekre épülnek, mint ellenőrizhető tényekre. „Karrierjét azzal építette fel, hogy egyre bonyolultabb elméleteket gyárt olyan emberekről, akiket nem ismer, és akikkel soha nem is találkozott. Akiket érdekelnek a tények, azok máshol keresnek; akik őrült összeesküvés-elméleteket és melodrámákat akarnak olvasni, pontosan tudják, hol találják meg” − fogalmazott.

A kötet a brit királyi családon belüli feszültségeket tárgyalja újra

A 79 éves Tom Bower könyve több vitatott állítást is tartalmaz, köztük azt, hogy Kamilla királyné állítólag egy barátjának azt mondta: Meghan Markle átmosta Harry herceg agyát. A könyv emellett azt is tényként közli, hogy Meghan célja az volt, hogy elválassza Harryt korábbi barátaitól és családtagjaitól. A Buckingham-palota nem reagált a könyvben szereplő állításokra, jelezték, hogy nem kommentálnak életrajzi műveket.