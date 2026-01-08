Túléléstől a piruettig: fejezetek a jégkorcsolya történetéből

Bár a jeges járdákon sokszor akarva-akaratlanul is műkorcsolyázóvá avanzsálunk, ezt a téli sportot valójában már az őskor óta művelik. Eleinte nem szabadidős tevékenység, hanem a túlélés eszköze volt a jégkorcsolya, hosszú utat jártunk be a tripla axelig és a gyorskorcsolya-váltóig. Gyere a jégre, és járjuk, akarom mondani csússzunk végig a jégkorcsolya történetének 5000 évén.

Évezredekre visszanyúlik a jégkorcsolya története.

Forrás: Getty Images

A jégkorcsolya több ezer éves története Régészeti leletek szerint a finnek találták fel a jégkorcsolyát 5000 éve.

A hollandok találták fel az élezett pengét.

A jégkorcsolya történetében fontos mérföldkő volt a hűtött pályák megjelenése.

Jelenleg öt különböző korcsolyatípust különböztetünk meg.

Őskori csontkorcsolyák, avagy leleményes közlekedési eszközök

Csakúgy, mint a legtöbb téli sport, a jégkorcsolya történtét is a messzi északon kell keresni. Egészen pontosan Finnországban, ami a Finn tóhátság mintegy 188 000 kisebb-nagyobb taván való közlekedést volt hivatott könnyebbé tenni. Ugyanis a tavakkal szabdalt táj igen megnehezítette a települések közötti közlekedést, már ha a parton akartak végigmenni – a befagyott jégen viszont pompásan le lehetett rövidíteni az utat. Éppen ezért csontokból faragtak korcsolyát, ami könnyen siklott a jégen, hegyesre faragott botokkal hajtották magukat.

A legkorábbi régészeti emlékek azok i. e. 3000 körül készült csontkorcsolyák, amik finnországi ásatásokról kerültek elő.

Azonban nem csak a finnek voltak az egyetlenek, akik korcsolyával közlekedtek a jégen, például a vikingek is csontból faragott pengékkel jártak a befagyott vízen. Ők voltak azok, akik Nyugat-Európában is elterjesztették, hisz yorki leletek tanulsága szerint már az i. sz. 9. században is használtak csontkorcsolyát a barbár északiak. Az angol lápvidéken szintén jó hasznát vették a csontkorcsolyáknak, melyet a középkor folyamán is előszeretettel használtak.

Fémpenge: mérföldkő a jégkorcsolya történetében

A csontkorcsolyák ugyan jók voltak egy ideig, de nem lehetett bennük elég stabilan megállni, így a fémpengék megjelenése jelentette az igazi áttörést. A legkorábbi fémtalpú korcsolyák i. e. 200 körül kerültek elő Észak-Európából, ami egy vékony rézcsíkot jelentett.