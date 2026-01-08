Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
téli sportok

Túléléstől a piruettig: fejezetek a jégkorcsolya történetéből

Getty Images - HUM Images
téli sportok jégkorcsolya történelem
Bába Dorottya
2026.01.08.
Kevés romantikusabb téli kikapcsolódás létezik, mint a korcsolyázás. Azonban a jégkorcsolya története nem a szórakozás, hanem a túlélés miatt kezdődött.

Bár a jeges járdákon sokszor akarva-akaratlanul is műkorcsolyázóvá avanzsálunk, ezt a téli sportot valójában már az őskor óta művelik. Eleinte nem szabadidős tevékenység, hanem a túlélés eszköze volt a jégkorcsolya, hosszú utat jártunk be a tripla axelig és a gyorskorcsolya-váltóig. Gyere a jégre,  és járjuk, akarom mondani csússzunk végig a jégkorcsolya történetének 5000 évén.

A jégkorcsolya története évezredes múltú
Évezredekre visszanyúlik a jégkorcsolya története.
Forrás:  Getty Images

A jégkorcsolya több ezer éves története

  • Régészeti leletek szerint a finnek találták fel a jégkorcsolyát 5000 éve.
  • A hollandok találták fel az élezett pengét.
  • A jégkorcsolya történetében fontos mérföldkő volt a hűtött pályák megjelenése.
  • Jelenleg öt különböző korcsolyatípust különböztetünk meg.

Őskori csontkorcsolyák, avagy leleményes közlekedési eszközök

Csakúgy, mint a legtöbb téli sport, a jégkorcsolya történtét is a messzi északon kell keresni. Egészen pontosan Finnországban, ami a Finn tóhátság mintegy 188 000 kisebb-nagyobb taván való közlekedést volt hivatott könnyebbé tenni. Ugyanis a tavakkal szabdalt táj igen megnehezítette a települések közötti közlekedést, már ha a parton akartak végigmenni – a befagyott jégen viszont pompásan le lehetett rövidíteni az utat. Éppen ezért csontokból faragtak korcsolyát, ami könnyen siklott a jégen, hegyesre faragott botokkal hajtották magukat.

A legkorábbi régészeti emlékek azok i. e. 3000 körül készült csontkorcsolyák, amik finnországi ásatásokról kerültek elő.

Azonban nem csak a finnek voltak az egyetlenek, akik korcsolyával közlekedtek a jégen, például a vikingek is csontból faragott pengékkel jártak a befagyott vízen. Ők voltak azok, akik Nyugat-Európában is elterjesztették, hisz yorki leletek tanulsága szerint már az i. sz. 9. században is használtak csontkorcsolyát a barbár északiak. Az angol lápvidéken szintén jó hasznát vették a csontkorcsolyáknak, melyet a középkor folyamán is előszeretettel használtak.

Fémpenge: mérföldkő a jégkorcsolya történetében

A csontkorcsolyák ugyan jók voltak egy ideig, de nem lehetett bennük elég stabilan megállni, így a fémpengék megjelenése jelentette az igazi áttörést. A legkorábbi fémtalpú korcsolyák i. e. 200 körül kerültek elő Észak-Európából, ami egy vékony rézcsíkot jelentett.

Csont jégkorcsolya a történelemben
Az első jégkorcsolyák még csontból készültek.
Forrás:  Getty Images

A hollandok voltak azok, akik rájöttek, hogyha a vaspengét megélezik, akkor nem csak könnyebb, de biztonságosabb is lesz a mozgás. Egészen a 19. századig egy fa talphoz rögzítették a pengét, amit aztán a cipőhöz szíjaztak. Ezek viszont nehézkes, ormótlan darabok voltak, így amikor 1850-ben Amerikában megjelentek az első, teljes egészében acélból gyártott korcsolyák, az utat nyitott a jégkorcsolya különböző ágai előtt. A 20. században pedig fogak kerültek a penge elejére, mely a műkorcsolyázást is forradalmasította

Jelenleg 5 korcsolya típust különböztetnek meg:

  • Műkorcsolya
  • Hoki korcsolya
  • Bandy korcsolya
  • Gyorskorcsolya
  • Túrakorcsolya

Hogyan vált a jégkorcsolya szabadidős tevékenységgé?

Noha eredetileg még a holland csatornákon, angol tavakon is közlekedési eszközként tekintettek rá, a korcsolyázás ma kora újkortól kezdve vált szabadidős tevékenységgé. Angliában a 17. századtól előszeretettel öltötték fel a jégkorcsolyát, Amerikában is brit katonák honosították meg a sportot az 1740-es években. A következő évszázadban pedig már a francia nemesek is ezzel ütötték el az időt télvíz idején, például Marie Antoinette és Napóleon is szívesen siklott a jégen.

Jégkorcsolya története: műjégpályák
A műjégpálya megjelenése fontos mérföldkő volt a jégkorcsolya történetében.
Forrás:  Getty Images

A jégkorcsolya, mint hobbi felfutását a hűtött műjégpályák megjelenése tette lehetővé, ami ezután már nem szezonális tevékenység volt. Ennek révén a melegebb éghajlattal megáldott országok lakosai is megismerhették ezt a páratlan téli sportot. Az első jégpálya 1876-ban nyílt meg Londonban, a mesterségesen hűtött jég pedig azt is lehetővé tette, hogy arénákban adják elő. A jégkorcsolya ettől kezdve egyszemélyes programból közösségi eseménnyé vált, mely hozzátett népszerűségéhez.

Ennek köszönhető többek között, hogy a korcsolyázás végül olimpiai sport lett, számos különböző leágazással, melyet öröm nézni.

Jégkorcsolyázás egykor és ma

Napjainkban a korcsolyázás az egyik legkedveltebb téli sport, mivel a jégkorcsolyázás alapjait roppant könnyű elsajátítani. Ami eredetileg a túlélés eszköze volt a fagyos északon, az szépen lassan a szórakozás, közösségi élmény része lett, mely elmaradhatatlan része a télnek.

Azonban nem a jégkorcsolya az egyetlen téli sport! Itt ismerheted meg őket:

Síelés hó nélkül? Próbáld ki te is!

Síelés hó nélkül? Próbáld ki te is!

Télen se add fel a sportolást!

Szánkó, sí és korcsolya - mozogj télen is!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu