A középkori parasztok tele – Így védekeztek a hideg ellen

Amikor beköszöntött a tél és leesett az első hó, a középkori emberek mindennapi küzdelmei felerősödtek. A metsző hidegen túl az élelmiszerpótlásról, betegségek elleni védekezésről is gondoskodniuk kellett, gyakran kellett nélkülözniük. A legmeglepőbb viszont az, hogy a mindennapi küzdelmek mellett olykor a téli szórakozás módját is megtalálták.

Forrás: Getty Images

Téli időjárás a középkorban: a rettegett kis jégkorszak

A 10-14. században jellemzően enyhe telek, optimális időjárás határozta meg az öreg kontinens éghajlatát, ami lehetővé tette kora középkori kultúra és gazdaság virágzását. Angliában például a szőlőtermő vidékek határa mintegy 100 km-el feljebb volt, mint napjainkban.

Az 1300-as évektől viszont nagyfokú lehűlés állt be, amit csak „kis jégkorszakként” emlegetnek a történészek. Ez az Európát felmelegítő Golf-áramlat lelassulásának eredménye volt, amikor drámaian megnőtt a téli napok száma, az átlaghőmérséklet pedig bezuhant. Ennek eredményeképp éhínségek pusztítottak a kontinensen, ami társadalmi összeomláshoz vezetett.

Az 1363-64-es télen a Rajna például olyan mélyen befagyott, hogy az alsóbb folyásánál vásárt tartottak a folyó jegén. Szintén ennek volt köszönhető, hogy Mátyás királyt is a Duna jegén választották királlyá.

Nem egyszer olyan vastag hó esett, még a mediterrán régiókban is, hogy az épületek összeomlottak a rájuk nehezedő súlytól. Ekkor kezdték a halállal és elmúlással azonosítani a telet.

Középkori emberek élelmiszerkészletei

A középkori emberek élete a mindennapos küzdelemről szólt, amit a farkasordító hideg csak tetézett. A mezőgazdasági munkák egy része ilyenkor szünetelt, ami azt jelentette, hogy tavasszal és nyáron rengeteg élelmiszert kellett felhalmozni. Jellemzően földbe vájt vermekben tárolták az élelmiszert, a parasztság évente átlagosan 200-250 kg gabonát halmozott fel, emellett gumós zöldségek is az éléskamrában voltak.