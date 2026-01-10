A Szívek szállodája sztárja olyan nappalit villantott, ami minden könyvkedvelő álma − FOTÓ

Mielőtt padlótól mennyezetig érő könyvespolcra számítanál, szeretnénk leszögezni, hogy a Szívek szállodája sztárjának nappalijában más értékre bukkantunk. Lauren Graham otthonában a hangulat és a kanapé mögötti fal tett ránk olyan mély benyomást, amit mindenképp meg kell veled osztanunk. Miért akkor a könyvrajongói hasonlat? Légy türelmes, az is ki fog derülni.

A Szívek szállodája sztárja, Lauren Graham (jobbra) nappalijában csoda olvasósarokra bukkantunk.

Lauren Graham galériafala mindent visz

A hamarosan visszatérő Szívek szállodája Lorelai Gilmore-ja rendkívül szétszórt, de a háza vitathatatlanul otthonos, melegséget és szeretetet sugároz. Ez pedig most bár bizonyosan közös a karakterben és az őt megformáló színésznőben. A Hawaiin született Lauren Graham nappalijában ugyanis csodavilág tárul elénk, már ami a falat illeti.

Nemrég posztolt egy képet, amin jól látszik otthonának legnyugodtabb pontja. A kanapé és a fal semleges színe nem véletlen, hiszen olyan kiegészítők borítják ezt a teret, amelyekről nem illik elvonni a figyelmet. A díszpárnák és a pokróc mind bekuckózásra hívnak, ez pedig ebben a hideg, rideg időben még csábítóbb.

Ám számunkra igazán a falon lógó festmények az érdekesek. A sztár nem a minimalista trendet követi, vagyis nem egy nagyobb, hangsúlyos kép lóg mértani pontossággal kimérve a kanapé felett. Többféle stílus, a klasszikustól a modernig helyet kapott Lauren Graham nyugisarkában. Ráadásul a keretek sem összeillőek, mindegyik más. A kanapé mellett felsejlik egy kis asztal, rajta lámpával, tehát szinte biztosan itt szokott a színésznő elvonultan olvasgatni.

Így lehet neked is a Szívek szállodája sztárjához hasonló olvasósarkod

Ez az angol lakberendezési stílusra emlékeztető vonal a nagyszüleink otthonát idézi, és azt érezheted, hogy a képek csak úgy fel lettek téve, véletlenszerűen. Azonban ne tévesszen meg a látszat, egy ilyen galériafal mögött bizony komoly koncepció áll.

Lauren Graham stílusos olvasósarkát lakberendező nélkül is könnyen becsempészheted az otthonodba. Válassz ki egy falrészt, tegyél elé egy kisebb kanapét vagy kényelmes fotelt, egy asztalkát lámpával, majd jöhetnek a képek. Festmények, poszterek, de akár régi cégérek vagy reklámplakátok is jól mutatnak, ráadásul tökéletesen személyre szabható. Fontos, hogy sűrűn tedd fel a képeket a falra, és semmiképp se használd kétszer ugyanazt a keretet.

Lauren Graham nappalijának titka A Szívek szállodája színésznője ráérzett arra, amire mindenkinek szüksége van az otthonában. Egy nyugalmat árasztó kis ficakra, ahová elvonulhat egy újsággal vagy egy könyvvel. A galériafal ehhez tökéletes hátteret biztosít, hiszen kellően impulzív és díszített, de neki háttal ülve nem vonja el a figyelmet a kezedben lévő könyvről. Te is könnyedén Lauren Graham után csinálhatod, csak válassz ki hozzá sok képet és kezd el feltenni őket a falra.

