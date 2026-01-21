Anyját választotta a felesége helyett – így lett Madách Imréből keserű, nőgyűlölő zseni

Madách Imre neve ma a magyar irodalom egyik legnagyobb teljesítményével, Az ember tragédiájával forrt össze. De vajon milyen ember volt a drámai sorok mögött? Egy meg nem értett zseni? Egy megtört férj? Vagy egy olyan férfi, aki egész életében képtelen volt elszakadni az anyjától, és ezért mindent és mindenkit feláldozott? A válasz: mindegyik egyszerre. És közben egy nő – a felesége, Fráter Erzsébet – beleőrült ebbe a történetbe.

Madách Imre író és felesége, Fráter Erzsébet.

A fiú, aki sosem vált le az anyjáról

Madách Imre gyerekkorától fogva különös, zárt világban élt. Apja korai halála után anyja, Majthényi Anna lett életének középpontja: egy hideg, kemény, katolikus asszony, aki vasfegyelemmel uralkodott az alsósztregovai birtokon, és a fia lelkén is.



Ez a kapcsolat nem meghitt és szoros volt. Ez fojtogató volt.



Madách fiatalon anyja támaszává vált, érzelmileg hozzá láncolódott, és soha nem tanulta meg, hogyan kell leválni róla. Később, amikor megházasodott, pontosan ez vált végzetessé: képtelen volt egyensúlyozni az anyja és a felesége között. És végül – minden jel szerint – az anyját választotta.

A nagy szerelem, akinek esélye sem volt

1843-ban Madách megismerkedett a 16 éves Fráter Erzsébettel, aki életvidám, művelt, társasági lény volt, Madách zárkózott, beteges, melankolikus természetének tökéletes ellentéte. És talán éppen ezért szeretett belé végzetesen.



„Látnom téged, s szeretnem egy volt.” – írta róla.



De Erzsébet már az eljegyzéskor kikötötte: nem hajlandó együtt élni az anyóssal. Joggal. Majthényi Anna ugyanis az első perctől kezdve könnyelműnek, erkölcstelennek tartotta a menyét, és nem is rejtette véka alá a véleményét.

A házasság már induláskor halálra volt ítélve.