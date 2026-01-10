Egy 60 évig tartó beteljesületlen szerelem és egy szorongó elme története – Füst Milán, aki képtelen volt a boldogságra

Egy beteljesületlen plátói szerelem hosszú távon felőrölheti az embert. Füst Milán életében ez a kapcsolat egy évtizedeken át tartó csiki-csuki játék volt: közeledések és eltávolodások, sértődések és kibékülések, mindezt levelekben megélve. A folyamatos érzelmi feszültség együtt járt a betegségektől való rettegéssel, a hipochondriával és a halál állandó közelségének érzésével, a meg nem élt, elfojtott szerelem lassan az egész életét felemésztette.

Füst Milán, író.

Füst Milán munkássága: Prózai művei: A feleségem története, Nevetők, Szakadékok

Verses kötetei: Változtatnod nem lehet, Az elmúlás kórusa, Ez mind én voltam egykor

Drámái: IV. Henrik király, Boldogtalanok, Catullus

„Nagyarányú szédületek” – Füst Milán életének alaphangja

Volt egy férfi, aki már fiatalon biztos volt benne, hogy nem sokáig fog élni. Aki állandóan figyelte a testét, a lelkét, a szívverését, és közben megszállottan szeretett, de sosem igazán boldogan. Ő volt Füst Milán, a magyar irodalom egyik legfurcsább, legérzékenyebb alakja. „Van az úgy, hogy az embert a sorsa egyes fordulatainál megszállják holmi nagyarányú szédületek” – írta. És nála ez nem csak egy szép mondat volt. Ez volt az egész élete. Szédült a szerelemtől, a félelemtől, a betegségektől és attól, hogy sosem azt kapta, amire igazán vágyott.

Egy regény, amit senki nem vett észre – aztán mégis az egész világ ismeri

A feleségem története ma már klasszikusnak számít, de amikor megjelent, alig figyelt rá bárki. Füst hét évig dolgozott rajta, szinte elzárva magát a világtól. Nem járt társaságba, nem szórakozott, csak írt. Aztán amikor végzett, a kézirat nagy részét egyszerűen elégette. A világhírű regény első ránézésre egy féltékeny férj sztorija. De valójában sokkal több: egy könyv arról, miért nem tudunk boldogok lenni, még akkor sem, ha elvileg mindenünk megvan. A regény főhőse pont olyan, mint az írója: gyanakvó, önmagát marcangoló, örökké elégedetlen. Tipikus Füst Milán-boldogtalanság.

Plátói szerelem – amikor nagyon szeretsz, de nem lehet a tiéd

Ha van fogalom, amely végigkísérte Füst Milán életét, az a plátói szerelem. Nála ez nem ártatlan rajongás volt, hanem évtizedeken át tartó érzelmi szenvedés, féltékenységgel, sértettséggel és reménnyel felváltva. Ennek a történetnek a középpontjában Jaulusz Erzsébet állt, az a nő, akit Füst soha nem tudott igazán elengedni.

Füst Milán és Jaulusz Erzsébet még fiatalon ismerkedtek meg. A tizenhét éves fiú gyakori vendég volt osztálytársánál, ahol megismerte az öt évvel idősebb Erzsit. A vonzalom gyorsan szerelemmé vált, de a kapcsolatuk kezdettől fogva rossz időzítésre volt ítélve. Erzsébet énekesnői álmokat kergetve Berlinbe költözött, Füst pedig Magyarországon maradt – egyre szorongóbbá és féltékenyebbé válva. A távolság nem elválasztotta, hanem még inkább összekötötte őket: hosszú, szenvedélyes levelezés kezdődött, amelyben Füst hol könyörgött, hol vádolt, hol piedesztálra emelte, hol gyűlölte Erzsébetet. A kapcsolat sosem lett igazi párkapcsolat, inkább egy papíron létező, titkos viszony volt, vágyból és elfojtott indulatokból összetákolva. Tipikus se veled, se nélküled történet – csak épp hatvan éven át. Erzsébet közben más férfiakkal is kapcsolatba került, eljegyzésig is jutott, Füst pedig kívülről figyelte mindezt, egyre nehezebben viselve a helyzetet. A levelezésük hol megszakadt, hol újraindult, a csiki-csuki játék pedig mindkettejüket felemésztette. Mire Erzsébet végleg hazatért, Füst már bezárkózott, sértett és hajthatatlan volt. Végül mást vett feleségül, Erzsébet pedig kimaradt az életéből, legalábbis a valóságban.

A naplóiból azonban kiderül: Füst Milánt egész életében kísértette a kérdés, vajon nem Jaulusz Erzsébet volt-e az igazi. A plátói szerelem így nemcsak érzelmi történet lett, hanem egy életre szóló belső konfliktus, amely mélyen beleégett az írásaiba, a szorongásába és a boldogtalanságába is.