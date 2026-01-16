Kétszer vette el élete szerelmét – Mikszáth Kálmán, aki úgy szeretett, ahogy kevesen mernek

Január 16-án született Mikszáth Kálmán, a „nagy palóc”, a magyar irodalom egyik legnagyobb mesélője. De ma, a születésnapja apropóján nemcsak az írót ünnepeljük, hanem a férfit is, azt az embert, aki kétszer vette feleségül élete szerelmét, mert egyszer elengedni tudta, másodszor pedig már csak óvta. Ha női magazint olvasunk, gyakran találkozunk a kérdéssel: mit jelent igazán szeretni? Mikszáth Kálmán története erre meglepően modern választ ad.

Mikszáth Kálmán szerelmét kétszer vette feleségül, de valójában egyszer sem hagyta el. Ő a férfi, aki tudta, mi az igaz szerelem.

Mikszáth Kálmán kétszer nősült, több száz művet alkotott Elbeszélések és kisregények: Mikszáth legjelentősebb és legnépszerűbb műfaja; rövidprózájában ironikusan, gyakran anekdotikus stílusban ábrázolja a magyar vidéki életet és a kisnemességet. Fontosabb kötetei: Tót atyafiak, A jó palócok, Szent Péter esernyője, A gavallérok.

A nagy mesélő, aki mesék közt nőtt fel

Mikszáth 1847-ben született Szklabonyán, a palóc világ szívében. Beteges, álmatlan gyerek volt, akinek az ágya mellé mesélőket hívtak, akik kísértetekről, babonákról, titkokról regéltek neki. Nem csoda, hogy egész életében ebből az élményvilágból táplálkozott. Ahogy később írta: „A palóc nép babonás, szereti a misztériumokat… Fantasztikus népmesék elhullatott morzsáit összegyúrja, s azok hitté keményednek a lelkében.”

Ebből a világból születtek meg Mikszáth Kálmán művei: A jó palócok, a Tót atyafiak, később a Szent Péter esernyője, A fekete város, és az a Mikszáth, akit ma is olvasunk. De miközben az írói pálya lassan indult, a szerelem villámcsapásként érkezett.

Mikszáth Kálmán felesége: egy lánykérés, ami csak nála fordulhatott elő

Balassagyarmaton, ügyvédbojtárként dolgozva ismerte meg Mauks Ilonát, főnöke lányát. A kapcsolatuk játékos, szellemes, mély volt – ahogy ő maga is.

A lánykérés? Természetesen nem hétköznapi. Mikszáth egy aktába rejtett papírt csúsztatott főnöke elé:



Alulírott kötelezem magam, hogy lányom Mikszáth urat szeresse és egy esztendőn belül hozzáadom.

Az apa nem nevetett. A fiatal, vagyontalan írójelölt nem tűnt jó partinak. De Ilona szerette. És ahol két ember igazán szeret, ott néha megszöknek a világ elől. 1873-ban titokban összeházasodtak.