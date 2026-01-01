Vitán felül Mátyás, az igazságos, az egyik legnépszerűbb magyar uralkodó, akinek történelmi alakja elé népmesék és mendemondák vetnek rózsaszín fátylat. Pedig a legendás reneszánsz király uralkodása számos lemondással, intrikával járt. Erre keresve sem találnák jobb példát, mint Mátyás király felesége, Podjebrád Katalin története, akiről sokan hajlamosak elfeledkezni. Pont ma 563 éve jelentették be ugyanis Hunyadi Mátyás és Katalin eljegyzését, az évforduló pedig remek apropó, hogy felidézzük a magyar történelem szomorú fejezetét.

Mátyás király és Podjebrád Katalin eljegyzése Podjebrád Katalin, I. Mátyás első felesége egy politikai paktum értelmében lett királyné.

1463. január 1-jén jelentették be a hivatalos eljegyzést.

Mátyás király trónra kerülése és az elrendezett házassága

A dicső múlt okán hajlamosak vagyunk Mátyás király házasságait valami idilli szerelmi viszonyként kezelni, pedig a valóságban mindegyiket politikai érdekek diktálták. A későbbi királyt már 12 évesen eljegyezték Cillei Borbálával, ám menyasszonya korai halála miatt a frigy végül kútba esett. Nem volt ez másképp Podjebrád Katalin esetében sem, akinek jóval nagyobb szerepe volt trónra jutásában, mint hinnénk.

Történelmileg viharos időszakban került trónra I. Mátyás magyar király: délről a török dörömbölt az ajtón, a Magyar Királyságot belső harcok marcangolták, a reneszánsz uralkodó maga is éveket töltött börtönben. 1458-ban azonban fordult a kocka, amikor a Hunyadi család befolyása, valamint utószülött V. László halála váratlanul utat nyitott neki a magyar trón felé. Még abban az évben királlyá kiáltották ki. Csakhogy volt egy komoly bökkenő: Hunyadi Mátyás ekkor Podjebrád Gyögy cseh király börtöncellájának „vendégszeretetét” élvezte.

A cseh uralkodó csak tetemes váltságdíj, valamint lányával, Podjebrád Katalinnal kötött házasság fejében engedte el a magyar királyt, aki bele is ment az egyezségbe. Az ifjú hercegnő ekkor azonban még csak 8 éves volt, így a házasságkötésig, legalább 12 éves koráig várni kellett.

Mátyás király ezzel némileg keresztülhúzta nagybátyja, valamint édesanyja, Szilágyi Erzsébet terveivel, aki eredetileg a nagy hatalmú magyar főúrral, Garai Lászlóval egyezett meg. Ezzel fontos belső szövetségesre tett volna szert, ám a cseh király szövetsége is segített hatalma megszilárdításában, ezen felül a lengyel udvarban is kereste a potenciális arajelöltet. Feleségválasztásában minden bizonnyal az a törekvése is szerepet játszott, hogy vissza akarta fogni az acsarkodó főurak hatalmát.