A magyar epika a népmeséktől a nagyregényekig gazdag történetekkel mesél múltunkról és emberi sorsokról. E hagyomány előtt tiszteleg ez a kvíz, amely Jókai, Mikszáth és más klasszikusok művein keresztül hív rövid irodalmi felfedezőútra.
Kvízidő – Jöhet egy gyors irodalmi próba?
A magyar epika, széppróza több száz éve kíséri végig kultúránk alakulását: mesék, regék, regények, elbeszélések és novellák nemzedékeken át formálták történelmi emlékezetünket, nyelvünket és gondolkodásunkat. A romantika nagy mesélőitől a modern próza kísérletező alkotóiig a magyar írók művei egyszerre őrzik a hagyományt és tükrözik a mindenkori jelen kérdéseit.
Február 18-a, a Magyar Széppróza Napja azért vált a magyar regény ünnepévé, mert ezen a napon született Jókai Mór, a 19. századi epika kiemelkedő alakja. Az alkalom tiszteletére készült ez a kvíz, amely a magyar próza legismertebb műveit és szereplőit idézi fel. Néhol egy-egy idézettel, ikonikus mondattal is találkozhatsz. Vajon felismered?
Játékra fel! Kezdődik a teszt, mennyit tudsz vajon?
1/15 Ki írta az Egri csillagok című regényt?
2/15 Melyik mű kapcsolódik a Baradlay család történetéhez?
3/15 „Szép, nagy csendesség van körülöttem jó ideje már.” – ki kezdte ezzel a mondattal Színek és évek című regényét?
4/15 Melyik regény főhőse Nemecsek Ernő?
5/15 Ki volt Jókai Mór első felesége?
6/15 Melyik író alkotta meg Esti Kornél alakját?
7/15 Ki a szerzője a Légy jó mindhalálig című regénynek?
8/15 Melyik jellemző leginkább Mikszáth Kálmán írói stílusára?
9/15 Ki írta az Iskola a határon című regényt?
10/15 „Csak a szerelemben hiszek. Jóformán minden azért van a világon, mert férfiak és nők szeretik egymást.” – melyik szerző prózájára jellemző a nosztalgikus, álomszerű hangulat, a Szindbád történetekben is?
11/15 Ki írta az Utas és holdvilág című regényt?
12/15 Melyik regény központi helyszíne a Sárszeg nevű kisváros?
13/15 Ki írta a Rokonok című regényt?
14/15 Melyik szerző alkotta meg Medve Gábor alakját?
15/15 Ki írta a Sorstalanság című regényt?
