A magyar epika a népmeséktől a nagyregényekig gazdag történetekkel mesél múltunkról és emberi sorsokról. E hagyomány előtt tiszteleg ez a kvíz, amely Jókai, Mikszáth és más klasszikusok művein keresztül hív rövid irodalmi felfedezőútra.

Kvízidő – Jöhet egy gyors irodalmi próba?

A magyar epika, széppróza több száz éve kíséri végig kultúránk alakulását: mesék, regék, regények, elbeszélések és novellák nemzedékeken át formálták történelmi emlékezetünket, nyelvünket és gondolkodásunkat. A romantika nagy mesélőitől a modern próza kísérletező alkotóiig a magyar írók művei egyszerre őrzik a hagyományt és tükrözik a mindenkori jelen kérdéseit.

Február 18-a, a Magyar Széppróza Napja azért vált a magyar regény ünnepévé, mert ezen a napon született Jókai Mór, a 19. századi epika kiemelkedő alakja. Az alkalom tiszteletére készült ez a kvíz, amely a magyar próza legismertebb műveit és szereplőit idézi fel. Néhol egy-egy idézettel, ikonikus mondattal is találkozhatsz. Vajon felismered?

