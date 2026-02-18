Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
rablás

Életveszélyessé vált londoni lakásából menekült Tom Cruise − Vilmos és Katalin szomszédságába vágyik

rablás kensington-palota költözés Tom Cruise
Machetével elkövetett rablás, milliárdos per és építési hibák... Tom Cruise elhagyta londoni penthouse lakását és a Kensington-palota környékén keres új rezidenciát.

Elköltözött luxuslakásából Tom Cruise, amit havi 455 ezer dollárért bérelt. Távozásának persze nem anyagi okai voltak, hanem több szempontból sem érezte biztonságosnak a házat és a környéket. 

Forrás:  Getty Images

Tom Cruise távozásának főbb okai

  • Machetével kirabolták a ház földszintjén lévő óraüzletet.
  • A társasház lakói 48 millió dolláros kártérítési pert nyertek, így akár 10 évig tartó, átfogó javítási munkálatok kezdődhetnek.
  • A ház műszaki problémái.
  • Tom Cruise fokozottan védett környékre költözne.

Tom Cruise távozott, „mielőtt bármi komolyabb történhetne”

A színész, aki 5 évig lakott a házban, már korábban is fontolgatta, hogy elhagyja a lakását, de az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor a földszinten lévő óraüzletet machetés támadók kirabolták. Tom Cruise úgy vélte, életveszélyben van és úgy döntött, hogy távozik, mielőtt, ahogy ő fogalmazott, „bármi komolyabb történhetne”. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a lakók megnyertek egy 48 millió dollár értékű kártérítési pert, ami a tulajdonosok számára örömteli, de a bentlakó bérlőknek is el kell viselniük az akár évtizedes, átfogó javítási munkálatokat és az azzal járó zajt, koszt és felfordulást. Az épület rossz állapotban van, régi a fűtés, az elektromos hálózat, a vízvezeték. Ezeket cserélni kell, amikhez falat kell bontani, fel kell szedni a márványpadlót, leverni a csempét. „Az egész ház egy rémálom, Tomnak teljesen igaza van” – fogalmazott Leigh Ann Raines lakberendező.

A Kensington-palota környékére költözne Tom Cruise

A RadarOnline úgy tudja, a 63 éves színész a Kensington-palota környékére szeretne költözni, amely korábban a Vilmos herceg és Katalin hercegné fő lakhelye volt, és ahol továbbra is van egy otthonuk. A Kensington Palace Gardens a világ egyik legdrágább lakóutcája; a kertet a nap 24 órájában fegyveres rendőrök őrzik, magánutak vannak és számos nagykövetség is itt található.

