Reggeli vagy esti fürdés? Ezt árulja el személyiségedről a tisztálkodási szokásod

Különös, de még egy olyan jelentéktelennek tűnő dolog, mint a reggeli vagy esti fürdés megválasztása is többet árul el rólunk, mint gondolnánk. Napi rutinunk nem csupán életritmusunkról, életmódunkról, de a világról alkotott képünkről is lerántja a leplet. Megmutatja, milyen szerepet szánunk magunknak a nagyvilágban, ahogy rendszerekhez való hozzáállásunkat is . Személyiségtesztünket épp ez alapján állítottuk össze. Többé nem titkolhatod igaz valódat!

Reggeli vagy esti fürdés? Nem csak a tisztaság miatt fontos.

Forrás: Getty Images

Zuhanyzási szokások és jellemvonásaink Napi rutinunk a fejünkben élő személyiség tükörképe.

A reggeli vagy esti tusolás felfedi rejtett tulajdonságainkat.

Személyiségteszt: mit mond el rólad a reggeli vagy esti fürdés?

Kivételek persze mindig akadnak, így bőven előfordulhat, hogy a reggeli zuhany szerelmesei olykor éjszaka végzik a tisztálkodást és fordítva. Tesztünk során a megszokott, alapvető napi rutint kell figyelembe venni.

Reggeli tusolás

Akik reggeli sporttal indítják a napot, alapvető, hogy fürdenek utána, így nem izzadságtól bűzölögve kínozzák kollégáik szaglóhámját. Számukra a hatékonyság, rend és fegyelem a fontos, egy gyors reggeli tusolás pedig tökéletesen beindítja a napot. Jószerivel korán kelő pacsirta típusúak, akiknél a fürdővíz lemossa az álmosságot, hogy átszellemülten vághassanak neki a napnak, tudatos életmódot folytatnak. A világra felfedezni való lehetőségek tárházaként tekintenek, minden egyes percet kincsként őriznek.

Kevésbé egyértelmű személyiségjegyük, hogy jobban foglalkoztatja őket, mit gondolna róluk másuk, gondosan odafigyelnek rá, milyen képet mutatnak magukról. Saját kényelmüket is képesek mások javáért feláldozni.

Esti fürdés

Ők azok, akik az élet minden apró örömét kiélvezik, és a lazító esti fürdés rituáléja nélkül nem is tudnának elaludni. Elmélkedő, önelemző típusok, akik rugalmasan állnak hozzá terveikhez. Szeretik elmélkedéssel zárni a napot, számot vetni döntéseikről, amihez a porcelánon doboló vízcseppek ütemes ritmusa szolgáltatja a tökéletes aláfestő zenét. Kreatív lelkek, igazi éjszakai baglyok ők, akik állandóan nagyratörő terveken törik a fejüket, amikkel megválthatják a világot. Tisztában vannak vele, hogy a tiszta gondolkodáshoz le kell vezetni a stresszt, így sokat adnak a relaxációra.

Érdekesség, hogy a tudomány állása szerint az esti fürdést követők tudják jobban, mikor kell zuhanyozni, mivel az esti meleg víz ellazítja az izmokat és kiegyensúlyozza a cirkadián ritmust.

Dupla élvezet – reggeli és esti zuhany

Amellett, hogy nyíltan hadat üzennek bőrük természetes védőrétegének, igazi maximalisták, akik minden helyzetben csúcsteljesítményt akarnak nyújtani. Állandóan feszegetik saját határaikat, sokszor megugorhatatlan mércét állítva önmaguk elé. Ez a tökéletesség azonban törékeny héj csupán, mely mögött egy mélyen megfelelési kényszeres lélek áll.