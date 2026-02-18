Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megérkezett a legszexibb Sherlock Holmes a piacra: íme, Guy Ritchie sorozatának előzetese

Hajdu Viktória
2026.02.18.
Oxford, gyilkosság, világméretű összeesküvés és egy Moriarty, aki még nem ellenség. Vagy mégis? Sherlock Holmes még sosem volt ennyire fiatal, ennyire bajkeverő – és talán ennyire veszélyben.

A Prime Video hivatalosan is bedobta az első kedvcsináló előzetest a Young Sherlock című sorozathoz, és ezzel együtt azt is megerősítette, hogy Guy Ritchie legújabb dobása 2026. március 4-én érkezik meg a streamingplatformra. Ráadásul nem aprózza el: mind a nyolc epizód azonnal elérhető lesz, ami garantált binge-watch maratont ígér a nyomozásra éhes nézőknek.

Az ifjú Sherlock márciustól jön a Prime Videóra.
Young Sherlock: Guy Ritchie új Sherlock-sorozata márciusban robban a Prime Videón

  • Guy Ritchie visszatér Sherlock Holmes világához, ezúttal egy fiatalabb, izgágább főhőssel.
  • A Young Sherlock 2026. március 4-én érkezik a Prime Videóra, rögtön 8 epizóddal.
  • Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth és Joseph Fiennes is feltűnik a sorozatban.

A sorozat Andrew Lane Ifjú Sherlock Holmes könyvsorozatát adaptálja, amely ügyesen kapcsolódik Arthur Conan Doyle klasszikus detektívtörténeteihez, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez nem a Robert Downey Jr.-féle filmek hivatalos előzménysztorija. Guy Ritchie producerként és rendezőként is részt vesz a projektben, így joggal lehet számítani arra a pörgős, vagány stílusra, amit a Blöff vagy a korábbi Sherlock Holmes-filmek esetében már jól ismerünk és szerettünk.

Ebben az új értelmezésben Sherlock Holmes mindössze 19 éves, és még messze nem az a kimért, mindenkinél két lépéssel előrébb járó detektív, akit a Baker Streetről ismerünk. A fiatal zsenit, Hero Fiennes Tiffin alakítja, akit a legtöbben a Harry Potter és a Félvér Herceg fiatal Tom Denemeként jegyezhettek meg. 

Holmes az Oxfordi Egyetemen tanul, balhékba keveredik, és egy ott történt gyilkosság után kénytelen nyomozásba kezdeni – nemcsak az igazság, hanem a saját szabadsága érdekében. A nyomok pedig egyre nagyobb, világszintű összeesküvéshez vezetnek a 19. század végének sötét zugaiban.

A szereplőgárda kifejezetten erős lett

Joseph Fiennes játssza Sherlock apját, Silast – a Fiennes-név egyébként sem ismeretlen a filmrajongóknak, elég csak Ralph Fiennes legendás pályájára gondolni. Felbukkan Mycroft Holmes is, akit Max Irons formál meg, valamint a későbbi ősellenség, James Moriarty, Dónal Finn alakításában. És ha ez még nem lenne elég, Colin Firth is csatlakozott a projekthez: Sir Bucephalus Hodge szerepében egyfajta mentorfiguraként tűnik fel, bár egyelőre rejtély, mennyire lesz kulcsfontosságú a karaktere.

A rajongók joggal várják, hogy Guy Ritchie most vajon mennyire engedi szabadjára jellegzetes stílusát. Bár a rendező bizonyította már, hogy képes konvencionálisabb filmekre is, a közönség leginkább azt a gyorsvágásos, szókimondó, kissé kaotikus világot szereti tőle, ami a Sherlock Holmes-történeteknek korábban kifejezetten jól álltak. A Young Sherlock előzetese alapján most sem fogják vissza az adrenalint.

Érdekesség, hogy a történet szerint Sherlock és Moriarty ebben a verzióban még szövetségesek – legalábbis egy ideig. Hogy pontosan mikor és min vesznek majd össze, az a sorozat egyik legizgalmasabb kérdése. 

