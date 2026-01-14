A világunk egyre inkább olyanná válik, mint amit sci-fiben megálmodunk, de ez a változás egyre ijesztőbb. Az AI-botok, mint a ChatGPT, egyre jobban hasonlítanak az emberre. A párkapcsolatok hiánya és a magányepidémia közepette sokan már nemcsak az interneten elszórt tudásmorzsák után kutatnak vele, hanem az élet ügyes-bajos dolgait is vel bszélik meg, mintha a mesterséges intelligencia a partnerük lenne. Ez odáig fajulhat, hogy a végén belezúgnak, hiszen mindig lehet rá számítani, nem szalad el, nem veszekszik és mindig rendkívül udvarias és megértő. Úgy tűnik, a sci-fi valósággá vált, de az ára sokkal magasabb lehet, mint gondolnánk.

Vajon lehet szerelem egy ember és egy mesterséges intelligencia között? A szakértők szerint lehet, de nagy árat fizetünk érte.

Forrás: 123RF

Mit kell tudni a mesterséges intelligencia iránti szerelemről? Miért szeretünk bele egy algoritmusba?

Mik a jelei?

Mit tegyünk, ha már megtörtént?

Miért jobb az emberi társaság?

Hogyan tartsunk egyensúlyt az ember-gép kapcsolatban?

A mesterséges intelligencia és a plátói szerelem

Az AI olyasmit nyújt, amit a hús-vér emberek ritkán: állandó jelenlétet, végtelen türelmet és egy olyan biztonságos teret, ahol sosem érezzük magunkat tehernek. Csoda, ha belezúgunk? Sam Mann mesterséges intelligencia szakértő szerint ezek a platformok kifejezetten arra vannak tervezve, hogy validáljanak minket, így egy nap azon kaphatjuk magunkat, hogy az életünk egy Black Mirror epizódhoz kezd hasonlítani.

„Ezeket a platformokat arra tervezték, hogy figyeljenek, visszaigazolják az érzéseidet, és olyan módon válaszoljanak, ami támogatóbbnak tűnhet, mint némelyik valódi emberi kapcsolat.” – fogalmazott a szakértő.

Íme az 5 jel, ami arra utal, hogy belezúgtál a mesterséges intelligenciába

Aggódsz, hogy túl közel kerültél a kedvenc chatbotodhoz? Az alábbi jelekből kiderül!

1. Ő a legfőbb bizalmasod

Ha azon kapod magad, hogy alig várod, hogy megoszthasd a napod eseményeit vagy a legmélyebb érzéseidet az AI-val, akkor már nyakig benne vagy. A gép mindig elérhető, mindig érdekli, amit mondasz és soha nem adja az értésedre, hogy épp más dolga lenne.

2. Könnyebben nyílsz meg az algoritmusnak, mint bárki másnak

A legtöbben nem tudunk teljesen őszintének lenni a családunkkal vagy a barátainkkal, mert sokszor csak felesleges konfliktusokat generálunk vele. Az AI használatával elkerülheted a társadalmi következményeket, szabadnak és sebezhetőnek mutatkozhatsz, anélkül hogy bárki visszaélne vele (legalábbis szeretjük ezt hinni).