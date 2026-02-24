Itt a tökéletes palacsinta receptje – Egy Michelin-csillagos séf felfedte a titkát

Az egyik legsokoldalúbb desszert, amit gyerekként imádtunk, felnőttként azonban sok bosszúságot tud okozni. A Michelin-csillagos éttermekben edződött cukrász tökéletes palacsintatészta receptje azonban a te válladról is leveheti a terhet. Nincs többé kukában landoló vagy szétszakadó darab, csak tökéletes palacsinta.

A tökéletes palacsinta receptje nem titok többé.

Forrás: 123.rf.com

A tökéletes palacsinta négy aranyszabálya Használj kevesebb zsiradékot a sütéskor.

A csomómentes palacsintatészta titka a szitálás.

A tojást fokozatosan add hozzá.

Kövesd a Michelin-csillagos séf palacsintareceptjét.

Az amerikai palacsinta is ínyenc finomság, itthon azonban a vékonyabb verziónak van hagyománya. A te emlékeidben is úgy él a palacsintasütés, mint a világ legjobb desszertjének készítése? Ez az a finomság, amihez szinte mindig van otthon hozzávaló, ráadásul remekül variálható. Lekvár, kakaó, túró vagy kompót egyaránt kerülhet bele, de a fahéjas porcukorral vagy pudinggal töltött palacsinta is garantált siker. Akkor mégis miért okoz sokak számára ekkora problémát az elkészítése? Ha hozzánk hasonlóan te is régóta keresed a tökéletes palacsintatészta receptjét, akkor most örülhetsz.

Egy tapasztalt séf szerint egyáltalán nem kell konyhatündérnek lenned, hogy finom, puha palacsintát tudj készíteni. Elég csupán néhány apró technikai részlettel tisztában lenned ahhoz, hogy ez a nosztalgikus desszert a te kezeid által is megszülethessen.

A legjobb palacsintatészta receptje egy Michelin-csillagos séftől

A palacsintasütéssel kapcsolatos tanácsokat Derya Adem cukrászséf osztotta meg, aki korábban olyan elismert londoni éttermekben dolgozott, mint a The Clove Club és a Michelin-csillagos HIDE. A szakember szerint az első palacsinta azért lesz gyakran túl zsíros és nehéz, mert túl sok zsiradék kerül a serpenyőbe. Erre pedig egyből két megoldást is kínál: finom olajpermet és a palacsintatésztába kevert vaj.

Legalább ilyen fontos a keverési technika. A száraz hozzávalókat mindig össze kell szitálni, de a kész masszát is érdemes átszűrni, hiszen a csomós palacsintánál kevesebb lehangolóbb dolog kerülhet a tányérra.