Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd Mátyás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
gasztro

Itt a tökéletes palacsinta receptje – Egy Michelin-csillagos séf felfedte a titkát

gasztro palacsinta recept
Unod, hogy az első mindig a kukában végzi? Kiborít, hogy folyton letapad? Megőrjít, hogy a töltelék súlya szétrepeszti? Vess véget ezeknek, és élvezd a tökéletes palacsinta sütését! Mutatjuk hozzá a legjobb és legegyszerűbb receptet!

Az egyik legsokoldalúbb desszert, amit gyerekként imádtunk, felnőttként azonban sok bosszúságot tud okozni. A Michelin-csillagos éttermekben edződött cukrász tökéletes palacsintatészta receptje azonban a te válladról is leveheti a terhet. Nincs többé kukában landoló vagy szétszakadó darab, csak tökéletes palacsinta. 

A tökéletes palacsintatészta receptje
A tökéletes palacsinta receptje nem titok többé.
Forrás: 123.rf.com

A tökéletes palacsinta négy aranyszabálya

  • Használj kevesebb zsiradékot a sütéskor.
  • A csomómentes palacsintatészta titka a szitálás.
  • A tojást fokozatosan add hozzá.
  • Kövesd a Michelin-csillagos séf palacsintareceptjét.

Az amerikai palacsinta is ínyenc finomság, itthon azonban a vékonyabb verziónak van hagyománya. A te emlékeidben is úgy él a palacsintasütés, mint a világ legjobb desszertjének készítése? Ez az a finomság, amihez szinte mindig van otthon hozzávaló, ráadásul remekül variálható. Lekvár, kakaó, túró vagy kompót egyaránt kerülhet bele, de a fahéjas porcukorral vagy pudinggal töltött palacsinta is garantált siker. Akkor mégis miért okoz sokak számára ekkora problémát az elkészítése? Ha hozzánk hasonlóan te is régóta keresed a tökéletes palacsintatészta receptjét, akkor most örülhetsz.

Egy tapasztalt séf szerint egyáltalán nem kell konyhatündérnek lenned, hogy finom, puha palacsintát tudj készíteni. Elég csupán néhány apró technikai részlettel tisztában lenned ahhoz, hogy ez a nosztalgikus desszert a te kezeid által is megszülethessen.

A legjobb palacsintatészta receptje egy Michelin-csillagos séftől

A palacsintasütéssel kapcsolatos tanácsokat Derya Adem cukrászséf osztotta meg, aki korábban olyan elismert londoni éttermekben dolgozott, mint a The Clove Club és a Michelin-csillagos HIDE. A szakember szerint az első palacsinta azért lesz gyakran túl zsíros és nehéz, mert túl sok zsiradék kerül a serpenyőbe. Erre pedig egyből két megoldást is kínál: finom olajpermet és a palacsintatésztába kevert vaj.

Legalább ilyen fontos a keverési technika. A száraz hozzávalókat mindig össze kell szitálni, de a kész masszát is érdemes átszűrni, hiszen a csomós palacsintánál kevesebb lehangolóbb dolog kerülhet a tányérra.

A finom, puha palacsinta titka
Itt a verhetetlen palacsintatészta receptje! Könnyű sütés, tökéletes palacsinta.
Forrás: 123.rf.com

A tökéletes palacsinta receptje

Hozzávalók:

  • 100 g finomliszt
  • 24 g cukor
  • 1 csipet só
  • 1 egész tojás
  • 1 tojássárgája
  • 200 ml tej
  • 32 g vaj megolvasztva, enyhén barnára pirítva

Elkészítés

Szitáld össze a lisztet, cukrot és sót, majd lassan add hozzá az egész tojást és a tojássárgáját, folyamatosan keverve. Ezután öntsd hozzá a tejet, és a kissé lehűtött barna vajat. Keverd simára, és az így kapott masszát egy nagyobb lyukú szűrőn szűrd át.

Forrósíts fel a palacsintasütőt, majd permetezd be vékonyan olajspray-vel, és mehet is bele egy kis merőkanálnyi tészta – amit körkörös mozdulatokkal oszlass el. Süsd aranybarnára mindkét oldalát, majd mehet is a tányérra. Jó étvágyat hozzá!

Ha finom desszertre vágysz, ezek a receptek is érdekelhetnek:

Citromos felhőmuffin: a diétás desszertek koronázatlan, pihe-puha királynője

A nassolás és az egészséges életmód csak a legritkább esetekben járnak kéz a kézben, de most az egyszer kivételt tesznek! A legújabb diétás desszert, a citromos felhőmuffin ugyanis nem csupán üde és ellenállhatatlan, de a bikinibodyd formálását is támogatja!

Felhőtorta egyenesen Japánból, amiből akár 6 szeletet is megehetsz − Recept

A torta, ami nem csak puha, de szinte súlytalan is és a dietetikusokat is mosolyra fakasztja.

Ettől lesz forróbb és édesebb a francia csók: az ananászos citromos pite receptje

Egy romantikus vacsora nem is záródhat mással, mint egy ínycsiklandó desszerttel.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu