4 mondat, amit ha használsz a munkahelyeden, akaratlanul is lekezelő vagy

lekezelő stílusban beszélő nő a munkahelyen
Shutterstock - Konstantin2017
kommunikációs stílus munkahelyi konfliktus munkahelyi légkör
Jónás Ágnes
2026.01.02.
Vannak rutinszerűen elhangzó mondatok, amely mögött ugyan nem feltétlenül áll tudatos rosszindulat, mégis hasonlóan sértőek, mint a nyílt gonoszkodás. A következő 4 látszólag ártalmatlan mondatot érdemes kerülnöd, ha nem szeretnéd a lekezelő kolléga benyomását kelteni, és ha még egy ideig harmonikus munkahelyi légkörben kívánsz dolgozni.

Az apró nyelvi változtatások, a kommunikáció újragondolása elengedhetetlen ott, ahol minden nap 8-9 órán át össze vagyunk zárva. Ellenkező esetben — a lekezelő mondatok hatására — olyan hangulat alakul ki, mint egy reality show-ban: mindenki kibeszél mindenkit, klikkek alakulnak, végül nyíltan egymásnak esnek az emberek a mérgező munkahelyi légkör miatt. 

lekezelő kommunikáció koA munkahelyen a kollégák nyíltan egymásnak esnek a mérgező légkör miatt. llégák közt.
A munkahelyen a kollégák nyíltan egymásnak esnek a mérgező légkör miatt. 
Forrás: Shutterstock

4 lekezelő munkahelyi mondat, amelyről talán nem is tudtad, hogy az

  • Ha azt hitted, ezzel a 4 mondattal kedves vagy a kollégáidhoz, ki kell ábrándítsunk.
  • Hogyan kerüljük el a tudat alatti lekezelést? 
  • A munkahelyi kommunikáció finomhangolása nem csupán udvariasság

„Sajnálom, hogy így érzed” 

Ezzel a mondattal gyakorlatilag azt fejezzük ki, hogy magasról teszünk a másik érzéseire, nem is vagyunk kíváncsiak ara, hogy benne milyen gondolatok kavarognak. Hatásosabb, ha leülünk a kollégával és őszintén érdeklődünk arról, mi zajlik épp benne érzelmileg. „Gyere, beszéljük már meg, miért látjuk másképp ezt az esetet. Engem tényleg érdekel, benned hogyan csapódott le a dolog". 

lekezelő stílus helyett asszertív kommunikáció kollégák közt
Mindenki érzékeny, a lekezelő mondatok nem segítik a szakmai haladást. Forrás: Shutterstock

„Már kipróbáltuk, és nem működött” 

Ez tulajdonképpen burkolt elutasítás. Ha valaki lelkesen brainstormingol és bedob egy ötletet, amire ilyen választ kap, előbb-utóbb elveszíti a lelkesedését, visszahúzódóbbá válik és a szakmai önbizalma is sérül. 

Ahelyett, hogy azonnal leszavaznánk egy ötletet és tetéznénk a munkahelyi stresszt, érdemes kíváncsian reagálni: elmondani, mikor és milyen nehézségekbe ütközött valami korábban, majd megkérni az ötletgazdát, hogy fejtsen ki többet arról, hogyan próbálná most megvalósítani. 

Az, hogy egy ötlet vagy egy megvalósítási folyamat korábban nem működött, nem jelenti azt, hogy most sem fog, hiszen a világ folyamatosan változik, és az új nézőpontokkal kiegészített régebbi ötletek akár jól is elsülhetnek. 

lekezelő kolléga
Ne oltsuk le rögtön a másikat, főleg ne lekezelő stílusban. 
Forrás: Shutterstock

„Majd megérted, ha már annyit lehúztál itt, mint én” 

A korral vagy a szolgálati idővel kapcsolatos megjegyzések lekezelően hathatnak – burkoltan arra célzunk, hogy pusztán azért, mert a másik nem rendelkezik kellő szakmai tapasztalattal, a tudása sok kívánnivalót hagy maga után. 

Már csak az hiányzik, hogy kedvesen megsimogassuk a fejét egy „ha nagyobb leszel, majd megérted” kíséretében. Nemcsak fiatalokat, hanem idősebbeket is érzékenyen érinthet egy ilyen mondat. 

 

lekezelő stílustól mentesen beszélgető kollégák.
Legyen a kommunikáció asszertív, problémamegoldásra törekvő, mintsem lekezelő. 
Forrás: Shutterstock

„Ne foglalkozz vele, majd én elintézem” és „Majd én csinálom” 

Ez tökéletesen megmutatja, milyen, ha egy kollégánk lassú munkatempója miatt lekarmol az ideg bennünket. Elsőre úgy tűnik, mintha segíteni szeretnénk, a felszín alatt azonban ott van a bizalmatlanság, a lesajnálás és a másik képességeinek megkérdőjelezése. 

Hogyan kerüljük el a tudat alatti lekezelést? 

Számoljuk fel a negatív munkahelyi légkört egyszer, s mindenkorra. Alkalmazzunk őszinte érdeklődést kifejező kérdéseket a fenti lekezelő mondatok helyett. Például:„Észrevettem, hogy nem mindegyik képhez tartozik szöveg. Van esetleg valami ezzel kapcsolatban, amiben segíthetem a munkádat?" 

  • Így ahelyett, hogy burkoltan hibáztatunk vagy minősítünk, támogatást ajánlunk. 
  • Amennyiben kritikát kívánunk megfogalmazni, tegyük úgy, hogy az ne bántó, hanem tanulságos legyen, vagyis váljon a kollégánk hasznára.
  • Ismertessük az elvégzendő feladat célját és azt, hogy az illetőnek igenis fontos szerepe van abban, hogy a projekt sikeres legyen. Például: „Azt a részt remekül megoldottad, már csak azt a másikat kellene úgy korrigálni, hogy…. Számítok rád, fontos a szakértelmed, mert rendkívül fontos nekünk ez az ügyfél."

A munkahelyi kommunikáció finomhangolása nem csupán udvariasság

Fontos ahhoz, hogy mindenki otthonosabban érezze magát a munkahelyén. A figyelmes, kíváncsi és támogató szóhasználat elősegítheti a csapat teljesítményének növekedését és erősítheti a csapatszellemet. Egy olyan munkakörnyezetben, ahol a mikroagressziónak nyoma sincs, senki nem fog tartani attól, hogy őszintén elmondja a gondolatait és az ötleteit.  

Szívesen olvasnál hasonló témában? Itt megteheted:
 

