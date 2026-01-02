4 mondat, amit ha használsz a munkahelyeden, akaratlanul is lekezelő vagy

Az apró nyelvi változtatások, a kommunikáció újragondolása elengedhetetlen ott, ahol minden nap 8-9 órán át össze vagyunk zárva. Ellenkező esetben — a lekezelő mondatok hatására — olyan hangulat alakul ki, mint egy reality show-ban: mindenki kibeszél mindenkit, klikkek alakulnak, végül nyíltan egymásnak esnek az emberek a mérgező munkahelyi légkör miatt.

Forrás: Shutterstock

4 lekezelő munkahelyi mondat, amelyről talán nem is tudtad, hogy az

Ha azt hitted, ezzel a 4 mondattal kedves vagy a kollégáidhoz, ki kell ábrándítsunk.

Hogyan kerüljük el a tudat alatti lekezelést?

A munkahelyi kommunikáció finomhangolása nem csupán udvariasság

„Sajnálom, hogy így érzed”

Ezzel a mondattal gyakorlatilag azt fejezzük ki, hogy magasról teszünk a másik érzéseire, nem is vagyunk kíváncsiak ara, hogy benne milyen gondolatok kavarognak. Hatásosabb, ha leülünk a kollégával és őszintén érdeklődünk arról, mi zajlik épp benne érzelmileg. „Gyere, beszéljük már meg, miért látjuk másképp ezt az esetet. Engem tényleg érdekel, benned hogyan csapódott le a dolog".

Mindenki érzékeny, a lekezelő mondatok nem segítik a szakmai haladást. Forrás: Shutterstock

„Már kipróbáltuk, és nem működött”

Ez tulajdonképpen burkolt elutasítás. Ha valaki lelkesen brainstormingol és bedob egy ötletet, amire ilyen választ kap, előbb-utóbb elveszíti a lelkesedését, visszahúzódóbbá válik és a szakmai önbizalma is sérül.

Ahelyett, hogy azonnal leszavaznánk egy ötletet és tetéznénk a munkahelyi stresszt, érdemes kíváncsian reagálni: elmondani, mikor és milyen nehézségekbe ütközött valami korábban, majd megkérni az ötletgazdát, hogy fejtsen ki többet arról, hogyan próbálná most megvalósítani.

Az, hogy egy ötlet vagy egy megvalósítási folyamat korábban nem működött, nem jelenti azt, hogy most sem fog, hiszen a világ folyamatosan változik, és az új nézőpontokkal kiegészített régebbi ötletek akár jól is elsülhetnek.

Ne oltsuk le rögtön a másikat, főleg ne lekezelő stílusban.

Forrás: Shutterstock

„Majd megérted, ha már annyit lehúztál itt, mint én”

A korral vagy a szolgálati idővel kapcsolatos megjegyzések lekezelően hathatnak – burkoltan arra célzunk, hogy pusztán azért, mert a másik nem rendelkezik kellő szakmai tapasztalattal, a tudása sok kívánnivalót hagy maga után.

Már csak az hiányzik, hogy kedvesen megsimogassuk a fejét egy „ha nagyobb leszel, majd megérted” kíséretében. Nemcsak fiatalokat, hanem idősebbeket is érzékenyen érinthet egy ilyen mondat.