Megszólalt Britney Spears volt férje, Sam Asghari, miután az énekesnőt ittas vezetés gyanújával letartóztatták Kaliforniában. A modell és fitneszedző nyilatkozatában visszafogottan, de egyértelműen reagált a történtekre, és a magánélet tiszteletben tartására kérte a médiát.

Sam Asghari és Britney Spears házassága hivatalosan 2024 májusában ért véget.

Forrás: Getty Images

Sam Asghari a Fox Newsnak adott interjújában kommentálta Britney Spears letartóztatását.

„Megértem, ha az emberek hibáznak” – mondta március 6-án, pénteken.

– mondta március 6-án, pénteken. Asghari és Spears válását 2024 májusában véglegesítették.

Sam Asghari Britney Spears ügyéről: „Megértem, ha az emberek hibáznak”

Sam Asghari a Fox Newsnak adott interjújában osztotta meg véleményét Britney Spears letartóztatásáról. A 32 éves modell és fitneszedző március 6-án, pénteken beszélt a történtekről. „Megértem, ha az emberek hibáznak” – mondta az énekesnő volt férje és a nyilatkozatában a nyilvánosság és a média felelősségét is hangsúlyozta. „Azt hiszem, mindenkinek jár a háborítatlan magánélet. És remélem, a sajtó tanult a múltból, és megadják neki azt a nyugalmat, amire szüksége van” – nyilatkozta.

Ittas vezetés gyanúja miatt vették őrizetbe az énekesnőt

A 44 éves Britney Spearst március 4-én este tartóztatták le a kaliforniai Venturában. A hatóságok szerint alkohol és kábítószer hatása alatt vezetett. Spearst őrizetbe vették, de másnap kora reggel szabadon engedték, vizsgálat indult ellene.

Kevin Federline sem hagyta szó nélkül a történteket

Az ügyről a popsztár első férje, két fiának apja, Kevin Federline is nyilatkozott. Úgy véli, Britneynek segítségre van szüksége, amit reméli, hogy megkap. Egy bennfentes szerint pedig épp Kevin You Thought You Knew (Azt hitted, ismered) című memoárja – amely 2025 októberében jelent meg – vezetett odáig, hogy Britney ismét bajban van.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: