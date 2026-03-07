Ma már szinte minden élethelyzetre létezik valamilyen mobilalkalmazás, amely megkönnyíti a mindennapokat. Az alkalmazások nőknek különösen sokféle területen nyújtanak segítséget: támogathatják a tudatos táplálkozást, segíthetnek nyomon követni az egészségi állapotunkat, rendszerezhetik a bevásárlást vagy inspirációt adhatnak a kreatív ötletekhez. Ezek az appok nemcsak praktikusak, hanem abban is segítenek, hogy tudatosabban éljünk.

Léteznek olyan alkalmazások nőknek, amik a mindennapi életet könnyítik meg.

Forrás: Shutterstock

Hasznos alkalmazások nőknek: digitális segítők a mindennapokban

Az alkalmazások nőknek sokkal többet jelentenek egyszerű mobilprogramoknál. Segíthetnek abban, hogy jobban szervezzük az időnket, figyeljünk az egészségünkre, vagy inspirációt gyűjtsünk a mindennapi feladatokhoz. A megfelelő appokkal a hétköznapi teendők átláthatóbbá és könnyebben kezelhetővé válhatnak.

Tudatos táplálkozás

Az Eatr – AI Étkezéstervező egy mesterséges intelligencia alapú app, amiben az étrend áll a középpontban. Legyünk kezdők vagy mesterek a konyhában, személyre szabott segítséget kaphatunk az egészséges étrenddel kapcsolatban.

Látható eredmények

A Fogyás 30 nap alatt gyors és egy hónap alatt látványos eredményeket ígérő fogyókúrás programként diétás étrendeket, kalória- és edzési adatokat, rendszerezett gyakorlatokat tartalmaz. A fogyást diagramok segítségével láthatjuk, az animációs útmutatók pedig a mozgásban segítenek.

Speciális terület

A DASH diétás alkalmazás azoknak ajánlott, akik magas vérnyomás mellett szeretnének diétázni, azzal a céllal, hogy csökkentsék az értékeiket, vagy éppen megelőzzék a bajt. Az app étellistái gyümölcsökre, zöldségekre, teljes kiőrlésű gabonákra és sovány húsokra terjednek ki.

Listázzunk mindent

Fogyókúra során érdemes lehet vezetni az evéssel kapcsolatos történéseket, ehhez asszisztál az Ételnapló, amiben nyomon követhetjük, mit eszünk, az adott fogás lefényképezésével pedig azonosíthatjuk az összetevőket is. Személyre szabott ötleteket is kérhetünk.

Interaktív megoldás

A Lifesum: AI Calorie Counter használatával szintén a táplálkozásunkat követhetjük nyomon, illetve fényképekkel, szöveg beírásával vagy bemondásával, és vonalkódokkal is betáplálhatjuk az aznapi fogyasztásunkat. Ezekről visszajelzést kaphatunk, melyekkel egyre jobb döntéseket hozhatunk.