Ezért utáljuk Sydney Sweeney-t – Nem, nem csak azért amire gondolsz

Variety - JC Olivera
színésznő Sydney Sweeney utálat
Bugyuta tekintet, túl sok magamutogatás, túl kevés elismerés. Vagy csak túl őszinte tükröt tart elénk? Sydney Sweeney neve hallatán az internet kollektíven felsóhajt, majd azonnal ítélkezik. De mi van, ha valójában nem ő a probléma?

Sydney Sweeney „utálata” nem róla szól, hanem rólunk. Az előítéleteinkről, a kettős mércéről és egy iparágról, amely előbb piedesztálra emel, majd élvezettel leránt. Összegyűjtöttük az 5 fő okot, ami miatt nem igazán csípjük a színésznőt. 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 15: Sydney Sweeney attends the Los Angeles premiere of Lionsgate's "The Housemaid" at TCL Chinese Theatre on December 15, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
Sydney Sweeney-t nem mindenki szereti. Sőt legyünk őszinték, a nők 80%-a így érez. 
Forrás: Getty Images

A Sydney Sweeney-jelenség: butácska szőke vagy a rendszer tükre?

  • Sydney Sweeney körül több az előítélet, mint a vörös szőnyeges vaku
  • A „miért utáljuk” kérdés valójában a filmipar és a közönség problémáiról szól
  • Nem a mellei a főszereplők, hanem az, amit beleképzelünk

Sydney Sweeney az a nő Hollywoodban, akit mindenki − jó, többnyire a férfiak − „tökéletesnek” lát. De van pár dolog, amit muszáj megjegyezni vele kapcsolatban. 

A bugyuta tekintet vádja például alapcsomag nála.

Ha valaki szőke, nagy mellekkel rendelkezik és nem játszik folyamatosan Nobel-díjas fizikust, akkor nyilván nem lehet okos. Mert az intelligencia köztudottan a szemöldökformától függ. Ugyebár.

A második klasszikus: „csak a cicik miatt kap szerepet”. 

Mintha Hollywood valaha is meritokrácia lett volna, ahol kizárólag shakespeare-i mélységű monológok döntik el a castingot. Sydney Sweeney pont ugyanannak a rendszernek a terméke, amelyik egyszerre tárgyiasítja a nőket, majd meg is veti őket ezért. És közben elvárja, hogy hálásak legyenek.

A harmadik vád már morális pánikszint: rossz példa a nőknek, mert szexuális tárgyként van jelen. 

Itt mindig érdekes a kérdés: ki tette azzá? Ő? Vagy a kamera, a rendező, a marketing, és az a közönség, amelyik egyszerre fogyasztja és megveti? A filmipar imádja a „szexi, de ne tudd, hogy az vagy” típusú nőket. Ha tudod: baj. Ha használod: még nagyobb baj. Valamint hozzá kell tenni, hogy ha az Eufóriában nem tett volna EKKORA benyomást, már rég a süllyesztőben lenne. Hisz a 3. évad is csak Zendaya jóváhagyása után készülhetett el, nem a ciciméretek miatt. 

A ridegség-mítosz is kötelező elem. 

Mert ha valaki nem bohóckodik interjúkban, nem önironizál percenként, akkor biztos beképzelt. Egy nő vagy kedves, vagy utálható – középút nincs. Férfiaknál ez karizma, nőknél arrogancia. Kényelmes logika, nem? Plusz lehet az sem mutat jól, hogy minden filmes crushunk odáig van érte csakúgy, mint a Téboly otthonában.

És végül: a mellek kérdése. 

Valódinak vallja, mi pedig kollektíven kételkedünk ebben. Mert a női test nyilván közösségi tulajdon, amit jogunk van auditálni. Ha természetes: gyanús. Ha nem az: szégyen. Gratulálunk filmipar, sakk-matt.

Feminizmusra fel!

A valóság az, hogy Sydney Sweeney nem különösen szerethető vagy utálható. Ő egy jelenség. Egy tünet. Annak a bizonyítéka, hogy a popkultúra még mindig kényelmetlenül van a nőkkel, akik egyszerre szépek, sikeresek és nem kérnek bocsánatot érte. Mi nők meg persze irigykedünk és féltékenyek vagyunk, de valahol legmélyen (tényleg mélyen) mégis megértjük és kicsit csodáljuk is a kinézetéért és sikereiért Sydney-t. 

