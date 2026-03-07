Ezért utáljuk Sydney Sweeney-t – Nem, nem csak azért amire gondolsz

Sydney Sweeney „utálata” nem róla szól, hanem rólunk. Az előítéleteinkről, a kettős mércéről és egy iparágról, amely előbb piedesztálra emel, majd élvezettel leránt. Összegyűjtöttük az 5 fő okot, ami miatt nem igazán csípjük a színésznőt.

Sydney Sweeney-t nem mindenki szereti. Sőt legyünk őszinték, a nők 80%-a így érez.

A Sydney Sweeney-jelenség: butácska szőke vagy a rendszer tükre? Sydney Sweeney körül több az előítélet, mint a vörös szőnyeges vaku

A „miért utáljuk” kérdés valójában a filmipar és a közönség problémáiról szól

Nem a mellei a főszereplők, hanem az, amit beleképzelünk

Sydney Sweeney az a nő Hollywoodban, akit mindenki − jó, többnyire a férfiak − „tökéletesnek” lát. De van pár dolog, amit muszáj megjegyezni vele kapcsolatban.

A bugyuta tekintet vádja például alapcsomag nála.

Ha valaki szőke, nagy mellekkel rendelkezik és nem játszik folyamatosan Nobel-díjas fizikust, akkor nyilván nem lehet okos. Mert az intelligencia köztudottan a szemöldökformától függ. Ugyebár.

A második klasszikus: „csak a cicik miatt kap szerepet”.

Mintha Hollywood valaha is meritokrácia lett volna, ahol kizárólag shakespeare-i mélységű monológok döntik el a castingot. Sydney Sweeney pont ugyanannak a rendszernek a terméke, amelyik egyszerre tárgyiasítja a nőket, majd meg is veti őket ezért. És közben elvárja, hogy hálásak legyenek.

A harmadik vád már morális pánikszint: rossz példa a nőknek, mert szexuális tárgyként van jelen.

Itt mindig érdekes a kérdés: ki tette azzá? Ő? Vagy a kamera, a rendező, a marketing, és az a közönség, amelyik egyszerre fogyasztja és megveti? A filmipar imádja a „szexi, de ne tudd, hogy az vagy” típusú nőket. Ha tudod: baj. Ha használod: még nagyobb baj. Valamint hozzá kell tenni, hogy ha az Eufóriában nem tett volna EKKORA benyomást, már rég a süllyesztőben lenne. Hisz a 3. évad is csak Zendaya jóváhagyása után készülhetett el, nem a ciciméretek miatt.

A ridegség-mítosz is kötelező elem.

Mert ha valaki nem bohóckodik interjúkban, nem önironizál percenként, akkor biztos beképzelt. Egy nő vagy kedves, vagy utálható – középút nincs. Férfiaknál ez karizma, nőknél arrogancia. Kényelmes logika, nem? Plusz lehet az sem mutat jól, hogy minden filmes crushunk odáig van érte csakúgy, mint a Téboly otthonában.

És végül: a mellek kérdése.

Valódinak vallja, mi pedig kollektíven kételkedünk ebben. Mert a női test nyilván közösségi tulajdon, amit jogunk van auditálni. Ha természetes: gyanús. Ha nem az: szégyen. Gratulálunk filmipar, sakk-matt.