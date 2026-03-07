Szoptatás alatt hízott meg az édesanya: így sikerült megszabadulnia a súlyfeleslegtől

Orsi egy ideig nehezményezte a csinos sportoló lányok fotóit, de rájött, hogy valójában ő is szeretne hasonlóan kinézni. Azóta, rendszeresen nézi a kedvenc fitnesz oldalait és ezekből merít motivációt. Életmódváltással és kitartással ma már ő is boldog és magabiztos a saját bőrében.
Életmódváltással fogyott le a csinos édesanya
Számtalan sikertörténetről számoltunk már be a life.hu oldalán: egy édesapa alkoholfüggőségétől és súlyfeleslegétől is megszabadult kitartásával, egy 4 gyerekes édesanya pedig 37 kilót adott le alig egy év alatt.
„Azt gondoltam, soha nem fogok sportolni”
Ma már mosolyogva tekint vissza a régi életére, amiben sem a sport, sem az egészséges étkezés nem kapott helyet.
„Mindig is volt rajtam néhány plusz kiló, de arányosan eloszlott és nem volt látványos, sem zavaró – árulja el. – Nem tetszett, de valójában nem érdekelt. Amikor, valaki szóba hozta az edzést, mindig arra gondoltam, hogy nagyon távol áll tőlem ez a világ és én soha nem fogok sportolni. Teljesen más volt akkor még a felfogásom. Azt gondoltam, hogy az, hogy sokat dolgozok, aktív vagyok, bőven elég mozgás nekem. Az étkezésekkel sem foglalkoztam, illetve arra az egyre figyeltem, hogy este már ne egyek nehéz, zsíros ételeket. Amikor terhes lettem, nagyon figyeltem, hogy ne hízzak el, hiszen hallottam, hogy sok nő 10-20 kilót felszed a 9 hónap alatt. Nem diétáztam, csak már jobban figyeltem arra, hogy mit fogyasztok. De nagy mázlim volt, mert egyáltalán nem kívántam az édességet, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget ettem, üdítők helyett, vizet ittam. Az egyetlen édesség, amit ettem, az a tejbegríz volt.”
„Kismama gyakorlatokat végeztem”
Amikor közel négy évvel ezelőtt megszületett a kisfia, csak plusz két kiló volt rajta a terhesség előtti súlyához képest.
„Érdekes, de nekem a várandóság hozta az első életmódváltást. Akkoriban kezdtem el nézegetni ilyen jellegű videókat, nekiálltam fitneszes lányok oldalait követni. Amikor eleinte láttam őket, picit elítéltem őket, hogy miért kell így fotózkodni?! De aztán rájöttem, hogy csak irigy vagyok, mert én is szeretnék így kinézni, csak lusta voltam ahhoz, hogy tegyek érte. Elkezdtem kismama gyakorlatokat végezni, úgyhogy a gyerekem érkezése után, semmi sem látszott rajtam a szülésből. Nekem a szoptatási időszak hozta el a plusz kilókat. Rettentően kívántam az édességeket, a zsíros ételeket. Nagyon rövid idő alatt meghíztam 18 kilót. Igazából ekkor éreztem magam úgy, mintha terhes lennék. A párom szóvá is tette, ami akkor iszonyatosan fájt, de kellett ahhoz, hogy rájöjjek, ez nem mehet így tovább. Belenéztem a tükörbe és rájöttem, hogy tényleg duci vagyok, soha nem néztem még így ki korábban.”
„A kisfiam is jön a kis súlyzójával”
Orsi megreformálta az étkezéseit, és csak akkor kezdett el edzeni, miután leadott 18 kilót.
„Rengeteg fotót készítettem közben magamról, sokszor ugyanazokban a ruhákban, hogy lássam a változást. A kezdetekkor XL méretet hordtam, most az S is jó rám. Annyira megváltozott az életem, hogy már abba sem tudnám hagyni az edzést, vagy az egészséges étkezést. Tegnap este például teljes kiőrlésű kenyeret vacsoráztam, főtt tojással, avokádókrémmel, imádom! Végig otthon tornáztam, úgy, hogy a kisfiam is velem volt. Semmiben nem gátolt, de szerencsém is volt vele, mert mindig jó baba volt. Úgy nőtt fel, hogy eddig mindig azt látta, hogy anya kondizik. Most már ő is jön a kis súlyzójával és mondogatja: olyan sportos és kitartó akarok lenni, mint anya. Valóban, én is sokkal kitartóbbnak, erősebbnek, motiváltabbnak, talpraesettebbnek érzem magam. Mindig van hova fejlődni, de már a mostani eredménnyel is boldog vagyok. Még 20 évesen sem néztem úgy ki, mint most!„
„Sokszor feladtam”
A szükséges kitartás és elszántság nem mindig születik meg azonnal. Orsi nagyon sokszor feladta, mielőtt eljött az a pont, amikor már nem lehetett eltántorítani a céljától.
„Legalább hat-hét alkalommal visszatértem a régi étkezéseimhez – vallja be. – Ilyenkor hetekig nem foglalkoztam a súlyommal és ugyanúgy ettem, ittam mindenfélét, mint korábban. Egyrészt az volt a baj, hogy nem voltam kitartó. Hiába tudtam, hogy idő kell a változáshoz, nem volt erőm kivárni. Egy-két hét után elkedvetlenedtem, mert nem volt semmilyen eredmény, sem látványban, sem a mérlegen. Úgy voltam vele, hogy minek szenvedjek fele, hogy ha úgysem változik tőle semmi. Másrészt talán az is nehezítette a dolgot, hogy egyszerre akartam lemondani mindenről. Talán, ha apránként vezettem volna be egy-egy új ételt és apránként tettem volna le a kalóriadús hozzávalókat, akkor könnyebb lett volna. Az a jó, hogy mégis mindig újra és újra belekezdtem, mert nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy ha mások olyan sokat le tudnak fogyni, akkor nekem miért ne menne?!„
„Sokat sütök, cukrász a szakmám”
Orsi párja ugyanazt eszi, amit ő, a kisfia viszont elég válogatós, neki általában mást készít.
„Igazából nem probléma, ha akár 2-3 féle ételt kell elkészítenem, szívesen megcsinálom. Régen imádtam a cukros üdítőket, az esti csipszet, a cukros süteményeket, tejszínhabot. Ezeket már egyáltalán nem fogyasztom, sőt, fehér lisztes ételetek sem. Pék-cukrász a szakmám, így imádok sütni. Az évek alatt megtanultam olyan édességeket is készíteni, amik cukor és fehér búzaliszt mentesek. Sokat kísérletezek, volt olyan, amit ki kellett dobnom, de ha valami beválik, leírom a receptes füzetembe. Vannak olyan sütik, amik annyira finomat, hogy senki nem mondaná meg, hogy alternatív alapanyagokból készültek. Ha palacsintát készítek, a fiamnak és az apjának fehér lisztből, hagyományosan sütöm, magamnak meg kinézek az internetről valamilyen proteines palacsinta receptet. Mára természetes lett számomra az új ízvilág. Az ünnepekre készítettem a páromnak néhány cukros süteményt, megkóstoltam őket, de már annyira elszoktam tőlük, hogy nekem túl édesek voltak.„
A trendi, azonnal eredményt ígérő diéták helyett mindenképpen érdemes a hosszútávú megoldást választani: életmódváltással nemcsak a súlyfeleslegtől szabadulhatunk meg, hanem sokkal egészségesebbek és energikusabbak is leszünk.
Ha olvasnál még sikerfogyásokról, kattints a cikkekre!