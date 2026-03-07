Szoptatás alatt hízott meg az édesanya: így sikerült megszabadulnia a súlyfeleslegtől

Orsi egy ideig nehezményezte a csinos sportoló lányok fotóit, de rájött, hogy valójában ő is szeretne hasonlóan kinézni. Azóta, rendszeresen nézi a kedvenc fitnesz oldalait és ezekből merít motivációt. Életmódváltással és kitartással ma már ő is boldog és magabiztos a saját bőrében.

Az anya életmódváltása kisfiát is motiválta. (Képünk illusztráció)

Forrás: 123.rf.com

Életmódváltással fogyott le a csinos édesanya

Számtalan sikertörténetről számoltunk már be a life.hu oldalán: egy édesapa alkoholfüggőségétől és súlyfeleslegétől is megszabadult kitartásával, egy 4 gyerekes édesanya pedig 37 kilót adott le alig egy év alatt.

„Azt gondoltam, soha nem fogok sportolni”

Ma már mosolyogva tekint vissza a régi életére, amiben sem a sport, sem az egészséges étkezés nem kapott helyet.

„Mindig is volt rajtam néhány plusz kiló, de arányosan eloszlott és nem volt látványos, sem zavaró – árulja el. – Nem tetszett, de valójában nem érdekelt. Amikor, valaki szóba hozta az edzést, mindig arra gondoltam, hogy nagyon távol áll tőlem ez a világ és én soha nem fogok sportolni. Teljesen más volt akkor még a felfogásom. Azt gondoltam, hogy az, hogy sokat dolgozok, aktív vagyok, bőven elég mozgás nekem. Az étkezésekkel sem foglalkoztam, illetve arra az egyre figyeltem, hogy este már ne egyek nehéz, zsíros ételeket. Amikor terhes lettem, nagyon figyeltem, hogy ne hízzak el, hiszen hallottam, hogy sok nő 10-20 kilót felszed a 9 hónap alatt. Nem diétáztam, csak már jobban figyeltem arra, hogy mit fogyasztok. De nagy mázlim volt, mert egyáltalán nem kívántam az édességet, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget ettem, üdítők helyett, vizet ittam. Az egyetlen édesség, amit ettem, az a tejbegríz volt.”

Szabó Orsi az életmódváltás előtt.

Forrás: Fanny magazin

„Kismama gyakorlatokat végeztem”

Amikor közel négy évvel ezelőtt megszületett a kisfia, csak plusz két kiló volt rajta a terhesség előtti súlyához képest.

„Érdekes, de nekem a várandóság hozta az első életmódváltást. Akkoriban kezdtem el nézegetni ilyen jellegű videókat, nekiálltam fitneszes lányok oldalait követni. Amikor eleinte láttam őket, picit elítéltem őket, hogy miért kell így fotózkodni?! De aztán rájöttem, hogy csak irigy vagyok, mert én is szeretnék így kinézni, csak lusta voltam ahhoz, hogy tegyek érte. Elkezdtem kismama gyakorlatokat végezni, úgyhogy a gyerekem érkezése után, semmi sem látszott rajtam a szülésből. Nekem a szoptatási időszak hozta el a plusz kilókat. Rettentően kívántam az édességeket, a zsíros ételeket. Nagyon rövid idő alatt meghíztam 18 kilót. Igazából ekkor éreztem magam úgy, mintha terhes lennék. A párom szóvá is tette, ami akkor iszonyatosan fájt, de kellett ahhoz, hogy rájöjjek, ez nem mehet így tovább. Belenéztem a tükörbe és rájöttem, hogy tényleg duci vagyok, soha nem néztem még így ki korábban.”