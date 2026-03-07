Mindenki a 2-es zónás kardióra esküszik – de valóban ez a leghatékonyabb edzésmódszer?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rideg Léna
2026.03.07.
A 2. zónában végzett kardió az elmúlt évek egyik legnagyobb fitnesztrendje lett: influenszerek, futók és edzők szerint ez a kulcs a zsírégetéshez és a jobb állóképességhez. De vajon tényleg ez az arany középút az egészséges, hatékony edzéshez, vagy csak egy újabb divathullám? Megnéztük, mit mond a tudomány.

Te is gondosan ügyelsz arra, hogy edzés közben a 2-es zónában maradj? A 2-es zónás kardió az elmúlt évek egyik legfelkapottabb fitnesztrendje lett. A „Fuss lassan, hogy gyorsan fuss” elmélet szinte viharként söpört végig a közösségi médián. Futóinfluenszerek, egészségügyi podcasterek és TikTok-videók tömege hirdeti az alacsony intenzitású edzés előnyeit, a lejtős gyaloglástól a hosszú, könnyed futásokig. A cél ugyanaz: a pulzusszámot a maximális érték 60–70 százaléka között tartani. De valóban ez a legokosabb edzésmódszer? Ennek jártunk utána.

A tudatos kardió edzés nem a kifulladásról, hanem az egyenletes terhelésről szól.
Forrás: Moment RF
  • A 2-es zónás kardió a maximális pulzus 60–70 százalékán végzett edzést jelenti
  • Ebben a tartományban a szervezet elsősorban zsírt használ üzemanyagként
  • Javítja az állóképességet és támogatja a szív- és érrendszeri egészséget
  • Kezdők és túlsúllyal élők számára is biztonságosabb edzésforma lehet
  • Nem helyettesíti teljes mértékben a magasabb intenzitású tréningeket

Ezt érdemes tudni a 2-es zónás kardió edzésről

A pulzusalapú edzés nem újdonság, mégis mostanra vált igazán mainstreammé. Összesen öt zónát különböztetünk meg: az 1-es zóna a nagyon könnyű, beszélgetős tempó, az 5-ös pedig a maximális terhelés, amikor a szívünk szinte vörös vonalban pörög. A 2-es zóna a kettő között helyezkedik el: nem kényelmes séta, de nem is kifulladásig tartó sprint.

Ebben a tartományban a szervezet elsősorban zsírt használ üzemanyagként, ezért hívják sokan zsírégető zónának is. 

A terhelés az aerob küszöb alatt marad, ahol a test nagyobb arányban vált át szénhidrátfelhasználásra. Edzés közben még képesek vagyunk beszélgetni, de énekelni már nem igazán. Az úgynevezett beszélgetési teszt jó iránymutató: ha egyszerre 3–5 szót gond nélkül ki tudunk mondani, jó eséllyel a 2-es zónában járunk.

Pulzustartományok kiszámítása

A pontos pulzustartomány kiszámításához először a maximális pulzusszámot kell meghatározni. Ennek legegyszerűbb módja a 220 mínusz életkor képlet, bár orvosi terheléses vizsgálattal pontosabb érték is kapható. Ezután érdemes megmérni a nyugalmi pulzust, amely a legtöbb embernél 60 és 100 ütés/perc között mozog. A kettő különbsége adja a pulzustartalékot. Ha ezt megszorozzuk 0,6-tal, majd hozzáadjuk a nyugalmi pulzust, megkapjuk a 2-es zóna alsó határát; 0,7-tel számolva pedig a felsőt. A módszer népszerűsége nem véletlen.

A 2-es zónás edzés előnyei:

  • javítja az általános kardiovaszkuláris állóképességet,
  • támogatja a zsíranyagcserét,
  • a szakértők szerint hozzájárulhat a sejtek energiatermelő egységeinek hatékonyabb működéséhez

Mivel nem annyira megterhelő, kezdők, túlsúllyal élők vagy egészségügyi problémával küzdők számára is biztonságosabb belépő lehet a rendszeres mozgás világába.

A 2-es zónás edzés hátrányai:

  • sokaknak nehéz valóban alacsonyan tartani a pulzusukat,
  • a tempó tudatos lassítása türelmet igényel,
  • a kizárólag alacsony intenzitású edzés nem fejleszti olyan mértékben a gyorsaságot és a csúcsteljesítményt, mint a magasabb intenzitású intervallumok

A szakértők egyetértenek abban, hogy a mozgás személyre szabott kérdés. Ami az egyik embernek ideális, a másiknak nem biztos, hogy beválik. Új edzésprogram előtt különösen krónikus betegség esetén érdemes konzultálni orvossal. Az aranyszabály egyszerű: ha nem érzed jól magad közben, ne erőltesd. A 2-es zónás kardió tehát nem csodafegyver, de hatékony eszköz lehet az állóképesség és az anyagcsere fejlesztésében. A kérdés nem az, hogy jobb-e minden másnál, hanem hogy a saját céljaidhoz és életmódodhoz mennyire illeszkedik.

