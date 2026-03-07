Mindenki a 2-es zónás kardióra esküszik – de valóban ez a leghatékonyabb edzésmódszer?

Te is gondosan ügyelsz arra, hogy edzés közben a 2-es zónában maradj? A 2-es zónás kardió az elmúlt évek egyik legfelkapottabb fitnesztrendje lett. A „Fuss lassan, hogy gyorsan fuss” elmélet szinte viharként söpört végig a közösségi médián. Futóinfluenszerek, egészségügyi podcasterek és TikTok-videók tömege hirdeti az alacsony intenzitású edzés előnyeit, a lejtős gyaloglástól a hosszú, könnyed futásokig. A cél ugyanaz: a pulzusszámot a maximális érték 60–70 százaléka között tartani. De valóban ez a legokosabb edzésmódszer? Ennek jártunk utána.

A tudatos kardió edzés nem a kifulladásról, hanem az egyenletes terhelésről szól.

A 2-es zónás kardió a maximális pulzus 60–70 százalékán végzett edzést jelenti

Ebben a tartományban a szervezet elsősorban zsírt használ üzemanyagként

Javítja az állóképességet és támogatja a szív- és érrendszeri egészséget

Kezdők és túlsúllyal élők számára is biztonságosabb edzésforma lehet

Nem helyettesíti teljes mértékben a magasabb intenzitású tréningeket

Ezt érdemes tudni a 2-es zónás kardió edzésről

A pulzusalapú edzés nem újdonság, mégis mostanra vált igazán mainstreammé. Összesen öt zónát különböztetünk meg: az 1-es zóna a nagyon könnyű, beszélgetős tempó, az 5-ös pedig a maximális terhelés, amikor a szívünk szinte vörös vonalban pörög. A 2-es zóna a kettő között helyezkedik el: nem kényelmes séta, de nem is kifulladásig tartó sprint.

Ebben a tartományban a szervezet elsősorban zsírt használ üzemanyagként, ezért hívják sokan zsírégető zónának is.

A terhelés az aerob küszöb alatt marad, ahol a test nagyobb arányban vált át szénhidrátfelhasználásra. Edzés közben még képesek vagyunk beszélgetni, de énekelni már nem igazán. Az úgynevezett beszélgetési teszt jó iránymutató: ha egyszerre 3–5 szót gond nélkül ki tudunk mondani, jó eséllyel a 2-es zónában járunk.

Pulzustartományok kiszámítása

A pontos pulzustartomány kiszámításához először a maximális pulzusszámot kell meghatározni. Ennek legegyszerűbb módja a 220 mínusz életkor képlet, bár orvosi terheléses vizsgálattal pontosabb érték is kapható. Ezután érdemes megmérni a nyugalmi pulzust, amely a legtöbb embernél 60 és 100 ütés/perc között mozog. A kettő különbsége adja a pulzustartalékot. Ha ezt megszorozzuk 0,6-tal, majd hozzáadjuk a nyugalmi pulzust, megkapjuk a 2-es zóna alsó határát; 0,7-tel számolva pedig a felsőt. A módszer népszerűsége nem véletlen.