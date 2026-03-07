Szégyen a köbön: Beatrix és Eugénia halálra rémültek, Károly kifejezetten kerüli Andrást

A bennfentesek szerint Beatrix és Eugénia igyekszik a legkevesebbet mutatkozni a nyilvánosság előtt, miután napvilágot látott, hogy apjukat őrizetbe vették. Andrew Mountbatten-Windsor ügye a szűkebb és tágabb családjára is hat, mindenki szégyenkezik a bukott volt herceg miatt.

Beatrix és Eugénia szégyenkeznek apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor miatt.

Forrás: Getty Images Europe

Andrást február 19-én, 66. születésnapján tartóztatták le közhivatalban elkövetett visszaélés vádjával.

A vádak szerint bizalmas anyagokat oszthatott meg a néhai pedofil pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

Beatrix és Eugénia csökkentik nyilvános szerepléseiket.

III. Károly király állítólag kerüli az öccsével való személyes találkozást.

Beatrix és Eugénia rettegnek

Lapinformációk szerint Beatrix és Eugénia hercegnők, akik ragaszkodnak királyi státuszukhoz, megdöbbentek, hogy apjuknak újabb botrányára derült fény. Azt gondolták, ennél rosszabb már nem jöhet, ám Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatása után már nem tudják, mire számítsanak, hány csontváz esik még ki a szekrényből. A testvérek – akik nem töltenek be hivatalos, dolgozó királyi szerepet – a beszámolók szerint tudatosan igyekeznek háttérbe húzódni. „Beatrixnek és Eugéniának idén módosítania kellett a nyilvános szereplésein és a jövőbeli tervein. Valójában nem terveznek nyilvános eseményeken megjelenni a közeljövőben a szüleiket érintő dolgok miatt, mert tudják, hogy azok lesznek a középpontban” – fogalmazott egy bennfentes. A jólértesült hozzátette, a hercegnők, akiknek Harry herceg állítólag felajánlotta, hogy egy időre befogadja őket kaliforniai otthonába, most már tudják, még mindig nem került minden nyilvánosságra apukról, és rettegnek, mikor robban a következő bomba. Úgy tudni, különösen megterhelő számukra, hogy a botrány a brit közélet egyik legfontosabb beszédtémájává vált. A jólértesült szerint Londonban csak erről beszélnek az emberek és arról is lehet olvasni, az idei Ascot Derbire meg sem hívták őket.

III. Károly király tudatosan kerüli az öccsével való személyes találkozást.

Forrás: Getty Images Europe

Károly király óvatos és nem ad alapot a pletykákra

A brit sajtó szerint III. Károly király tudatosan kerüli az öccsével való személyes találkozást, nem szeretne ezzel címlapokra kerülni. A 77 éves uralkodó a múlt hétvégén, a norfolki Sandringham birtokra látogatott, és elment a közeli templomba, Andrást azonban nem kereste fel, noha nagyon közel voltak egymáshoz. „A király mindenkinél jobban tudja, mekkora botrány lehet még a legkisebb gesztusból is, ha az a testvérét érinti. Ha látnák, hogy Andrást meglátogatja, az azonnal a címlapokra kerülne és nem jó előjellel. A nyilvánosság szinte biztosan s szolidaritás megnyilvánulásaként értelmezné, pedig most az a cél, hogy elkerüljék, hogy úgy tűnjön, a Palota bármiben is András mellé áll” – mondta egy királyi újságíró.