Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat Tamás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Szégyen a köbön: Beatrix és Eugénia halálra rémültek, Károly kifejezetten kerüli Andrást

brit királyi család Andrew Mountbatten-Windsor Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő Károly király
András letartóztatása után lányai összeomlottak. Beatrix és Eugénia és attól tartanak, hogy apjuk ellen további súlyos vádak kerülhetnek napvilágra. Károly pedig András felé se néz, hogy ne adjon újabb pletykáknak alapot.

A bennfentesek szerint Beatrix és Eugénia igyekszik a legkevesebbet mutatkozni a nyilvánosság előtt, miután napvilágot látott, hogy apjukat őrizetbe vették. Andrew Mountbatten-Windsor ügye a szűkebb és tágabb családjára is hat, mindenki szégyenkezik a bukott volt herceg miatt. 

Beatrix és Eugénia szégyenkeznek apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor miatt.
Beatrix és Eugénia szégyenkeznek apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor miatt.
Forrás: Getty Images Europe
  • Andrást február 19-én, 66. születésnapján tartóztatták le közhivatalban elkövetett visszaélés vádjával.
  • A vádak szerint bizalmas anyagokat oszthatott meg a néhai pedofil pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.
  • Beatrix és Eugénia csökkentik nyilvános szerepléseiket.
  • III. Károly király állítólag kerüli az öccsével való személyes találkozást.

Beatrix és Eugénia rettegnek

Lapinformációk szerint Beatrix és Eugénia hercegnők, akik ragaszkodnak királyi státuszukhoz, megdöbbentek, hogy apjuknak újabb botrányára derült fény. Azt gondolták, ennél rosszabb már nem jöhet, ám Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatása után már nem tudják, mire számítsanak, hány csontváz esik még ki a szekrényből.  A testvérek – akik nem töltenek be hivatalos, dolgozó királyi szerepet – a beszámolók szerint tudatosan igyekeznek háttérbe húzódni. „Beatrixnek és Eugéniának idén módosítania kellett a nyilvános szereplésein és a jövőbeli tervein. Valójában nem terveznek nyilvános eseményeken megjelenni a közeljövőben a szüleiket érintő dolgok miatt, mert tudják, hogy azok lesznek a középpontban”  –  fogalmazott egy bennfentes.  A jólértesült hozzátette, a hercegnők, akiknek Harry herceg állítólag felajánlotta, hogy egy időre befogadja őket kaliforniai otthonába, most már tudják, még mindig nem került minden nyilvánosságra apukról, és rettegnek, mikor robban a következő bomba. Úgy tudni, különösen megterhelő számukra, hogy a botrány a brit közélet egyik legfontosabb beszédtémájává vált. A jólértesült szerint Londonban csak erről beszélnek az emberek és arról is lehet olvasni, az idei Ascot Derbire meg sem hívták őket

III. Károly király tudatosan kerüli az öccsével való személyes találkozást.
III. Károly király tudatosan kerüli az öccsével való személyes találkozást.
Forrás: Getty Images Europe

Károly király óvatos és nem ad alapot a pletykákra

A brit sajtó szerint III. Károly király tudatosan kerüli az öccsével való személyes találkozást, nem szeretne ezzel címlapokra kerülni. A 77 éves uralkodó a múlt hétvégén, a norfolki Sandringham birtokra látogatott, és elment a közeli templomba, Andrást azonban nem kereste fel, noha nagyon közel voltak egymáshoz. „A király mindenkinél jobban tudja, mekkora botrány lehet még a legkisebb gesztusból is, ha az a testvérét érinti. Ha látnák, hogy Andrást meglátogatja, az azonnal a címlapokra kerülne és nem jó előjellel. A nyilvánosság szinte biztosan s szolidaritás megnyilvánulásaként értelmezné, pedig most az a cél, hogy elkerüljék, hogy úgy tűnjön, a Palota bármiben is András mellé áll” – mondta egy királyi újságíró.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Beatrix és Eugénia foggal-körömmel ragaszkodnak a királyi státuszukhoz: "Ez az identitásuk"

A yorki hercegnők még csak gondolni se akarnak arra, hogy mi lenne, ha megfosztanák őket rangjuktól. Mindeközben Beatrix és Eugénia családon belüli szerepe és jövője napról napra egyre kérdésesebbé válik.

Bedagadt szemmel, monoklival tért haza András herceg: egyik alkalmazottja mosott be neki

Az egykori yorki herceg fiatalkorában és később is rendszeresen konfliktusba keveredett a királyi személyzettel, sőt egy alkalommal olyan durván provokálta a palota alkalmazottait, hogy egyiküknek eljárt a keze. A történetet Andrew Mountbatten-Windsor Epstein-botránya miatt újra előkerült. A brit sajtó arról is ír, hogyan reagált fia incidensére Erzsébet királynő.

Döbbenetes vallomás: „Tudom, miért vitte a lányait Epsteinhez Sarah Ferguson, és ez azóta is kísért”

Újabb vitát kavart egy királyi szakértő megszólalása: Sarah Ferguson és András herceg döntéseit bírálta Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban. A hercegi pár korábban lehetővé tette, hogy lányaik, Beatrice és Eugenie találkozzanak, illetve időt töltsenek az időközben szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu