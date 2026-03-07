Így reagált Fergie, amikor kiderült, hogy volt férje, Josh Duhamel újra apa lesz

Tízévnyi házasság után 2019-ben vált el egymástól Fergie és Josh Duhamel. Ahogy arról mi is hírt adtunk, Josh Duhamel hamarosan ismét apai örömök elé néz, a hírt pedig az énekesnő sem hagyta szó nélkül.

Forrás: WireImage

Fergie szívből örül volt férje, Josh Duhamel boldogságának, és annak, hogy a színész és felesége, Audra Mari második közös gyermeküket várják. A Black Eyed Peas énekesnője azonnal kommentelt Mari Instagram-bejegyzése alá, amelyben a pár bejelentette az örömhírt. „Üdvözlünk a cukiságban!” – írta az 50 éves énekesnő a fekete-fehér fotóhoz, amelyhez Mari ezt a feliratot fűzte: „Egy kislánnyal bővül a történetünk. Alig várjuk, hogy találkozzunk.”

A 32 éves egykori szépségkirálynő és az 53 éves színész első közös gyermeke, fiuk, Shepherd 2024 januárjában született, így most hamarosan négytagúra bővül a családjuk.

Josh Duhamel és Fergie válása: a színész nemrég elárulta, miért ment tönkre a házasságuk

Amikor Mari 2022 szeptemberében férjhez ment a színészhez, egyúttal a Duhamel és Fergie közös fiának mostohaanyja is lett. Axl 2013 augusztusában született, négy évvel azelőtt, hogy szülei különváltak. Josh Duhamel és az énekesnő végül 2019 novemberében mondták ki hivatalosan is a válást.

A színész nemrég a Skinny Confidential podcastban beszélt korábbi házasságáról. A műsorban hangsúlyozta, hogy nem bánja a szakítást Fergie-vel, akiről ma is nagy tisztelettel beszél. Elmondása szerint az énekesnő nagyon egészséges gondolkodású, nagyszerű anya, valamint nagyon kedves és szerencsére egyáltalán nem konfrontatív.