Így reagált Fergie, amikor kiderült, hogy volt férje, Josh Duhamel újra apa lesz

Tízévnyi házasság után 2019-ben vált el egymástól Fergie és Josh Duhamel. Ahogy arról mi is hírt adtunk, Josh Duhamel hamarosan ismét apai örömök elé néz, a hírt pedig az énekesnő sem hagyta szó nélkül.
- Josh Duhamel és Audra Mari második közös gyermeküket várják
- A párnak már van egy kisfia, Shepherd, aki 2024 januárjában született
- Fergie az Instagramon gratulált volt férje születendő gyermekéhez
- Duhamel a Skinny Confidential podcastban beszélt a Fergie-vel való válásáról
- A színész szerint különböző világnézetük miatt ment tönkre a házasságuk
- Fergie és Duhamel közös fia, Axl 2013-ban született
- Duhamel és jelenlegi felesége között több mint 20 év a korkülönbség
- A színész 2019 óta alkot egy párt Audra Marival
Fergie gratulált Josh Duhamel és Audra Mari második gyermekéhez
Fergie szívből örül volt férje, Josh Duhamel boldogságának, és annak, hogy a színész és felesége, Audra Mari második közös gyermeküket várják. A Black Eyed Peas énekesnője azonnal kommentelt Mari Instagram-bejegyzése alá, amelyben a pár bejelentette az örömhírt. „Üdvözlünk a cukiságban!” – írta az 50 éves énekesnő a fekete-fehér fotóhoz, amelyhez Mari ezt a feliratot fűzte: „Egy kislánnyal bővül a történetünk. Alig várjuk, hogy találkozzunk.”
A 32 éves egykori szépségkirálynő és az 53 éves színész első közös gyermeke, fiuk, Shepherd 2024 januárjában született, így most hamarosan négytagúra bővül a családjuk.
Josh Duhamel és Fergie válása: a színész nemrég elárulta, miért ment tönkre a házasságuk
Amikor Mari 2022 szeptemberében férjhez ment a színészhez, egyúttal a Duhamel és Fergie közös fiának mostohaanyja is lett. Axl 2013 augusztusában született, négy évvel azelőtt, hogy szülei különváltak. Josh Duhamel és az énekesnő végül 2019 novemberében mondták ki hivatalosan is a válást.
A színész nemrég a Skinny Confidential podcastban beszélt korábbi házasságáról. A műsorban hangsúlyozta, hogy nem bánja a szakítást Fergie-vel, akiről ma is nagy tisztelettel beszél. Elmondása szerint az énekesnő nagyon egészséges gondolkodású, nagyszerű anya, valamint nagyon kedves és szerencsére egyáltalán nem konfrontatív.
A kapcsolatuk felbomlásáról így fogalmazott:
„Egyszerűen nagyon különbözőek vagyunk. Más a világnézetünk, és ez rendben van.”
Duhamel arról is beszélt, hogy a közös szülőségük kifejezetten jól működik, és Fergie jó kapcsolatot ápol jelenlegi feleségével, Audra Marival is.
Josh Duhamel és Audra Mari között több mint 20 év a korkülönbség
A színész 2019-ben kezdett randizni a korábbi szépségkirálynővel. A podcastban felidézte első találkozásukat is, amikor egy ideig még bizonytalan volt a köztük lévő korkülönbség miatt. Mint mondta, eleinte nem akart az a fickó lenni, aki nála jóval fiatalabb nővel jár. Amikor azonban megismerte Marit, gyorsan megváltozott a véleménye.
„Egyszerűen lenyűgöző volt – nemcsak gyönyörű, hanem elképesztően kedves is volt a gyerekekkel azon a bulin, ahol találkoztunk. Akkor azt gondoltam: ez az az otthonos érzés, és pontosan ilyen nő mellett szeretnék lenni” – emlékezett vissza. „Ekkor jutott eszembe, hogy talán mégsem túl fiatal.”
Duhamel 2022 januárjában kérte meg Mari kezét, majd nyolc hónappal később Észak-Dakotában házasodtak össze. Fergie a válásuk óta nem vállalt fel nyilvánosan új párkapcsolatot.
