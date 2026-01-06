Figyelem! Ezek a változások érintik a nyugdíjasokat 2026-ban

A nyugdíjasokat érintő változások 2026-ban különösen fontosak, hiszen az idei évben nemcsak emelésre, hanem több pluszjuttatásra és új szabályozásra is számíthatnak az érintettek. Az éves korrekciók mellett februárban többhavi ellátás is érkezik, ráadásul a keresetkorlátra és az özvegyi nyugdíjakra vonatkozó előírások is módosulnak. Érdemes tehát minden részletet ismerni, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés – a legfontosabb tudnivalókat szakértő segítségével gyűjtöttük össze.

Ezek a változások érintik a nyugdíjasokat 2026-ban.

Nyugdíjakat érintő változások 2026-ban

1. Januári emelés

Az idei évben januártól 3,6%-kal emelkednek a nyugdíjszerű ellátások. A hivatalos tájékoztatás szerint a banki jóváírásra január 12-én, hétfőn, valamint február 12-én, csütörtökön várható.

2. Pluszjuttatás februárban

A februári nyugdíjjal együtt érkezik a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összege, valamint a tizennegyedik havi nyugdíj első része is. A tizennegyedik havi nyugdíj összege idén a februári ellátás 25%-át teszi ki, vagyis nagyjából egyheti összegnek felel meg.

3. Fokozatos bővülés

A szabályozás szerint a tizennegyedik havi nyugdíj lépcsőzetesen kerül kifizetésre, vagyis nem egyszerre utalják ki a teljes összeget, hanem a kormányzati tájékoztatás alapján 2030-ig éri el ezt a szintet.

4. Jogosultsági feltételek

Tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, és a tárgyév február hónapjában is nyugellátásban részesül. Fontos, hogy a pluszösszegeket a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból, külön határozat nélkül utalja a bankszámlára, illetve fizeti ki postai úton a jogosultak részére.

5. Keresetkorlát korhatár előtt

Akik korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülnek, és mellette dolgoznak, továbbra is figyelniük kell az éves kereseti korlátra. A korlát minden olyan keresetre vonatkozik, amiből társadalombiztosítási járulék kerül levonásra.

6. Az éves plafon számokban

Az éves kereseti korlát összege a 2026-os évben a minimálbér tizennyolcszorosa. Ha számszerűsíteni akarjuk, akkor mivel a minimálbér idén január 1-jétől bruttó 322 800 forint, így a keretösszeg bruttó 5 810 400 forint (322 800 × 18 hónap).