Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 6., kedd Boldizsár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nyugdíj

Figyelem! Ezek a változások érintik a nyugdíjasokat 2026-ban

nyugdíj 2026 változás
Life.hu
2026.01.06.
Idén is változnak a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások, illetve a kifizetésükre vonatkozó szabályok, amelyekkel érdemes tisztában lennünk – különösen azért, mert februárban egyszerre több havi ellátás kifizetésére kerül sor. Erről kérdeztük Szatmáry Tünde Katalint, a www.ugyintezesazonnal.hu nyugdíjszakértőjét.

A nyugdíjasokat érintő változások 2026-ban különösen fontosak, hiszen az idei évben nemcsak emelésre, hanem több pluszjuttatásra és új szabályozásra is számíthatnak az érintettek. Az éves korrekciók mellett februárban többhavi ellátás is érkezik, ráadásul a keresetkorlátra és az özvegyi nyugdíjakra vonatkozó előírások is módosulnak. Érdemes tehát minden részletet ismerni, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés – a legfontosabb tudnivalókat szakértő segítségével gyűjtöttük össze.

Ezek a változások érintik a nyugdíjasokat 2026-ban.
Ezek a változások érintik a nyugdíjasokat 2026-ban.
Forrás: 123rf.com

Nyugdíjakat érintő változások 2026-ban

1. Januári emelés

Az idei évben januártól 3,6%-kal emelkednek a nyugdíjszerű ellátások. A hivatalos tájékoztatás szerint a banki jóváírásra január 12-én, hétfőn, valamint február 12-én, csütörtökön várható.

2. Pluszjuttatás februárban

A februári nyugdíjjal együtt érkezik a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összege, valamint a tizennegyedik havi nyugdíj első része is. A tizennegyedik havi nyugdíj összege idén a februári ellátás 25%-át teszi ki, vagyis nagyjából egyheti összegnek felel meg.

3. Fokozatos bővülés

A szabályozás szerint a tizennegyedik havi nyugdíj lépcsőzetesen kerül kifizetésre, vagyis nem egyszerre utalják ki a teljes összeget, hanem a kormányzati tájékoztatás alapján 2030-ig éri el ezt a szintet.

4. Jogosultsági feltételek

Tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, és a tárgyév február hónapjában is nyugellátásban részesül. Fontos, hogy a pluszösszegeket a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból, külön határozat nélkül utalja a bankszámlára, illetve fizeti ki postai úton a jogosultak részére.

5. Keresetkorlát korhatár előtt

Akik korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülnek, és mellette dolgoznak, továbbra is figyelniük kell az éves kereseti korlátra. A korlát minden olyan keresetre vonatkozik, amiből társadalombiztosítási járulék kerül levonásra.

6. Az éves plafon számokban

Az éves kereseti korlát összege a 2026-os évben a minimálbér tizennyolcszorosa. Ha számszerűsíteni akarjuk, akkor mivel a minimálbér idén január 1-jétől bruttó 322 800 forint, így a keretösszeg bruttó 5 810 400 forint (322 800 × 18 hónap).

7. Bejelentés és szüneteltetés

Mielőtt az éves keretösszeget túllépjük, a folyósítást érintő változást haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül írásban be kell jelentenünk a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé. Valamint, ha a túllépés decemberben történik, a szabály szerint a december havi ellátást vissza kell fizetni.

Vannak olyan helyzetek, amikre más szabályok vonatkoznak a nyugellátással kapcsán. Abban az esetben, ha az érintett a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül, és időközben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, az ellátása a törvény erejénél fogva öregségi nyugdíjként kerül tovább folyósításra. Amennyiben legalább 365 nap plusz szolgálati időt szerzett, kérheti az öregségi nyugdíj megállapítását, és a két ellátás közül a kedvezőbb kerül az érintett részére kifizetésre.

Fontos tudnivalók: 

Rokkantságnál választható igénylés
Rokkantsági nyugdíjnál és rehabilitációs ellátásnál az öregségi nyugdíj legkorábban korhatár betöltésétől, vagyis a 65. életévtől állapítható meg. Az igényt akkor is benyújthatjuk, ha a jelenleg folyósított egészségkárosodáson alapuló ellátások megállapítását követően nem történt munkavégzés, és ebből eredendően nyugdíjjárulék-fizetés.
Egészségügyben megszűnő szüneteltetés 
Azoknak az orvosoknak, illetve egészségügyi dolgozóknak, akik nyugdíj mellett dolgoztak és a foglalkoztató egészségügyi intézmény folyósította a nyugdíjat „jövedelemkiegészítés jogcímén”, idén januártól megszűnik ez a korlátozás, mivel a nyugdíj folyósítást a Magyar Államkincstár veszi át.
Nem vonnak le járulékot és adót
Nyugdíj mellett végzett munkát a munkabért fő szabály szerint csak a 15%-os személyi jövedelemadó terheli, járulékot nem kell levonni belőle. Három vagy több gyermeket nevelő nyugdíjas anyák esetén október 1-jétől a törvényben meghatározott munkával szerzett jövedelmeknél szja-mentesség is járhat.
Kifizetések halálesetet követően
A nyugellátás a jogosult halála napját magában foglaló hónap utolsó napjáig jár, és a fel nem vett összeg kifizethető az arra jogosult örökösök részére. A februárban érkező tizenharmadik és tizennegyedik havi ellátások kizárólag abban az esetben kerülnek kifizetésre hagyaték jogcímén, ha az elhunyt február hónapban nyugdíjban részesült.
Mi a helyzet különélés esetén?
Az özvegyi nyugdíjnál 2026. július 1-jétől változik majd a külön élő házastárs megítélése: a szabályozás a különélőt az együtt élővel egyenlőbb elbírálás felé mozdítja. Ez akkor is fontos lehet, ha a felek hosszabb ideje nem egy lakcímen élnek. 
Szükséges élettársi kritériumok
Élettársként özvegyi nyugdíjra akkor lehet az igénylő jogosult, ha a jogszabályban rögzített együttélési feltételek teljesülnek. Az együttélést minden esetben hitelt érdemlően kell bizonyítani. 
Arányok és méltányosság 
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege a jogszerzőt az elhalálozás időpontjában megillető ellátás 60%-a, ami kizárólag egy évig kerül folyósításra. Az ideiglenes időszak lejárta után – ha a jogosultsági feltételek fennállnak – az özvegyi nyugdíj mértéke az elhunytat megillető ellátás 30%-a, de csak abban az esetben, ha az igénylő saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik.

Havazás és szépségápolás: így védd fürtjeidet a hidegben!

Figyelem, csajok, a tartós havazás a hajunkat is károsíthatja! Mutatjuk, hogyan alakíthatjuk ki a téli hajápolási rutinunkat.

Megérkezett a hó, de neked nem kell csúszkálnod: itt vannak a szezon legmenőbb hótaposói

A havazás nem zárja ki a divatot! Platformos, szőrmés és elképesztően trendi. Mutatjuk, hogyan viselik a stílusikonok a hótaposó csizmát. Nézd meg a szezon legjobb hótaposóit!

 

Évek óta nem látott havazást várnak – több megyére is figyelmeztetést adtak ki

Az ország déli felén kedd reggelig akár 10 centiméternél is vastagabb friss hóréteg gyűlhet össze.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu