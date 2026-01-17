Szemből, hátulról oldalról? Ezt árulja el párodról az ölelési stílusa

Szemből, hátulról, esetleg teljesen hozzád simulva? Hogyan szokott átölelni, akivel összekötötted az életed, vagy akivel még csak a randizási fázisban vagy? A férfiak legtöbbször nem a szavakat használják arra, hogy kifejezzék, ami a lelkükben zajlik, de az ölelésükből sok mindent kideríthetsz.

Ölelés mint szeretetnyelv.

Forrás: Shutterstock

Mit árul el az ölelés a párkapcsolathoz való hozzáállásunkról?

Párod ölelési stílusa felfedi azt is, amit titkol előtted.

Az ölelés kódolt üzenet: típusától függően lehet romantikus, intim, baráti, sunyi, vagy épp biztonságot kifejező.

Melyik ölelési típus árulkodik arról, hogy csak barátnak kellesz?

Kétkaros ölelés

Az ölelés mint szeretetnyelv, éppúgy nyitott könyvként mesél a kapcsolatotok minőségéről, mint a csókolózás, vagy az, hogy párod milyen pózban alszik melletted. A hagyományos kétkaros ölelés, mely során a mellkasotok összeér anélkül, hogy a csípőtök is „egybeforrna”, némi távolságtartást sugall.

A párod azt üzeni: szeretlek, de csak mint barát, ennél többre nem vágyom. Szexre sem.

Az oldalsó ölelés

Egymás mellett álltok, párod egyik karjával ölel át. Mit jelent az oldalsó ölelés?

Hogy régóta ismeritek egymást, hasonló hullámhosszon rezegtek, kedvelitek egymást, számos dolgot tudtok egymásról, hiszen kapcsolatotok alapja a bizalom, de a sztori itt nagyjából véget is ér.

Ne várj eljegyzést és ne reménykedj abban, hogy elmélyíti veled a kapcsolatot.

A hátulról ölelés

A párod mögötted áll, egyik karjával átnyúl a vállad fölött és öleli a felső tested. A másik karját a hasadon vagy a csípődön pihenteti. Mit jelent a hátulról ölelés? Nem, nem azt, hogy sumákol. Azt, hogy a támaszod akar lenni, akinek bármikor nekidőlhetsz, ha az élet súlyát túl nehéznek éreznéd. Ha szavakkal kellene kimondania, mit érez, valószínűleg így hangozna: „Itt vagyok neked, támogatlak mindenben, hiszen egy csapat vagyunk."

Hányadán álltok a párkapcsolatotokkal? Az ölelés minősége elárulja.

Forrás: Shutterstock

Ölelés a derék körül

Egymás felé fordultok és a derekatok körül fogjátok át egymást, miközben homlokotok is összeér. Nagyon cuki, játékos ölelés ez, ráadásul az egészben ott a csókolózás, a kezdeményezés lehetősége. Párod ezzel szavak nélkül vall szerelmet neked.