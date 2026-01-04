A pszichológusok szerint ezért érzed magad rosszul online vásárlás után

Többek között a koronavírus-járvány egyik következménye, hogy miközben a hagyományos üzletek forgalma jelentősen visszaesett, addig az online vásárlás nagyon fellendült. Az internetes értékesítés soha nem látott magasságokba tört. Vannak, akikhez szinte naponta járnak a különböző futárcégek alkalmazottai, mert nem bírják megállni, hogy ne rendeljenek valamit. Néhányan az adrenalintól fűtve azonban olyan döntést hoznak, amit később megbánnak és bűntudatuk van a költekezés, a döntés vagy egyéb tényezők miatt.

Az online vásárlás napjainkban valósággal virágzik.

Forrás: Getty Images

Az online vásárlás manapság szárnyal.

A túl nagy választék, az órákig tartó böngészés és a túlzott költések azonban megnehezítik a pozitív vásárlói élményt.

Dr. Kate Cummins pszchigológus szerint sokan éreznek bűntudatot online vásárlás után.

Hogyan lehet az online vásárlást élvezetesebbé tenni? Íme néhány tipp!

Ezért éreznek az emberek bűntudatot online vásárlás után

Dr. Kate Cummins pszchigológus szerint nem véletlenül érez sok ember bűntudatot, miután megrendelt néhány dolgot az interneten. Azt már több kutatás is kimutatta, hogy az online shoppingolás sokaknak már valóságos vásárlásfüggőség. De vajon mi okozza legtöbbször a bűntudatot internetes vásárlás után? Íme a 3 leggyakoribb ok a pszichológus szerint – számolt be a Self.

A túl nagy választék

Az online boltokban szinte végtelen lehetőség vár ránk: számos márka, termék és akció egyszerre érhető el, ami egyrészt bővíti a kínálatot, másrészt viszont bizonytalanná teszi a vásárlókat. A kutatások szerint a túl sok opció sokszor inkább megbénít, minthogy valódi szabadságot adna. Sokan végül olyan nehezen tudnak választani, hogy döntésképtelenek lesznek, vagy ami még rosszabb, utólag megbánják, hogy nem egy másik terméket vettek. Ez a bűntudat pedig addig nem halványul, amíg vissza nem küldik az adott terméket – már, ha tudják.

Az időrablás

Az online vásárlásnak elvileg az a lényege, hogy időt takarítsunk meg: nem kell boltról boltra járni vagy próbálgatni. Csakhogy az online vásárlásra tervezett felületek úgy vannak kitalálva, hogy észrevétlenül ott tartsanak bennünket, akár órákat keresgélve a weboldalon. Végül annyira belemerülünk a görgetésbe, hogy észre sem vesszük, mennyi idő telt el. És hiába teltek el órák, a kosarunk gyakran üres marad vagy csak felesleges dolgokat pakoltunk bele. Mondanunk sem kell, hogy ez a kidobott idő és energia az online vásárlás bűntudatát okozza.