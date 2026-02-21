Letartóztatás, verekedés, botrány: Mia Goth elvonóra küldené Shia LaBeouföt a Mardi Gras-incidens után

Ahogy megírtuk, újabb rendőrségi ügye van Shia LaBeoufnek. A színészt két rendbeli testi sértéssel vádolták meg, miután összetűzésbe keveredett a Mardi Gras fesztiválon. Úgy tudni, volt párja, Mia Goth azt szeretné, ha a 39 éves színész elvonóra menne, és segítséget kérne alkoholproblémái miatt.

Shia LaBeouf és Mia Goth közel egy évvel ezelőtt csendben különvált.

Forrás: Getty Images

Shia LaBeouföt kedden letartóztatták egy New Orleans-i verekedés után.

Két rendbeli testi sértéssel vádolták meg.

A louisianai Orleans Parish börtönbe szállították, majd rövid idő után szabadon engedték.

Mia Goth azt szeretné, ha volt párja elvonóra menne alkoholproblémái miatt.

A pár közel egy évvel ezelőtt csendben különvált, de közös hároméves lányuk, Isabel miatt kapcsolatban maradtak.

Mia Goth aggódik Shia LaBeouf mentális egészsége miatt

Shia LaBeouföt kedden vették őrizetbe, miután verekedésbe keveredett a Mardi Gras ünneplése közben New Orleansban. A színészt a louisianai Orleans Parish börtönbe szállították, ahol két rendbeli testi sértéssel vádolták meg. Nem sokkal később kiengedték. Szabadulása után LaBeouf ismét belecsapott a lecsóba, és a letartóztatásán gúnyolódott, miközben a börtönpapírjaival a szájában táncolt. A TMZ beszámolója szerint Mia Goth – aki közel egy évvel ezelőtt szakított férjével – azt szeretné, ha a színész segítséget kérne alkoholizmusa miatt és elvonóra menne. A 32 éves színésznő a különválás ellenére továbbra is fontosnak tartja, hogy LaBeouf stabil szereplője legyen közös, hároméves lányuk életének. Eközben ismerőseik arról számoltak be, hogy LaBeouf évek óta tombol és gyakran agresszív, csak mindez sokáig zárt ajtók között zajlott.

Mia Goth és Shia LaBeouf kapcsolata viharos volt

A pár 2012-ben ismerkedett meg a Nimfomániás: II. forgatásán, és kapcsolatuk mindvégig hullámzó, se veled-se nélküled szerelem volt. Lapinformációk szerint a rendőrséget korábban többször is riasztották Los Angeles-i otthonukhoz, mielőtt végleg szakítottak. A források szerint Goth azért sürgeti az elvonót, mert a mostani incidens nem egyedi eset, hanem Shia egyre mélyebbre csúszik a függőségében.