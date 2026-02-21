Luxusutak, jachtok, álomnyaralások: Epstein finanszírozhatta Beatrix hercegnő fényűző életmódját is

Beatrix hercegnő neve 2015 környékén rendszeresen szerepelt a luxusutazásokról szóló beszámolókban. A frissen nyilvánosságra került Epstein-dokumentumok és a család pénzügyeivel kapcsolatos új részletek ismét felvetik a kérdést: miből finanszírozta a húszas éveiben járó hercegnő a fényűző életmódját.

Beatrix hercegnő a húszas éveiben luxuséletet élt.

Forrás: Getty Images

2015-ben Beatrix 17 nyaraláson vett részt.

Egy utazási iroda a 2015-ös 15 külföldi luxusút költségét 300 000 fontra becsülte.

A Sonynál évi 19 500–20 000 fontot keresett.

2015-ben lefényképezték Roman Abramovics 1,5 milliárd fontos Eclipse jachtján.

A luxusutazások finanszírozása az Epstein-akták fényében új megvilágításba került.

Beatrix hercegnő 17-szer nyaralt egy év alatt

Egy utazási iroda beszámolói szerint Beatrix hercegnő a 2010-es évek közepén hatalmas luxusban élt. 17-szer volt nyaralni: túrázott Verbierben, bulizott Saint-Tropez-ban, Ibizán és a Bahamákon, jachtokon pihent a világ leggazdagabb és leghíresebb embereivel. 2015-ben négyszer volt síelni, kétszer járt St. Bartson, volt New Yorkban és Olaszországban is. 2015 júliusában, kevesebb mint négy héttel New Yorkba költözése után, a 26 éves hercegnőt lefényképezték Roman Abramovics 1,5 milliárd font értékű Eclipse szuperjachtján Ibizán. Akkori párja, Dave Clark – az Uber vezetője – két úszómedencével, két helikopter-leszállóhellyel, mozival, szaunákkal és szépségszalonnal felszerelt luxushajón várta. Onnan Beatrix áthajózott egy másik jachtra, amely a hollywoodi mogul David Geffen tulajdona volt, ahol Oprah Winfrey-vel, legjobb barátnőjével, Gayle Kinggel és a Disney vezérigazgatójával, Bob Igerrel szórakozott.

A 2015-ös luxusutak költségei körülbelül 300 000 fontra rúgtak, a hercegnőhöz közel állók akkor azt állították, azokat a szülei fizették.

„A Sonynál akkoriban 19 500 fontot keresett, amiből nyilvánvalóan nem futotta volna ezekre az utakra. Most már világosnak tűnik, hogy apja kétes üzleti megállapodásai és anyja Jeffrey Epsteinnel ápolt viszonya finanszírozhatta a luxuséletét. Beatrix tudott élni, a kérdés, ki tette ezt lehetővé számára és milyen áron” – vélekedik Richard Fitzwilliams királyi kommentátor.