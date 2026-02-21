A portugál király olyan megszállottan imádta szeretőjét, hogy a sírból is kiásatta: Inês de Castro így lett múmiakirályné

Hol húzódik a határ a szerelem és a megszállottság között? Inês de Castro és Don Pedro, vagyis I. Péter portugál király története inkább utóbbi kategóriába esik. Ugyanis a reménytelenül szerelmes uralkodó exhumáltatta szeretője holttestét és kötelezte a nemeseket, hogy kezet csókoljanak neki. Elkalauzolunk a történelem legbizarrabb románcának bugyraiba.

Forrás: Getty Images

Szerelem vagy kötelesség? Don Pedro és Inês de Castro végzetes találkozása

1340-ben fényes királyi menyegzőt tartottak a portugál királyi udvarban, ami IV. Alfonz politikai szövetségét ünnepelte. Mária Konstancia az egyik legbefolyásosabb spanyol arisztokrata család sarja volt, ideális arajelölt a portugál trónörökös, Don Pedro számára. Csakhogy a menyasszony kíséretében volt egy nő, aki még őt is túlragyogta: ő volt Inês de Castro.

Ines egy prominens spanyol nemesi család leszármazottja volt, akit több rokoni szál kötött össze a spanyol és portugál királyi családokkal. A művelt és intelligens lány azonnal elbűvölte a herceget, csakhogy annak apja ellenezte kapcsolatukat, mivel a nő hivatalosan törvénytelennek számított.

Titkos viszony és a gyilkosság

A reménytelenül szerelmes trónörökös azonban apja tiltása ellenére titkos viszonyt kezdett Inesszel, aki továbbra is szomorú felesége udvarhölgyeként szolgált. Konstanza végig tudott férje szerelméről, és mindent bevetett, hogy véget vessen a kapcsolatnak. Például amikor 1344-ben életet adott Don Luís nevű fiuknak, Inês de Castrót kérte fel keresztszülőnek. Tette mindezt annak tudatában, hogy a katolikus egyház szemében akkoriban a keresztszülő és szülő közötti házasság szigorú tabunak számított. A sors kegyetlen tréfája, hogy a csecsemő alig nyolc napig élt.

Inês de Castrót kegyetlenül kivégezték.

Forrás: profimedia

Az udvarhölgy és a trónörökös azonban folytatták viszonyukat. Amikor IV. Alfonz tudomást szerzett fia hűtlenségéről, Alburquerque városába száműzte a galíciai nemeshölgyet.

Amikor Konstancia Mária 1349-ben váratlanul elhunyt, ez utat nyitott szerelmük felé, nyilvánosan együtt éltek, a románcból pedig négy gyerek is született.

Alfonz király még második házasságot is akart intézni fiának, ám utóbbi elutasította a tervet. Azonban a király rosszallását nem pusztán a szerelem, hanem fia „sógorainak” növekvő befolyása is aggasztotta. Ugyanis Don Pedro különösen szoros viszonyt alakított ki Inês fivéreivel, Fernandóval és Alváróval, akik mind nagyobb befolyásra tettek szert a közügyekben.