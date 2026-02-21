Hasplasztika szülés után − mikor lehet indokolt a beavatkozás, és milyen feltételei vannak a műtétnek?

A várandósság alatt a hasfal jelentős mechanikai terhelésnek van kitéve. A növekvő méh fokozatosan feszíti az egyenes hasizmokat, valamint az azokat összekötő kötőszövetes lemezt. A bőr és a kötőszövet alkalmazkodik a változáshoz, de a szülés után nem minden esetben tér vissza eredeti állapotába. A hasplasztika szülés után akkor válhat indokolttá, amikor a természetes regeneráció nem hoz megfelelő javulást.

A hasplasztika szülés után leggyakrabban a rectus diastasis, vagyis a szétnyílt hasizom következménye.

Forrás: 123RF

A hasplasztika legfontosabb tudnivalói A hasplasztika a megnyúlt bőr és a hasfal korrekcióját célozza

Szülés után gyakori a hasizom szétválás

A bőrfelesleg mozgással nem minden esetben csökkenthető

A hasfal gyengesége derékfájdalmat is okozhat

Stabil testsúly mellett javasolt a műtét

A döntést részletes szakorvosi konzultáció előzi meg

Mi történik a hasfallal a várandósság alatt és után?

A hasplasztika szülés után leggyakrabban a rectus diastasis következménye. Ez az állapot azt jelenti, hogy az egyenes hasizmok eltávolodnak egymástól, mert a köztük húzódó kötőszövet megnyúlik. Ennek következtében a hasfal meggyengül, és a has elődomborodhat még normál testsúly mellett is.

A hasizom szétválás nem csupán esztétikai kérdés. A törzs stabilitása csökkenhet, ami hosszabb távon derékfájdalomhoz, testtartási problémákhoz és a medencefenék túlterheléséhez vezethet. Sok esetben a nők azt tapasztalják, hogy a rendszeres edzés ellenére sem sikerül visszanyerniük a has feszességét.

A bőr regenerációja szintén egyéni tényezőktől függ. A genetikai adottságok, a terhességek száma, a súlygyarapodás mértéke és az életkor mind befolyásolják a visszahúzódás mértékét. Jelentős bőrfelesleg esetén redők alakulhatnak ki, amelyek alatt irritáció, izzadás és bőrfertőzés is kialakulhat.

Mikor javasolt a hasplasztika?

A hasplasztika szülés után általában akkor mérlegelendő, ha a szülést követően legalább hat-tizenkét hónap eltelt, tehát volt ideje regenerálódni a szervezetnek de a hasfal állapota nem mutat érdemi javulást. Fontos feltétel a stabil testsúly, mivel jelentős fogyás vagy hízás befolyásolhatja a műtéti eredményt.