Hasplasztika szülés után − mikor lehet indokolt a beavatkozás, és milyen feltételei vannak a műtétnek?

bőr hasplasztika szülés állapot
Zedna Life
2026.02.21.
A hasplasztika szülés után sok nő számára nem pusztán esztétikai kérdés, hanem funkcionális probléma megoldása is lehet. A hasplasztika akkor kerül szóba, amikor a hasfal regenerációja nem teljes, és a panaszok tartóssá válnak.

A várandósság alatt a hasfal jelentős mechanikai terhelésnek van kitéve. A növekvő méh fokozatosan feszíti az egyenes hasizmokat, valamint az azokat összekötő kötőszövetes lemezt. A bőr és a kötőszövet alkalmazkodik a változáshoz, de a szülés után nem minden esetben tér vissza eredeti állapotába. A hasplasztika szülés után akkor válhat indokolttá, amikor a természetes regeneráció nem hoz megfelelő javulást. 

hasplasztika előtti vizsgálat
A hasplasztika szülés után leggyakrabban a rectus diastasis, vagyis a szétnyílt hasizom következménye.
Forrás: 123RF

A hasplasztika legfontosabb tudnivalói

  • A hasplasztika a megnyúlt bőr és a hasfal korrekcióját célozza
  • Szülés után gyakori a hasizom szétválás
  • A bőrfelesleg mozgással nem minden esetben csökkenthető
  • A hasfal gyengesége derékfájdalmat is okozhat
  • Stabil testsúly mellett javasolt a műtét
  • A döntést részletes szakorvosi konzultáció előzi meg

Mi történik a hasfallal a várandósság alatt és után?

A hasplasztika szülés után leggyakrabban a rectus diastasis következménye. Ez az állapot azt jelenti, hogy az egyenes hasizmok eltávolodnak egymástól, mert a köztük húzódó kötőszövet megnyúlik. Ennek következtében a hasfal meggyengül, és a has elődomborodhat még normál testsúly mellett is.

A hasizom szétválás nem csupán esztétikai kérdés. A törzs stabilitása csökkenhet, ami hosszabb távon derékfájdalomhoz, testtartási problémákhoz és a medencefenék túlterheléséhez vezethet. Sok esetben a nők azt tapasztalják, hogy a rendszeres edzés  ellenére sem sikerül visszanyerniük a has feszességét.

A bőr regenerációja szintén egyéni tényezőktől függ. A genetikai adottságok, a terhességek száma, a súlygyarapodás mértéke és az életkor mind befolyásolják a visszahúzódás mértékét. Jelentős bőrfelesleg esetén redők alakulhatnak ki, amelyek alatt irritáció, izzadás és bőrfertőzés is kialakulhat.

Mikor javasolt a hasplasztika?

A hasplasztika szülés után általában akkor mérlegelendő, ha a szülést követően legalább hat-tizenkét hónap eltelt, tehát volt ideje regenerálódni a szervezetnek  de a hasfal állapota nem mutat érdemi javulást. Fontos feltétel a stabil testsúly, mivel jelentős fogyás vagy hízás befolyásolhatja a műtéti eredményt.

A családtervezés lezárása szintén lényeges szempont. Egy újabb várandósság ismét megnyújthatja a hasfalat, ami csökkentheti a műtét hosszú távú eredményét.

A műtét előtt plasztikai sebészeti konzultáció történik, amely során felmérik a hasfal állapotát, a bőrfelesleg mértékét és az izomeltérés nagyságát. A hasplasztika során eltávolítják a felesleges bőrt és zsírszövetet, valamint szükség esetén összevarrják a szétvált hasizmokat. Ezáltal nemcsak esztétikai javulás érhető el, hanem funkcionális stabilitás is.

A műtét utáni felépülés és hosszú távú szempontok

A hasplasztika után többhetes gyógyulási időszak szükséges. A kompressziós ruházat viselése támogatja a szövetek regenerációját és csökkenti a duzzanatot. A könnyű mozgás hamar megkezdhető, de a hasizmok intenzív terhelése csak fokozatosan vezethető vissza.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hasplasztika nem fogyókúrás beavatkozás. Az eredmény fenntartásához kiegyensúlyozott táplálkozás és rendszeres mozgás szükséges. A műtét célja a strukturális korrekció, nem pedig testsúlycsökkentés.

A megfelelő tájékoztatás, a reális elvárások és az egyéni állapot figyelembevétele elengedhetetlen a sikeres kimenetelhez. A hasplasztika szülés után akkor jelent valódi megoldást, ha a döntés átgondolt és szakmailag megalapozott.

